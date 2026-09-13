Kekalahan Juventus di markas Sassuolo terasa lebih berat karena cara kekalahan itu terjadi ketimbang karena tiga poin yang hilang bagi Si Nyonya Tua di kandang Sassuolo. Kekalahan di Mapei Stadium itu, selain menjadi kekalahan sang guru Spalletti dari muridnya Aquilani, juga merupakan kekalahan yang ditentukan oleh kebingungan besar yang malam ini terlihat di kubu Juve, di lapangan maupun di bangku cadangan.





Harus dikatakan bahwa susunan pemain awal Juventus nyaris tak terelakkan, terutama di lini tengah, mengingat banyaknya pemain yang absen karena cedera, namun pergantian pemain dan pengelolaan akhir laga, oleh Spalletti dan sejumlah pemain, memunculkan beberapa tanda tanya.





Masuknya Zhegrova tentu saja tepat sasaran, mengingat dwigol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi tetap ada keraguan soal penarikan bersamaan (untuk memberi tempat kepada Zhegrova dan Woltemade) terhadap Conceicao dan Nico Gonzalez. Yang seharusnya ditarik keluar, kemungkinan besar, adalah Kolo Muani, yang lagi-lagi tampil bak hantu malam ini. Namun, Spalletti tetap bersikeras, dan setelah pertandingan ia menjelaskan bahwa dirinya berniat terus memberi kepercayaan kepada penyerang Prancis itu.



