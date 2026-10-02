Lolos ke Liga Champions musim depan dan tepat dalam mengambil keputusan di bursa transfer, tanpa menyia-nyiakan investasi Exor. Itulah dua mantra Juventus untuk musim ini, dengan pelatih Luciano Spalletti dan jajaran manajemen yang terdiri dari Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara, dan Marco Ottolini memikul tingkat tanggung jawab yang sama. Secara khusus, jajaran manajemen ini dipilih oleh Elkann untuk memberi kesinambungan dan menata siklus baru. Cukup dengan guncangan, cukup dengan perubahan mendadak: kesinambungan adalah kata kuncinya. Kesinambungan itu juga bergantung pada pilihan di bursa transfer: akankah Carnevali, Massara, dan Ottolini berhasil di tempat Giuntoli dan Comolli gagal?





"Kami menginginkan tim yang kompetitif, kami tahu ada batasan yang harus kami hormati. Kita lihat bagaimana bursa transfer akan berkembang. Saya ingin membeli tiga kampiun besar, tetapi itu tidak bisa. Jadi tim harus diperkuat dengan bekerja secara cerdas dan memanfaatkan peluang", kata Carnevali di Festival dello Sport milik Gazzetta. Pilihan yang cerdas akan menjadi pembeda antara Juventus dalam masa lalu yang baru-baru ini dan Juventus pada masa depan mendatang. Beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa uang saja tidak membuat perbedaan: yang dibutuhkan adalah ide, jika Carnevali memilikinya (dan kami yakin memang begitu) inilah saatnya untuk mengeluarkannya.







