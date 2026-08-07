Juventus selangkah lebih dekat untuk merekrut Lucumi dari Bologna. Raksasa Turin itu telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain terkait transfer musim panas.

Menurut Tuttosport, Lucumi secara konsisten menempatkan Juventus di posisi teratas dalam daftar keinginannya. Ia dengan tegas memprioritaskan kepindahan ke Juventus meski mendapat pendekatan penjajakan dari Chelsea dan Manchester United. Mengamankan jasa pemain Kolombia itu menjadi dorongan besar bagi Juventus saat memperkuat skuad mereka. Kedatangan bek tersebut akan menambah kualitas Serie A yang sudah teruji serta rekam jejak internasional ke lini belakang mereka.