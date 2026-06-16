Andrea Cambiaso diprediksi akan menjadi salah satu tokoh utama dalam bursa transfer musim panas Juventus. Setelah menjalani musim yang tidak terlalu meyakinkan secara pribadi (3 gol dan 5 assist dalam 47 penampilan) serta secara umum tercoreng akibat kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan, pemain sayap kelahiran tahun 2000 ini bisa menjadi salah satu pengorbanan yang perlu dilakukan oleh klub Bianconeri untuk menyegarkan strategi perekrutan dan memberikan dorongan awal terhadap rencana yang telah ditetapkan oleh direktur eksekutif baru Giovanni Carnevali—yang jelas-jelas didorong oleh pihak pemilik—terkait keuntungan modal yang akan diraih hingga tahun 2028, tahun di mana pihak Continassa optimis dapat mencapai keseimbangan anggaran.
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Juventus, seluruh kebenaran mengenai masa depan Cambiaso: nilai sisa dalam neraca keuangan dan nilai pasarnya, keterkaitannya dengan Inter, serta nama-nama calon penggantinya
SEMUA ANGKA
Dibeli pada musim panas 2022 dengan harga sekitar 15 juta euro, terikat kontrak hingga Juni 2029, dan dengan gaji bersih 2,4 juta euro per musim, Andrea Cambiaso akan memiliki nilai sisa sekitar 5 juta euro dalam neraca keuangan Juventus pada 30 Juni mendatang. Nilai pasarnya saat ini berkisar sekitar 30 juta euro, angka minimum untuk meraih keuntungan modal yang telah ditetapkan oleh manajemen Juventus dan yang akan memungkinkan klub tersebut menutupi, meskipun hanya sebagian, kerugian pendapatan akibat tidak berpartisipasi dalam Liga Champions 2026/2027, yang diperkirakan mencapai setidaknya 60 juta euro. Dari pihak Juventus, tidak ada larangan terkait tujuan masa depan mantan pemain Genoa dan Bologna tersebut, yang dalam beberapa pekan terakhir juga dikaitkan dengan Inter.
KETERKAITAN DENGAN INTER
Kedatangan terbaru mantan petinggi Sassuolo, Giovanni Carnevali, ke Continassa—yang dikenal memiliki hubungan sangat baik dengan presiden Inter Beppe Marotta—telah memperkuat anggapan bahwa kedua klub mungkin akan mencoba merancang beberapa kesepakatan transfer untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jika Inter mungkin melihat Cambiaso sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan target utama untuk menggantikan Dumfries – Palestra dari Atalanta masih memiliki harga awal yang sangat tinggi, sekitar 50 juta – Juventus justru mengincar dua pemain dari tim yang dilatih oleh Chivu, yaitu Carlos Augusto dan Davide Frattesi.
LINTASAN LUAR NEGERI
Selain itu, ada juga peluang yang mengarah ke luar negeri, mengingat sekitar satu setengah tahun lalu, penampilan Andrea Cambiaso yang saat itu berada di level tertinggi bahkan sempat menarik minat Manchester City. Barcelona sedang mencari pemain sayap kiri baru untuk menjadi alternatif bagi Balde, dan dengan Cucurella yang telah pindah ke Real Madrid serta Grimaldo yang juga diminati oleh Atlético, pemain sayap Juventus ini bisa menjadi pilihan yang tepat dari segi biaya dan fleksibilitas taktis, karena ia juga dapat ditempatkan di sayap kanan.
Rencana cadangan justru datang dari Chelsea, yang baru saja menjual Cucurella ke Real Madrid seharga 60 juta euro (termasuk bonus) dan kini sedang mencari penggantinya. Lewis Hall dari Newcastle menjadi nama pertama dalam daftar, namun menurut laporan La Gazzetta dello Sport, nama pemain Italia tersebut juga perlu dipertimbangkan.
PENGGANTI YANG MUNGKIN
Jika Cambiaso dilepas, Juventus harus bergerak di bursatransfer untuk mencari setidaknya satu pemain sayap baru, dan jajaran teknis baru Bianconeri telah memulai penjajakan awal agar tidak terkejut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, selain Carlos Augusto dari Inter, beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain mantan pemain Atalanta Matteo Ruggeri (yang berpotensi hengkang dari Atlético Madrid setelah hanya satu musim), mantan pemain Palermo dan Roma, Emerson Palmieri – yang didukung oleh Luciano Spalletti yang pernah melatihnya di Roma – serta dua pemain sayap milik Tottenham, Djed Spence dan Destiny Udogie, yang saat ini masih ditolak oleh Roberto De Zerbi.