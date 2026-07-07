Hal yang sama berlaku bagi Franck Kessié, mantan rekan setim Diaz di Milan yangkini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir, di mana peluangnya untuk bergabung dengan Juventus semakin meningkat: keuntungan tidak perlu membayar biaya transfer pemain asal Pantai Gading ini memungkinkan klub memenuhi tuntutan gaji yang diajukan pemain kelahiran 1996 tersebut, dengan permintaan sebesar 6 juta euro yang telah disampaikan kepada para perantara. Gelandang tersebut sendiri mengomentari kemungkinan kepindahannya ke Juventus sebagai berikut:“Juventus? Ya, memang ada pembicaraan tentang itu, saya sudah melihatnya. Mereka adalah klub yang sangat bagus dan yang terpenting, saya sedang berstatus bebas transfer.”



















