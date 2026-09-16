Juventus, Spalletti dalam konferensi pers jelang debut di Liga Europa melawan NEC Nijmegen

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara dalam konferensi pers sehari jelang laga melawan NEC Nijmegen, yang merupakan pertandingan pekan pertama fase liga Europa League, yang dijadwalkan besok pukul 21.00 di Allianz Stadium.
TENTANG NEC
"Mereka memainkan sepakbola yang mudah dikenali, kami memperkirakan pendekatan yang khas dari segi kualitas ide. Kami harus siap, kalau tidak kami berisiko benar-benar terkejut. Rata-rata mereka mencetak dua gol per pertandingan dan itu sudah cukup menggambarkan sepakbola yang ingin mereka tampilkan. Nuytinck kami kenal karena dia pernah di Udine, tapi ada juga Tadic. Mereka bermain dengan pemain sayap berkaki terbalik untuk menciptakan situasi di tengah, lalu akan ada tekanan terus-menerus yang mengharuskan kami siap dengan level konsentrasi tinggi, kalau tidak ini bisa menjadi malam yang tidak nyaman".