Selain itu, ada juga peluang yang mengarah ke luar negeri, mengingat sekitar satu setengah tahun lalu, penampilan Andrea Cambiaso yang saat itu berada di level tertinggi bahkan sempat menarik minat Manchester City. Barcelona sedang mencari pemain sayap kiri baru untuk menjadi alternatif bagi Balde, dan dengan Cucurella yang telah pindah ke Real Madrid serta Grimaldo yang juga diminati oleh Atlético, pemain sayap Juventus ini bisa menjadi pilihan yang tepat dari segi biaya dan fleksibilitas taktis, karena ia juga dapat ditempatkan di sayap kanan.

Rencana cadangan justru datang dari Chelsea, yang baru saja menjual Cucurella ke Real Madrid seharga 60 juta euro (termasuk bonus) dan kini sedang mencari penggantinya. Lewis Hall dari Newcastle menjadi nama pertama dalam daftar, namun menurut laporan La Gazzetta dello Sport, nama pemain Italia tersebut juga perlu dipertimbangkan.