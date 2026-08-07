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Luciano SpallettiIMAGO
Yosua Arya

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Juventus sepakati persyaratan pribadi dengan bintang Piala Dunia saat raksasa Premier League gigit jari

Transfers
Juventus
J. Lucumi
Bologna
Serie A

Juventus telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut bek Bologna, Jhon Lucumi, setelah menahan minat kuat dari Premier League. Bek internasional Kolombia itu telah menyetujui kontrak lima tahun di Turin, meski kedua klub Italia tersebut masih harus merundingkan biaya transfer final.

  • Juventus capai kesepakatan untuk Lucumi

    Juventus selangkah lebih dekat untuk merekrut Lucumi dari Bologna. Raksasa Turin itu telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain terkait transfer musim panas.

    Menurut Tuttosport, Lucumi secara konsisten menempatkan Juventus di posisi teratas dalam daftar keinginannya. Ia dengan tegas memprioritaskan kepindahan ke Juventus meski mendapat pendekatan penjajakan dari Chelsea dan Manchester United. Mengamankan jasa pemain Kolombia itu menjadi dorongan besar bagi Juventus saat memperkuat skuad mereka. Kedatangan bek tersebut akan menambah kualitas Serie A yang sudah teruji serta rekam jejak internasional ke lini belakang mereka.

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  • Jhon Lucumi ColombiaGetty Images

    Menolak kekayaan Premier League

    Aspek paling menarik dari kesepakatan ini adalah kesediaan Lucumi untuk menolak tawaran finansial yang jauh lebih menguntungkan. Nottingham Forest dilaporkan siap membayarnya sekitar €1 juta lebih banyak secara bersih per tahun.

    Namun, pemain tim nasional Kolombia itu dilaporkan memutuskan menerima kontrak lima tahun dengan Juventus senilai €2,5 juta per musim ditambah bonus. Ia sangat terkesan dengan tekad klub untuk mengamankan tanda tangannya. Bagi bek tengah tersebut, proyek olahraga jelas lebih berarti daripada insentif finansial tambahan. Daya tarik bergabung dengan klub yang lebih besar, bermain di kompetisi Eropa, dan tetap berada di Italia menjadi faktor penentu dalam keputusan akhirnya.

  • Spalletti memprioritaskan bintang Piala Dunia

    Nilai Lucumi melonjak signifikan setelah penampilan dominannya di Piala Dunia baru-baru ini. Ia secara khusus membuat para pengamat terkesan dengan meredam Cristiano Ronaldo dalam laga fase grup yang krusial. Penampilan menonjol itu langsung menarik perhatian pelatih kepala Juventus, Luciano Spalletti. Sang pelatih dengan cepat menjadikan bek tangguh itu sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini belakangnya jelang musim baru.

    Bologna pada awalnya melindungi aset bintangnya dengan klausul rilis €28 juta, yang berakhir pada pertengahan Juli. Mereka kini menilai bek tengah itu setidaknya sebesar €25 juta, tetapi menghadapi situasi yang rumit karena kondisi kontraknya.

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  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Pendekatan baru diperkirakan segera hadir

    Titik ganjalan utama saat ini berada langsung dalam negosiasi antara kedua klub. Dengan Lucumi memasuki 10 bulan terakhir dalam kontraknya, Bologna tidak bisa mematok harga terlalu tinggi tanpa berisiko kehilangannya secara gratis musim panas mendatang.

    Juventus sudah melihat tawaran pembuka mereka senilai €17 juta dengan cepat ditolak oleh Bologna. Klub asal Turin itu saat ini sedang menyiapkan pendekatan baru untuk menguji keteguhan Bologna. Untuk menjembatani selisih valuasi, Juventus bisa menawarkan kompatriotnya, Juan Cabal, sebagai bagian dari kesepakatan. Dengan sang pemain sudah sepenuhnya setuju, ada keyakinan tenang di Turin bahwa kesepakatan akan segera dirampungkan.

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