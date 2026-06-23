Juventus sedang mempertimbangkannya: Nico Gonzalez yang tampil di Piala Dunia ini layak dipertahankan, dan nilainya tidak kurang dari 30 juta

Seperti yang kita ketahui, Atlético tidak berencana memenuhi syarat untuk opsi pembelian wajib, namun tetap tertarik untuk bernegosiasi dengan Juventus guna mendapatkan Nico dengan harga yang lebih rendah dari 32 juta yang telah ditetapkan.Tawaran klub Spanyol tersebut sejauh ini belum melebihi 25 juta, dan selama beberapa hari, negosiasi tersebut berjalan seiring dengan negosiasi untuk Alexander Sorloth, penyerang Norwegia yang diminati Juventus. Namun, dimulainya Piala Dunia dan penolakan kedua klub untuk menurunkan tuntutan harga, pada dasarnya telah membuat kedua kesepakatan tersebut terhenti.





Piala Dunia, seperti yang telah disebutkan, dapat membuat Juventus di bawah kepemimpinan Giovanni Carnevali semakin mempertimbangkan kembali: sulit bagi performa apik Nico saat ini untuk menurunkan angka yang diminta oleh “La Vecchia Signora”, yang tidak bersedia turun di bawah 30 juta. Selain itu, Nico Gonzalez disukai baik oleh Carnevali maupun Spalletti, sehingga kemungkinan sang pemain tetap bertahan di Turin sama sekali tidak dapat dikesampingkan.





Tentu saja, semuanya juga bergantung pada transfer keluar lainnya: di antara Lois Openda, Edon Zhegrova, Jonathan David, dan Nico Gonzalez, yang terakhir inilah yang paling disukai Spalletti. Masalahnya, ketiga pemain lainnya kurang diminati di bursa transfer dibandingkan pemain asal Argentina tersebut.