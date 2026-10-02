Lolos ke Liga Champions musim depan dan tepat dalam mengambil keputusan di bursa transfer, tanpa menyia-nyiakan investasi Exor. Inilah dua mantra Juventus untuk musim ini, dengan pelatih Luciano Spalletti dan jajaran manajemen yang terdiri dari Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara, dan Marco Ottolini memikul tingkat tanggung jawab yang sama. Secara khusus, jajaran manajemen ini dipilih oleh Elkann untuk menjaga kesinambungan dan membangun sebuah siklus baru. Cukup dengan guncangan, cukup dengan perubahan mendadak: kesinambungan adalah kata kuncinya. Kesinambungan yang juga bergantung pada keputusan di bursa transfer: apakah Carnevali, Massara, dan Ottolini akan berhasil di tempat Giuntoli dan Comolli gagal?





"Kami menginginkan tim yang kompetitif, kami tahu kami punya batasan yang harus dihormati. Mari lihat bagaimana bursa transfer akan berkembang. Saya ingin membeli tiga juara besar, tetapi itu tidak bisa. Jadi kami harus memperkuat tim dengan bergerak cerdas dan memanfaatkan peluang," ujar Carnevali di Festival dello Sport milik Gazzetta. Pilihan yang cerdas akan menjadi pembeda antara Juventus masa lalu yang baru saja berlalu dan Juventus di masa depan. Beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa uang saja tidak membuat perbedaan: yang dibutuhkan adalah ide, jika Carnevali memilikinya (dan kami yakin memang demikian), inilah saatnya untuk mengeluarkannya.







