Juventus sedang mencari klub untuk Di Gregorio, yang akan bertemu dengan agennya di Milan

Masalah penjaga gawang merupakan salah satu isu paling sensitif yang ditinggalkan oleh mantan direktur eksekutif Juventus, Damien Comolli, kepada penggantinya, Giovanni Carnevali. Setelah penolakan mengejutkan terhadap Alisson Becker, yang sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Bianconeri namun diblokir oleh Liverpool—yang akhirnya menjadi titik puncak ketegangan dalam hubungan antara Comolli dan Luciano Spalletti—Juventus terpaksa memulai dari awal, dengan menargetkan Emiliano Martinez sebagai prioritas utama.
Di sisi keluar, situasi kiper Juventus juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Terlepas dari konfirmasi Carlo Pinsoglio sebagai kiper ketiga, berkat perpanjangan kontrak baru-baru ini hingga Juni 2027, jelas bahwa dengan Juventus yang tetap berorientasi mencari kiper utama baru, salah satu dari Michele Di Gregorio dan Mattia Perin akan menjadi kelebihan.
Di antara keduanya, klub Bianconeri tampaknya lebih condong mempertahankan Perin, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan dianggap oleh Luciano Spalletti sebagai 'penjaga gawang cadangan' yang sangat dapat diandalkan. Juve berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain kelahiran 1992 asal Latina ini: kedua belah pihak diperkirakan akan bertemu sebelum akhir Juni.