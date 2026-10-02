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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, segunung uang lainnya akan segera datang: Carnevali punya peluang untuk tidak mengikuti jejak para pendahulunya

Juventus
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Opinion
Serie A

Dengan penambahan modal, bagi manajemen Juventus akan sangat penting untuk membuat pilihan yang tepat

Dan kenaikan modal pun jadi! Untuk kesekian kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Exor membuka brankas dan menyuntikkan likuiditas ke Juventus. Dewan direksi Juventus telah meratifikasi penutupan neraca rugi kesembilan secara beruntun (66 juta euro per 30 Juni 2026) dan meminta serta mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham kenaikan modal hingga maksimal 250 juta euro. Dari 250 juta euro yang direncanakan, setidaknya 164 juta akan datang dari Exor (namun angkanya bisa naik karena Exor bersedia menjamin saham yang kemungkinan tidak diserap oleh pemegang saham lain).


Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan total nilai 998 juta euro, di mana 637 juta euro disetor oleh Exor. Dengan kenaikan baru ini, total dana yang diinvestasikan brankas keluarga Agnelli/Elkann ke dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir akan mencapai 800 juta euro.


  • JUVENTUS, UANG BUKAN MASALAH TERAKHIR

    Masalah di Juventus bukanlah uang, dan bukan pula John Elkann, yang kerap dikritik oleh sebagian besar tifoso Juventus. Perlu diingat bahwa Elkann juga berada di belakang Juventus pada era legendaris sembilan Scudetto beruntun. Beberapa contohnya: Elkann-lah yang memilih Marotta pada 2010, Elkann pula yang mempercayakan jabatan presiden dan pengelolaan klub kepada sepupunya, Andrea Agnelli. Dan Elkann ada di balik setiap alokasi dana di luar anggaran pada era itu: persetujuannya mutlak diperlukan, seperti dalam kasus pembelian Cristiano Ronaldo.


    Jadi ada kesinambungan yang nyaris berlangsung dua dekade dalam dukungan Elkann kepada Juventus, sejak ia mengambil alih kendali Exor, melanjutkan ikatan yang telah menghubungkan Juventus dengan keluarga Agnelli selama satu abad. Komitmen untuk menggelontorkan dana jelas tidak diragukan, kalau pun ada persoalan, dalam enam tahun terakhir, itu menyangkut cara uang tersebut, yang jumlahnya besar, sangat besar, dibelanjakan.



  • PILIHAN YANG SALAH

    Dan di sinilah kita sampai pada inti persoalan, dan masalah terbesar Juventus dalam dekade ini, yakni salah dalam membuat (hampir) semua keputusan di level manajemen dan, sebagai konsekuensinya, keputusan di bursa transfer. Dari Paratici ke Cherubini, melewati Manna, hingga sampai ke Giuntoli dan Comolli, ini adalah pertumpahan darah dari sisi keuangan dengan uang yang dibuang percuma, dengan pemain yang dibayar terlalu mahal (baik untuk biaya transfer maupun gaji) dibandingkan dengan performanya. Ini menjadi penurunan tanpa akhir, dengan titik terendah pada era Comolli, yang berujung pada kegagalan lolos ke Liga Champions.


  • PILIHAN CERDAS

    Lolos ke Liga Champions musim depan dan tepat dalam mengambil keputusan di bursa transfer, tanpa menyia-nyiakan investasi Exor. Inilah dua mantra Juventus untuk musim ini, dengan pelatih Luciano Spalletti dan jajaran manajemen yang terdiri dari Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara, dan Marco Ottolini memikul tingkat tanggung jawab yang sama. Secara khusus, jajaran manajemen ini dipilih oleh Elkann untuk menjaga kesinambungan dan membangun sebuah siklus baru. Cukup dengan guncangan, cukup dengan perubahan mendadak: kesinambungan adalah kata kuncinya. Kesinambungan yang juga bergantung pada keputusan di bursa transfer: apakah Carnevali, Massara, dan Ottolini akan berhasil di tempat Giuntoli dan Comolli gagal?


    "Kami menginginkan tim yang kompetitif, kami tahu kami punya batasan yang harus dihormati. Mari lihat bagaimana bursa transfer akan berkembang. Saya ingin membeli tiga juara besar, tetapi itu tidak bisa. Jadi kami harus memperkuat tim dengan bergerak cerdas dan memanfaatkan peluang," ujar Carnevali di Festival dello Sport milik Gazzetta. Pilihan yang cerdas akan menjadi pembeda antara Juventus masa lalu yang baru saja berlalu dan Juventus di masa depan. Beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa uang saja tidak membuat perbedaan: yang dibutuhkan adalah ide, jika Carnevali memilikinya (dan kami yakin memang demikian), inilah saatnya untuk mengeluarkannya.



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