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cm di gregorio juventus
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus sedang mencari klub untuk Di Gregorio, yang akan bertemu dengan agennya di Milan

Juventus
Transfers
M. Di Gregorio

Di lini belakang, Juventus mengincar Dibu Martinez, sementara Di Gregorio akan hengkang

Masalah penjaga gawang merupakan salah satu isu paling sensitif yang ditinggalkan oleh mantan direktur eksekutif Juventus, Damien Comolli, kepada penggantinya, Giovanni Carnevali. Setelah penolakan mengejutkan terhadap Alisson Becker, yang sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Bianconeri namun diblokir oleh Liverpool—yang akhirnya menjadi titik puncak ketegangan dalam hubungan antara Comolli dan Luciano Spalletti—Juventus terpaksa memulai dari awal, dengan menargetkan Emiliano Martinez sebagai prioritas utama.


Di sisi keluar, situasi kiper Juventus juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Terlepas dari konfirmasi Carlo Pinsoglio sebagai kiper ketiga, berkat perpanjangan kontrak baru-baru ini hingga Juni 2027, jelas bahwa dengan Juventus yang tetap berorientasi mencari kiper utama baru, salah satu dari Michele Di Gregorio dan Mattia Perin akan menjadi kelebihan.


Di antara keduanya, klub Bianconeri tampaknya lebih condong mempertahankan Perin, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan dianggap oleh Luciano Spalletti sebagai 'penjaga gawang cadangan' yang sangat dapat diandalkan. Juve berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain kelahiran 1992 asal Latina ini: kedua belah pihak diperkirakan akan bertemu sebelum akhir Juni.


  • DI GREGORIO, APAKAH ADA PERKEMBANGAN?

    Situasi yang menimpa Di Gregorio lebih rumit. Mantan pemain Monza ini terikat kontrak hingga 2029 dan, saat ini, tidak banyak diminati di bursa transfer. Mari kita mulai dari siaran pers yang digunakan Juventus pada tahun 2024 untuk mengumumkan pembeliannya: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub AC Monza untuk memperoleh, secara sementara hingga 30 Juni 2025, hak atas penampilan olahraga pemain Michele Di Gregorio dengan imbalan sebesar € 4,5 juta.


    Kesepakatan tersebut juga mencakup kewajiban bagi Juventus untuk mengakuisisi secara definitif hak atas penampilan olahraga pemain tersebut jika terpenuhi kondisi tertentu selama musim olahraga 2024/2025. Nilai yang disepakati untuk pembelian definitif tersebut sebesar € 13,5 juta, dibayarkan dalam tiga tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar € 0,8 juta; nilai tersebut dapat ditingkatkan, selama masa berlaku kontrak layanan olahraga dengan pemain, hingga jumlah maksimum € 2 juta, jika tercapai tujuan-tujuan olahraga tertentu. Mengingat kemungkinan tinggi terpenuhinya kondisi di atas, transaksi ini, untuk tujuan akuntansi, dapat dikualifikasikan sebagai akuisisi definitif mulai hari ini dengan total nilai sebesar € 18 juta. Perlu dicatat pula bahwa penilaian akhir mengenai pencatatan akuntansi transaksi ini akan dilakukan untuk keperluan penyusunan Laporan Semesteran per 31 Desember 2024, yang disetujui pada bulan Februari 2025".


    Setelah satu tahun sejak akuisisi secara definitif, Di Gregorio masih tercatat dalam neraca sebesar 13,5 juta, yang merupakan angka minimum yang harus diterima Juventus dari penjualan pemain kelahiran 1997 asal Milan tersebut untuk menghindari kerugian. Hingga saat ini, Juve memulai dengan permintaan sebesar 15 juta euro dan telah terjadi kontak dengan Atalanta serta Fiorentina, namun tanpa adanya pembicaraan lebih lanjut. Dari luar negeri, belum ada tanda-tanda minat. Bianconeri tetap menunggu, dengan tujuan yang tidak mudah, yaitu mencoba melepas Di Gregorio. Hari ini, seperti dilaporkan Nicolò Schira, telah terjadi pertemuan di Milan antara kiper Di Gregorio dan agennya (Carlo Alberto Belloni): apakah ada perkembangan untuk mantan pemain Monza ini?




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