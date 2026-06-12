Setelah gempa bumi kemarin, hari ini Dewan Direksi Juventus, dalam rapat darurat, secara resmi mengumumkan pengunduran diri Damien Comolli dan pelantikan Giovanni Carnevali.





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12.00 PERPISAHAN COMOLLI

Seperti yang tertulis dalam siaran pers resmi klub Bianconeri: "Setelah bergabung dengan Juventus pada Juni 2025, Damien Comolli hari ini mengundurkan diri dari Klub.

Seluruh keluarga Juventus ingin mengucapkan terima kasih kepada Damien atas dedikasinya selama masa kerjanya di Klub, serta mendoakan kesuksesan terbaik untuk masa depannya.



Damien ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh keluarga Juventus: “Sayatelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Chief Executive Officer Juventus Football Club dengan segera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada John Elkann dan Exor atas kesempatan yang diberikan untuk bekerja di Klub yang prestisius ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja di Juventus atas dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras mereka, serta mendoakan kesuksesan bagi semua tim putri dan putra menjelang musim yang akan dimulai. Terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada para pendukung Bianconeri atas dukungan luar biasa mereka. Mereka lah yang menjadikan Klub ini tempat yang benar-benar unik dan istimewa.”





11.45 SIARAN PERS RESMI: GIOVANNI CARNEVALI DITUNJUK SEBAGAI PIMPINAN EKSEKUTIF DAN DIREKTUR UMUM BARU KLUB

Seperti tertulis dalam siaran pers resmi Juventus: "Giovanni Carnevali, salah satu manajer paling berpengaruh dan dihormati di sepak bola Italia, akan memimpin perjalanan pengembangan Klub. Damien Comolli mengakhiri pengalamannya di Bianconeri atas kesepakatan bersama dengan Klub.

Torino, 12 Juni 2026 - Dewan Direksi Juventus FC hari ini telah memutuskan penunjukan Giovanni Carnevali sebagai Direktur Utama dan Direktur Jenderal Klub, mempercayakan kepadanya kepemimpinan manajerial Klub dengan tujuan memperkuat proyek olahraga dan industri Bianconero.

Sebagai salah satu pemimpin paling dihormati di dunia olahraga, Giovanni membawa warisan kemampuan manajerial yang signifikan ke Juventus. Seorang pria sepak bola karena panggilan dan passion, Giovanni telah mendedikasikan karier profesionalnya pada sektor ini, mengumpulkan pengalaman dan tanggung jawab yang semakin besar, yang memungkinkannya mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang dinamika yang menguasai sepak bola modern dan prospek perkembangannya. Secara khusus, sepanjang kariernya, ia telah memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan kesuksesan Sassuolo Calcio, yang seiring waktu menjadi contoh yang diakui dalam hal keberlanjutan, inovasi, pengembangan bakat, dan kemampuan menciptakan nilai, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagai Anggota Dewan Lega Serie A, ia juga turut berkontribusi dalam forum-forum diskusi utama yang didedikasikan untuk evolusi dan pertumbuhan sepak bola profesional Italia.

“Saya bangga dan merasa terhormat dapat bergabung dengan Klub yang kaya akan sejarah dan identitas ini,” tegas Carnevali. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Perusahaan, pemegang saham mayoritas, dan John Elkann atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya menghadapi tantangan baru ini dengan rasa tanggung jawab yang besar dan keyakinan bahwa, melalui kerja keras setiap hari, kita dapat membangun jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan masa depan yang penuh kesuksesan. Bersama seluruh jajaran Klub, kami akan bekerja untuk menjadikan Juventus semakin menonjol di kancah nasional dan internasional dengan menghormati sejarah Klub dan ambisi para pendukung Bianconeri,” – demikian penutup dari Direktur Utama Bianconeri yang baru.

Selamat datang yang hangat dari seluruh keluarga Bianconeri untuk Giovanni, serta harapan terbaik untuk kesuksesan kerjanya.





11.45 SASSUOLO JUGA MENGUCAPKAN SELAMAT TINGGAL KEPADA CARNEVALI

“U.S. Sassuolo Calcio mengumumkan telah menerima pengunduran diri Giovanni Carnevali dari jabatan Direktur Utama dan Direktur Jenderal Klub. Dengan ini berakhir sebuah perjalanan yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah klub neroverde. Selama tiga belas tahun memimpin Klub, Giovanni Carnevali telah mengantarkan Sassuolo pada pertumbuhan yang konsisten, berkontribusi dalam menempatkan klub ini di antara klub-klub paling dihormati di sepak bola Italia. Selama periode ini, klub berhasil menggabungkan ambisi olahraga dengan keberlanjutan, membangun model yang diakui dalam pengembangan talenta muda serta keandalan manajemen dan organisasi."









11.10 DOKUMEN TELAH DITANDATANGANI

Comolli-Carnevali, dokumen telah ditandatangani dan pengumuman resmi akan segera menyusul: demikian cuitan Matteo Moretto.





10.45 RAPAT DEWAN DIREKSI SELESAI

Rapat Dewan Direksi Luar Biasa Juventus telah berakhir. Kini ditunggu pernyataan resmi yang akan mengukuhkan kepergian Damien Comolli dari klub Bianconero dan pengumuman Giovanni Carnevali sebagai CEO baru Juventus.





10.00 - KONTAK CARNEVALI-SPALLETTI

Pada pukul 10, muncul berita, yang di-tweet oleh Romeo Agresti, bahwa kedatangan Giovanni Carnevali sebagai direktur eksekutif baru Juventus telah disepakati. Pada pagi hari, menurut Tuttosport, telah terjadi kontak telepon pertama antara Carnevali dan pelatih Juve, Luciano Spalletti.



