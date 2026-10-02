Dan kenaikan modal pun jadi! Untuk kesekian kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Exor membuka brankas dan menyuntikkan likuiditas ke Juventus. Dewan direksi Juventus telah meratifikasi penutupan neraca rugi kesembilan secara beruntun (66 juta euro per 30 Juni 2026) dan meminta serta mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham kenaikan modal hingga maksimal 250 juta euro. Dari 250 juta euro yang direncanakan, setidaknya 164 juta akan datang dari Exor (namun angkanya bisa naik karena Exor bersedia menjamin saham yang kemungkinan tidak diserap oleh pemegang saham lain).
Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan total nilai 998 juta euro, di mana 637 juta euro disetor oleh Exor. Dengan kenaikan baru ini, total dana yang diinvestasikan brankas keluarga Agnelli/Elkann ke dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir akan mencapai 800 juta euro.