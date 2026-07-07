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grafica kessie al ahli 2025 16.9Getty Images

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Juventus, semua target Massara: Kessie semakin diminati, upaya untuk mendatangkan Brahim Diaz. Dan perhatikan juga Zirkzee dan Tomori

Juventus
Transfers

Chief Football Officer baru Juventus memikirkan para pemain yang pernah diasuhnya serta ide-ide baru untuk bursa transfer Juventus.

Juventus telah menunjuk Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga yang baru. Pengumuman resmi dari klub baru saja dirilis beberapa menit yang lalu, sebagai bagian dari revolusi kepemimpinan yang terus berkembang: setelah merekrut Jeff Ekathor dari Genoa seharga 18 juta euro, kini giliran mantan eksekutif Roma dan Milan tersebut untuk melanjutkan upaya pembaruan klub, dengan beberapa target yang semakin diperkuat dan yang lainnya yang sejalan dengan strategi bursa transfer Bianconeri.

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