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grafica nico gonzalez juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus sedang mempertimbangkannya: Nico Gonzalez yang tampil di Piala Dunia ini layak dipertahankan, dan nilainya tidak kurang dari 30 juta

Juventus
Transfers
Argentina
N. Gonzalez

Atlético Madrid ingin membayar pemain asal Argentina tersebut dengan nilai yang lebih rendah dari 32 juta yang ditetapkan dalam klausul pembelian (yang tidak terpenuhi)

Nico Gonzalez kini menjadi bahan pertimbangan bagi Juventus, berkat penampilannya di Piala Dunia, yang menjadi kelanjutan dari musim yang gemilang bersama Atlético Madrid. Bersama timnas Argentina, pemain kelahiran 1998 ini tampil dalam dua babak pertandingan: mulai menit ke-55 melawan Aljazair dan mulai menit ke-65 melawan Austria. Dalam kedua kesempatan tersebut, masuknya Nico Gonzalez ke lapangan memberikan dampak positif dan berkontribusi dalam menjaga kualitas permainan timnas asuhan Lionel Scaloni.


Performa yang ditunjukkan pemain Argentina ini di La Liga dan di Amerika Serikat membuat banyak pihak terkesan, terutama Luciano Spalletti.


  • NILAI NICO

    Pada musim 2025-26, Nico Gonzalez telah tampil dalam 36 pertandingan dan mencetak 5 gol. Namun, Nico belum memenuhi syarat yang ditetapkan untuk opsi pembelian wajib oleh Atlético Madrid. Mari kita tinjau kembali ketentuan perjanjian yang disepakati musim panas lalu antara Juventus dan Colchoneros: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Club Atlético de Madrid mengenai peminjaman, secara sementara hingga 30 Juni 2026, hak atas penampilan olahraga pemain Nicolás Iván González, dengan imbalan sebesar € 1 juta. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan, selama masa berlaku kontrak olahraga dengan pemain tersebut, hingga jumlah maksimum € 1 juta, jika tujuan olahraga tertentu tercapai. Kesepakatan tersebut juga mewajibkan Atlético de Madrid untuk membeli hak atas penampilan olahraga pemain tersebut secara permanen jika kondisi tertentu terpenuhi selama musim olahraga 2025/2026. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan transfer definitif tersebut sebesar € 32 juta, yang dapat dibayarkan dalam tiga tahun buku."


    • Iklan

  • GAGASAN SPALLETTI

    Seperti yang kita ketahui, Atlético tidak berencana memenuhi syarat untuk opsi pembelian wajib, namun tetap tertarik untuk bernegosiasi dengan Juventus guna mendapatkan Nico dengan harga yang lebih rendah dari 32 juta yang telah ditetapkan.Tawaran klub Spanyol tersebut sejauh ini belum melebihi 25 juta, dan selama beberapa hari, negosiasi tersebut berjalan seiring dengan negosiasi untuk Alexander Sorloth, penyerang Norwegia yang diminati Juventus. Namun, dimulainya Piala Dunia dan penolakan kedua klub untuk menurunkan tuntutan harga, pada dasarnya telah membuat kedua kesepakatan tersebut terhenti.


    Piala Dunia, seperti yang telah disebutkan, dapat membuat Juventus di bawah kepemimpinan Giovanni Carnevali semakin mempertimbangkan kembali: sulit bagi performa apik Nico saat ini untuk menurunkan angka yang diminta oleh “La Vecchia Signora”, yang tidak bersedia turun di bawah 30 juta. Selain itu, Nico Gonzalez disukai baik oleh Carnevali maupun Spalletti, sehingga kemungkinan sang pemain tetap bertahan di Turin sama sekali tidak dapat dikesampingkan.


    Tentu saja, semuanya juga bergantung pada transfer keluar lainnya: di antara Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David, dan Nico Gonzalez, yang terakhir inilah yang paling disukai Spalletti. Masalahnya, ketiga pemain lainnya kurang diminati di bursa transfer dibandingkan pemain asal Argentina tersebut.

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