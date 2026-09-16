Juventus, Spalletti dalam konferensi pers jelang debut di Liga Europa melawan NEC Nijmegen

SOAL SIKAP JUVENTUS

"Kami sadar ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kami telah menganalisis secara mendalam apa yang terjadi, dengan memetakan apa yang ingin kami lakukan, apa yang harus dibenahi agar tidak terulang lagi. Mungkin dibutuhkan kekompakan yang lebih baik untuk menutup beberapa jalur umpan, kapan harus bermain sebagai satu blok tim dan menunggu kesalahan lawan. Meski penjelasannya kini semakin tidak selalu terletak pada taktik kolektif, itu bukan lagi aspek pertama yang harus diperhatikan ketika muncul beberapa masalah, tetapi ritme mental akan penting besok, kualitas sesungguhnya yang bisa membuat Anda melampaui masalah di lapangan. Siapa yang berpikir lebih dulu, bermain lebih dulu dan bertahan lebih dulu, akan melakukan semuanya lebih dulu".





TEKANAN

"Menerimanya adalah obat untuk belajar menjalani hidup dan saya memahaminya sejak dini, saat pada usia sepuluh tahun saya pergi mencari dua hal untuk keluarga sepulang sekolah - lapor Gazzetta.it -. Bayangkan saja apakah itu mengganggu saya sekarang ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang muncul setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang diberi ruang dan mana yang tidak. Untuk hal ini, saya tidak memberi banyak ruang".





SUSUNAN PEMAIN

"Saya tidak mengatakan apa pun soal susunan pemain".





EKSPEKTASI

"Seperti yang selalu terjadi, ada lebih banyak tim yang disebut harus menjuarai Liga Europa. Siap adalah satu-satunya bahasa untuk menjelaskan bahwa Anda adalah pemain Juventus".







