Juventus telah mendaftarkan ke Lega Serie A kontrak untuk kedatangan sementara dari Tottenham gelandang Senegal kelahiran 2002 Pape Matar Sarr.
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Juventus resmi datangkan Sarr dari Tottenham dengan status pinjaman: angka-angka dan syarat untuk penebusan permanen
FORMULA ITU
Sarr pindah dari Tottenham ke Juventus dengan status pinjaman berbayarsekitar dua juta euro, ditambah 27 juta euro lagi untuk penebusan permanen. Penebusan itu bergantung pada dua unsur: Juventus lolos ke Liga Champions atau Liga Europa (Conference League tidak termasuk), dan Sarr memainkan 50% dari laga yang tersedia di semua kompetisi musim ini.
Angka-angka resmi
Juventus telah meresmikan lewat sebuah pernyataan rincian angka dalam operasi transfer Sarr:
Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur FC untuk akuisisi, dengan status sementara hingga 30 Juni 2027, hak atas jasa olahraga pemain Pape Matar Sarr, dengan nilai kompensasi sebesar €2,5 juta, ditambah biaya tambahan sebesar €0,3 juta.
Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi dan, jika kondisi tertentu terpenuhi selama musim 2026/2027, kewajiban bagi Juventus untuk mengakuisisi secara permanen jasa olahraga sang pemain. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan akuisisi permanen tersebut adalah €27,5 juta, yang dapat dibayarkan dalam tiga tahun buku.
SIAPA ITU
Lahir pada 2002, Pape Matar Sarr akan genap berusia 24 tahun pada pertengahan September. Ia berasal dari Senegal, tetapi sudah bermain di Eropa selama beberapa tahun: pertama di Prancis lalu di Inggris.
Yang membawanya ke Eropa dari Generation Foot adalah Metz pada 2020. Di sana Sarr berkembang dan pada musim pertamanya di Ligue 1 ia mencetak 3 gol dalam 22 penampilan, lalu bermain lebih banyak lagi pada musim kedua: 33 kali, dengan catatan satu gol dan tiga assist.
Pada musim panas 2022, panggilan dari Tottenham datang, di mana pada awalnya Sarr sangat minim mendapat kesempatan bermain. Namun, dalam tiga musim berikutnya, pemain muda Senegal itu menjadi elemen penting Spurs baik di Premier League maupun di Eropa, termasuk dalam laju yang pada 2025 membawa klub Inggris itu menjuarai Liga Europa: di sana Pape mencatatkan 13 penampilan dengan dua gol.
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