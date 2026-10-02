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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, segunung uang lagi akan datang: Carnevali punya kesempatan untuk tidak melakukan seperti para pendahulunya

Juventus
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Opinion
Serie A

Dengan peningkatan modal, bagi manajemen Juventus akan sangat penting untuk membuat pilihan yang tepat

Dan penambahan modal pun jadi! Untuk kesekian kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Exor membuka brankas dan menyuntikkan dana segar ke Juventus. Dewan direksi Juventus telah meratifikasi penutupan neraca kesembilan secara beruntun dalam kondisi rugi (66 juta euro per 30 Juni 2026) dan meminta serta mengusulkan kepada Rapat Pemegang Saham penambahan modal hingga maksimum 250 juta. Dari 250 juta euro yang direncanakan, setidaknya 164 juta akan datang dari Exor (namun angkanya bisa naik karena Exor siap menjamin saham yang kemungkinan tidak diambil oleh pemegang saham lainnya).


Dalam beberapa tahun terakhir, Juventus telah melakukan empat rekapitalisasi, dengan total nilai 998 juta euro, di mana 637 juta di antaranya disetor oleh Exor. Dengan penambahan yang baru ini, total investasi dari brankas keluarga Agnelli/Elkann di dunia Juventus dalam tujuh tahun terakhir akan mencapai 800 juta.


  • JUVE, UANG BUKAN MASALAH TERAKHIR

    Masalah di Juventus bukan uang, dan juga bukan John Elkann, yang kerap dikritik oleh sebagian besar suporter Juventus. Perlu diingat, Elkann juga berada di belakang Juventus pada siklus legendaris sembilan Scudetto beruntun. Beberapa contohnya: Elkann yang memilih Marotta pada 2010, Elkann pula yang menyerahkan kursi presiden dan pengelolaan klub kepada sepupunya, Andrea Agnelli. Dan Elkann juga berada di balik setiap alokasi dana di luar anggaran pada era itu: persetujuannya mutlak diperlukan, seperti dalam kasus pembelian Cristiano Ronaldo.


    Jadi ada kesinambungan yang nyaris berlangsung dua dekade dalam dukungan Elkann kepada Juventus, sejak ia mengambil alih kendali Exor, melanjutkan ikatan yang menghubungkan Juventus dengan keluarga Agnelli selama satu abad. Komitmen untuk membuka dompet karena itu tidak perlu dipertanyakan, melainkan persoalannya, dalam enam tahun terakhir, menyangkut cara uang tersebut, yang jumlahnya besar, sangat besar, dibelanjakan.



  • Pilihan yang salah

    Dan di sinilah kita sampai pada inti persoalan, dan masalah terbesar Juventus dalam dekade ini, yakni hampir semua keputusan manajerial yang salah dan, akibatnya, keputusan di bursa transfer. Dari Paratici hingga Cherubini, melewati Manna, sampai tiba pada Giuntoli dan Comolli, ini benar-benar menjadi pertumpahan darah dalam bentuk uang yang terbuang sia-sia, dengan para pemain yang dibayar terlalu mahal (baik untuk biaya transfer maupun gaji) dibandingkan dengan performa mereka. Ini adalah penurunan tanpa akhir, dengan titik terendah selama era Comolli, yang berujung pada kegagalan lolos ke Liga Champions.


  • PILIHAN CERDAS

    Lolos ke Liga Champions musim depan dan tepat dalam mengambil keputusan di bursa transfer, tanpa menyia-nyiakan investasi Exor. Itulah dua mantra Juventus untuk musim ini, dengan pelatih Luciano Spalletti dan jajaran manajemen yang terdiri dari Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara, dan Marco Ottolini memikul tingkat tanggung jawab yang sama. Secara khusus, jajaran manajemen ini dipilih oleh Elkann untuk memberi kesinambungan dan menata siklus baru. Cukup dengan guncangan, cukup dengan perubahan mendadak: kesinambungan adalah kata kuncinya. Kesinambungan itu juga bergantung pada pilihan di bursa transfer: akankah Carnevali, Massara, dan Ottolini berhasil di tempat Giuntoli dan Comolli gagal?


    "Kami menginginkan tim yang kompetitif, kami tahu ada batasan yang harus kami hormati. Kita lihat bagaimana bursa transfer akan berkembang. Saya ingin membeli tiga kampiun besar, tetapi itu tidak bisa. Jadi tim harus diperkuat dengan bekerja secara cerdas dan memanfaatkan peluang", kata Carnevali di Festival dello Sport milik Gazzetta. Pilihan yang cerdas akan menjadi pembeda antara Juventus dalam masa lalu yang baru-baru ini dan Juventus pada masa depan mendatang. Beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa uang saja tidak membuat perbedaan: yang dibutuhkan adalah ide, jika Carnevali memilikinya (dan kami yakin memang begitu) inilah saatnya untuk mengeluarkannya.



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