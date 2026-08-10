Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada mikrofon Sky menjelang laga persahabatan melawan Palermo, yang dijadwalkan besok di Perth, Australia, pukul 12.00 waktu Italia. Antara lapangan dan bursa transfer, berikut perkataan pelatih Juventus itu.





Tentang Filippo Inzaghi, pelatih Palermo, dan Palermo: "Dia akan menjadi pelatih top, seperti halnya saat dia menjadi pemain. Dia adalah sosok yang tahu bagaimana memaksimalkan karakteristik yang dimiliki untuk mencoba membawa pulang hasil sebanyak mungkin. Palermo punya banyak pemain yang berpengalaman di Serie A, ini akan menjadi pertandingan yang sulit".