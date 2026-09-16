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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti dalam konferensi pers jelang debut di Liga Europa melawan NEC Nijmegen

Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen
Europa League

Pelatih Juventus berbicara menjelang debut Eropa musim ini dan tiga hari setelah kekalahan dari Sassuolo

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara dalam konferensi pers sehari jelang laga melawan NEC Nijmegen, yang merupakan pertandingan pekan pertama fase liga Europa League, yang dijadwalkan besok pukul 21.00 di Allianz Stadium.


TENTANG NEC

"Mereka memainkan sepakbola yang mudah dikenali, kami memperkirakan pendekatan yang khas dari segi kualitas ide. Kami harus siap, kalau tidak kami berisiko benar-benar terkejut. Rata-rata mereka mencetak dua gol per pertandingan dan itu sudah cukup menggambarkan sepakbola yang ingin mereka tampilkan. Nuytinck kami kenal karena dia pernah di Udine, tapi ada juga Tadic. Mereka bermain dengan pemain sayap berkaki terbalik untuk menciptakan situasi di tengah, lalu akan ada tekanan terus-menerus yang mengharuskan kami siap dengan level konsentrasi tinggi, kalau tidak ini bisa menjadi malam yang tidak nyaman".

  • SOAL SIKAP JUVENTUS

    "Kami sadar ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kami telah menganalisis secara mendalam apa yang terjadi, dengan memetakan apa yang ingin kami lakukan, apa yang harus dibenahi agar tidak terulang lagi. Mungkin dibutuhkan kekompakan yang lebih baik untuk menutup beberapa jalur umpan, kapan harus bermain sebagai satu blok tim dan menunggu kesalahan lawan. Meski penjelasannya kini semakin tidak selalu terletak pada taktik kolektif, itu bukan lagi aspek pertama yang harus diperhatikan ketika muncul beberapa masalah, tetapi ritme mental akan penting besok, kualitas sesungguhnya yang bisa membuat Anda melampaui masalah di lapangan. Siapa yang berpikir lebih dulu, bermain lebih dulu dan bertahan lebih dulu, akan melakukan semuanya lebih dulu".


    TEKANAN

    "Menerimanya adalah obat untuk belajar menjalani hidup dan saya memahaminya sejak dini, saat pada usia sepuluh tahun saya pergi mencari dua hal untuk keluarga sepulang sekolah - lapor Gazzetta.it -. Bayangkan saja apakah itu mengganggu saya sekarang ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang muncul setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang diberi ruang dan mana yang tidak. Untuk hal ini, saya tidak memberi banyak ruang".


    SUSUNAN PEMAIN

    "Saya tidak mengatakan apa pun soal susunan pemain".


    EKSPEKTASI

    "Seperti yang selalu terjadi, ada lebih banyak tim yang disebut harus menjuarai Liga Europa. Siap adalah satu-satunya bahasa untuk menjelaskan bahwa Anda adalah pemain Juventus".



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