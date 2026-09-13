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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, sebuah kekalahan akibat kebingungan, kesombongan, dan keputusan keliru Spalletti. Adzic mencetak gol... dan David juga mencetak gol!

Juventus
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Opinion

Analisis kekalahan Juventus di markas Sassuolo

Kekalahan Juventus di markas Sassuolo terasa lebih berat karena cara kekalahan itu terjadi ketimbang karena tiga poin yang hilang bagi Si Nyonya Tua di kandang Sassuolo. Kekalahan di Mapei Stadium itu, selain menjadi kekalahan sang guru Spalletti dari muridnya Aquilani, juga merupakan kekalahan yang ditentukan oleh kebingungan besar yang malam ini terlihat di kubu Juve, di lapangan maupun di bangku cadangan.


Harus dikatakan bahwa susunan pemain awal Juventus nyaris tak terelakkan, terutama di lini tengah, mengingat banyaknya pemain yang absen karena cedera, namun pergantian pemain dan pengelolaan akhir laga, oleh Spalletti dan sejumlah pemain, memunculkan beberapa tanda tanya.


Masuknya Zhegrova tentu saja tepat sasaran, mengingat dwigol yang dicetak pemain Kosovo itu, tetapi tetap ada keraguan soal penarikan bersamaan (untuk memberi tempat kepada Zhegrova dan Woltemade) terhadap Conceicao dan Nico Gonzalez. Yang seharusnya ditarik keluar, kemungkinan besar, adalah Kolo Muani, yang lagi-lagi tampil bak hantu malam ini. Namun, Spalletti tetap bersikeras, dan setelah pertandingan ia menjelaskan bahwa dirinya berniat terus memberi kepercayaan kepada penyerang Prancis itu.


  • Lalu ada pengelolaan akhir pertandingan. Pada pekan keempat liga, setelah dua kali menyamakan kedudukan, yang kedua bahkan setelah menit ke-90, logikanya yang lebih bijak adalah membawa pulang hasil imbang.Namun Spalletti, seperti yang ia nyatakan setelah pertandingan, justru mendorong tim untuk mencari gol 3-2, meski ia mengatakan para pemain menafsirkannya terlalu harfiah... Selalu bermain untuk menang adalah konsep yang benar secara absolut, tetapi keliru dalam momen yang konkret. Ruang terbuka yang diberikan kepada Sassuolo pada menit ke-94, di laga tandang, bukanlah ciri tim besar, bahkan bukan ciri sebuah 'tim', dan membuat orang merenungkan bagaimana Spalletti mengelola materi teknis yang tersedia. Tak kalah besar adalah kesalahan mereka yang berada di lapangan, terutama dari para pemain yang lebih berpengalaman, dengan 'kapten' Bremer di barisan terdepan.


    Malam Juventus berakhir dengan cara yang paradoks: ketika para penyerang (Kolo Muani dan Woltemade) gagal mencetak gol, mantan pemainnya, Adzic (dipinjamkan ke Sassuolo), justru menghukum Juventus. Dan pemain-pemain lain yang telah meninggalkan Juve juga sedang mencetak gol dan tampil baik: Vlahovic, Openda, Licina dan, mulai malam ini, bahkan David, yang mencetak gol untuk pertama kalinya dengan seragam Atletico Madrid.



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