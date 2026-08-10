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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti: "Bursa transfer, gagasannya tetap sama seperti yang kami miliki sebelum laga-laga persahabatan. Perin akan bermain melawan Palermo"

Juventus
L. Spalletti

Perkataan pelatih Juventus menjelang laga uji coba melawan Palermo, yang dijadwalkan besok di Perth

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada mikrofon Sky menjelang laga persahabatan melawan Palermo, yang dijadwalkan besok di Perth, Australia, pukul 12.00 waktu Italia. Antara lapangan dan bursa transfer, berikut perkataan pelatih Juventus itu.


Tentang Filippo Inzaghi, pelatih Palermo, dan Palermo: "Dia akan menjadi pelatih top, seperti halnya saat dia menjadi pemain. Dia adalah sosok yang tahu bagaimana memaksimalkan karakteristik yang dimiliki untuk mencoba membawa pulang hasil sebanyak mungkin. Palermo punya banyak pemain yang berpengalaman di Serie A, ini akan menjadi pertandingan yang sulit".

  • "SIKAP YANG TIDAK INGIN SAYA LIHAT LAGI"

    "Kekalahan dari Inter? Ada bagian yang berasal dari diri kami sendiri, dalam sikap itu yang tidak ingin saya lihat lagi. Kami sudah menganalisisnya dengan baik, dengan bersama selama 24 jam ada peluang untuk melakukannya: kami mendalami apa yang terjadi, meski kelelahannya sangat banyak saya berharap melihat hal-hal yang selalu lebih baik dan bahwa pemahaman itu terus tumbuh seiring berjalannya waktu".

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  • GATTI

    "Gatti tidak akan bermain sejak awal, dia mengalami kelelahan otot. Lalu akan dilihat saat pertandingan berjalan, tetapi itu akan menjadi pertimbangan untuk 20 menit atau setengah jam".


  • BURSA TRANSFER

    "Di bursa transfer, kami memiliki ide yang sama seperti yang kami miliki di awal, bahkan setelah pertandingan-pertandingan ini idenya tetap sama. Kami terus melangkah di jalur kami sendiri."


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  • Di Gregorio dan Perin

    "Di Gregorio melakukan penyelamatan yang sangat bagus pada babak pertama, lalu dia kurang beruntung pada gol kedua. Melawan Palermo, Perin akan bermain, seperti yang sudah direncanakan. Mereka bermain masing-masing satu babak melawan Chelsea, lalu Di Gregorio 90 menit melawan Inter dan Perin 90 menit melawan Palermo".


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