Juventus telah menunjuk Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga yang baru. Pengumuman resmi dari klub baru saja dirilis beberapa menit yang lalu, sebagai bagian dari revolusi kepemimpinan yang terus berkembang: setelah merekrut Jeff Ekathor dari Genoa seharga 18 juta euro, kini giliran mantan eksekutif Roma dan Milan tersebut untuk melanjutkan upaya pembaruan klub, dengan beberapa target yang semakin diperkuat dan yang lainnya yang sejalan dengan strategi bursa transfer Bianconeri.