Juventus, saran dari Marchisio: “Tonali adalah rekrutan yang ideal. Dengan tiga rekrutan baru dan Spalletti, kita bisa kembali meraih kemenangan”

“Perkembangan Locatelli? Menurut saya, itu bukan hanya berkat dirinya sendiri, melainkan berkat seluruh tim. Performanya tidak pernah menurun, tetapi ia harus beradaptasi dengan sistem permainan yang berbeda. Bahkan sebelumnya, ia sudah menjadi salah satu gelandang dengan jumlah pengambilan bola terbanyak, menutup jalur umpan, dan melindungi pertahanan yang rapuh dengan sangat baik. Sekarang tim sudah tertata rapi dan para gelandang lebih percaya diri dalam mengoper bola serta bermain untuk menciptakan ancaman. Hal ini memungkinkan Locatelli kembali menjadi ancaman, termasuk melalui umpan-umpan terobosan untuk rekan-rekannya.”

“Namun, di musim panas, Juve harus memperbarui tulang punggung tim, itulah yang kurang. Dibutuhkan seorang bek tengah untuk dipasangkan dengan Bremer, seseorang seperti Tonali akan menjadi rekrutan ideal untuk lini tengah, dan kemudian dibutuhkan seorang penyerang hebat. Kini dibicarakan perpanjangan kontrak Vlahovic, dan saya katakan, mengapa tidak? Akan menarik melihatnya bermain sepanjang musim bersama Spalletti yang bisa mengukuhkannya dan menjadikannya penyerang tengah sejati ala Juve”.

“Tonali akan menjadi rekrutan ideal karena di Milan dia sudah menjadi pemain hebat dan di Premier League dia meningkatkan kemampuannya, serta karena dia orang Italia. Dan Juventus membutuhkan pemain Italia. Dalam hal ini, Lega Serie A harus menetapkan batasan: bukan berarti pemain asing tidak dibutuhkan, tapi mereka harus berkualitas.”