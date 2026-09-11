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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Sarr kembali berlatih bersama tim: akan masuk skuad untuk laga melawan Sassuolo. Bagaimana kondisi McKennie dan Cambiaso

Juventus
P. Sarr
W. McKennie
A. Cambiaso

Gelandang Senegal itu telah pulih dan berlatih secara normal bersama rekan-rekan setimnya

Juventus terus berlatih untuk menatap laga tandang Minggu malam melawan Sassuolo di Mapei Stadium, Reggio Emilia. Kabar baik untuk Luciano Spalletti datang dari Pape Sarr, yang pagi ini di Continassa menjalani seluruh sesi latihan bersama grup dan, menurut Sky Sport, karena itu akan masuk skuad untuk laga melawan Sassuolo asuhan Alberto Aquilani. Gelandang Senegal itu telah pulih dari beberapa keluhan ringan yang dibawanya dari Tottenham dan kini sudah sejajar dalam persiapan dengan anggota skuad lainnya.


Sementara itu, Weston McKennie dan Andrea Cambiaso masih berlatih terpisah dan peluang mereka pulih untuk laga melawan Sassuolo lebih kecil: bagi keduanya, sesi pematangan akhir besok akan menjadi penentu. Pemain Amerika itu dan sang pemain sayap masih diragukan untuk laga kontra Sassuolo dan kemungkinan baru bisa kembali untuk pertandingan Kamis depan di Liga Europa melawan Nijmegen.

  • Dari daftar panjang pemain yang absen karena cedera di kubu Juventus, Sarr, McKennie, dan Cambiaso adalah tiga pemain yang paling dekat untuk kembali. Lebih lama, dan dalam beberapa kasus jauh lebih lama, adalah waktu pemulihan Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram, dan Locatelli.

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