Juventus telah menunjuk Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga yang baru. Pengumuman resmi dari klub baru saja dirilis beberapa menit yang lalu, sebagai bagian dari perombakan jajaran manajemen yang terus berlanjut: setelah merekrut Jeff Ekathor dari Genoa seharga 18 juta euro, kini giliran mantan petinggi Roma dan Milan tersebut untuk melanjutkan upaya pembaruan klub, dengan beberapa target yang semakin diperkuat dan target lainnya yang sejalan dengan strategi transfer Bianconeri.
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Juventus, semua target Massara: Kessie semakin diincar, upaya untuk mendatangkan Brahim Diaz dan Theo Hernandez. Dan perhatikan juga Zirkzee dan Tomori
UPAYA UNTUK BRAHIM DIAZ
Pemain yang cocok untuk posisi gelandang serang adalah Brahim Diaz dari Real Madrid, yang sudah lama menjadi incaran dan dikenal oleh Massara sejak masih di Milan: pemain asal Maroko ini, dengan kedatangan José Mourinho, mungkin akan kesulitan mendapatkan tempat dalam skema taktis Los Blancos dan merupakan salah satu nama yang diusulkan oleh Luciano Spalletti untuk posisi tersebut, meskipun cara untuk mendatangkan mantan pemain Rossonero ini menjadi kendala, mengingat pihak Madrid menginginkan peminjaman dengan kewajiban pembelian.
PELUANG KESSIE MENINGKAT
Hal yang sama berlaku bagi Franck Kessié, mantan rekan setim Diaz di Milan yangkini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir, di mana peluangnya untuk bergabung dengan Juventus semakin meningkat: keuntungan tidak perlu membayar biaya transfer pemain asal Pantai Gading ini memungkinkan klub memenuhi tuntutan gaji yang diajukan pemain kelahiran 1996 tersebut, dengan permintaan sebesar 6 juta euro yang telah disampaikan kepada para perantara. Gelandang tersebut sendiri mengomentari kemungkinan kepindahannya ke Juventus sebagai berikut:“Juventus? Ya, memang ada pembicaraan tentang itu, saya sudah melihatnya. Mereka adalah klub yang sangat bagus dan yang terpenting, saya sedang berstatus bebas transfer.”
SPEKULASI TENTANG GORETZKA DAN PENAWARAN PENGALIHAN PEMAIN
Di lini tengah, nama Leon Goretzka juga masih menjadi sorotan; ia pun berstatus bebas transfer dan sangat ingin menghadapi tantangan baru, meski dengan gaji yang tinggi. Perlu juga dilakukan upaya ekstra terkait pemain yang akan hengkang: nama yang paling mungkin hengkang adalah Andrea Cambiaso, begitu pula Teun Koopmeiners, salah satu pemain yang paling mengecewakan dalam dua tahun terakhir. Petualangan Jonathan David bersama Juventus mungkin hanya berlangsung satu musim saja—
ZIRKZEE DAN TOMORI, CINTA LAMA
Dua nama lain yang mungkin kembali menjadi sorotan adalah Josha Zirkzee, yang sudah lama diincar baik oleh Rossoneri maupun Giallorossi, dan menjadi opsi jika pemain asal Kanada itu hengkang—terutama mengingat keinginan Manchester United untuk melepasnya—serta Fikayo Tomori, yang akan meninggalkan Milan seiring kedatangan Amorim dan Gila dan sudah menjadi incaran Juventus tahun lalu.
MIMPI THEO
Terakhir, bagi mantan kepala bagian transfer Milan selama beberapa musim, salah satu rekrutan terbaik yang pernah dilakukan tak diragukan lagi adalah Theo Hernandez, yang didatangkan pada 2019 seharga 20 juta dari Real Madrid bekerja sama dengan Paolo Maldini. Dan kini, jalan keduanya mungkin akan kembali bersinggungan di Juventus. Bek sayap asal Prancis ini ingin kembali ke Italia, juga karena alasan keluarga, setelah hanya satu musim bermain di Arab Saudi bersama Al Hilal.
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