Dan penambahan modal pun jadi! Untuk kesekian kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Exor membuka brankas dan menyuntikkan dana segar ke Juventus. Dewan direksi Juventus telah meratifikasi penutupan neraca kesembilan secara beruntun dalam kondisi rugi (66 juta euro per 30 Juni 2026) dan meminta serta mengusulkan kepada Rapat Pemegang Saham penambahan modal hingga maksimum 250 juta. Dari 250 juta euro yang direncanakan, setidaknya 164 juta akan datang dari Exor (namun angkanya bisa naik karena Exor siap menjamin saham yang kemungkinan tidak diambil oleh pemegang saham lainnya).
Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan total nilai 998 juta euro, di mana 637 juta di antaranya disetor oleh Exor. Dengan penambahan yang baru ini, total investasi dari brankas keluarga Agnelli/Elkann di dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir akan mencapai 800 juta.