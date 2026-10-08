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Gianluca Minchiotti
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Juventus, Ravanelli memuji Zhegrova: "Fenomena, jika menemukan konsistensi dia adalah pemain terkuat, bisa mengubah jalannya pertandingan"

Juventus
E. Zhegrova
F. Ravanelli
Serie A

Fabrizio Ravanelli, mantan penyerang Juventus pada 1992 hingga 1996 (160 penampilan dan 68 gol, satu Scudetto, satu Liga Champions, satu Piala UEFA, satu Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia), dalam wawancara dengan Tuttosport membahas Juventus saat ini, dengan menyoroti secara khusus tiga pemain: Zhegrova, Kolo Muani, dan Licina (yang terakhir dipinjamkan ke Cremonese).


TENTANG ZHEGROVA

"Saya berbicara dengannya kemarin dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia fenomena dan bahwa apa yang dia lakukan dalam latihan dan bersama Kosovo, harus dia lakukan di Juventus dalam pertandingan. Jika dia menemukan konsistensi, dia adalah pemain terkuat, pembeda dalam pertandingan. Bagi saya dia punya potensi 10 gol, tetapi terutama dalam umpan terakhir. Saat dia memasuki 20 meter terakhir, dia menjadi sangat berbahaya dan melihat peluang untuk melakukan permainan. Dia dinilai ketika kondisinya tidak baik. Hari ini dia dalam kondisi baik dan menjadi pembeda, dan saya berharap dia bisa melakukannya di Cagliari".


  • Tentang Kolo Muani

    "Saya berada di kubu 15 gol, saya sangat menyukainya dan saya senang dia berada di Juve. Dia bisa tampil sangat baik, saya sarankan dia menganalisis pertandingan terakhir di liga. Juga saat melawan Atalanta ketika dia melakukan akselerasi bagus itu lalu berhadapan dengan Carnesecchi, dia gagal mencetak gol karena gestur teknisnya. Mari kita ingat bagaimana Spalletti meningkatkan Osimhen dari sudut pandang teknis, semua pekerjaan yang dia lakukan untuknya. Apa yang akan saya katakan kepada Kolo Muani untuk memotivasinya? Teruslah bermain seperti dalam dua pertandingan terakhir dan tetap tenang di depan gawang, tanpa membiarkan diri Anda dikuasai frustrasi karena gol yang belum datang. Kami para penyerang bisa saja tidak mencetak gol selama lima pertandingan dan lalu setelah kebuntuan pecah mencetak 5-6 gol beruntun. Dia harus tetap tenang dan saya yakin di Cagliari dia akan mencetak gol".


  • di Licina

    "Saat saya melihatnya di Australia, saya melihat kualitas penting, tetapi dia masih takut dari sisi kepribadian. Sejak pergi ke Cremonese, dia terbebas dari tekanan mengenakan seragam Juventus dan saya yakin tahun depan dia bisa siap, karena Serie B membuat Anda berkembang pesat. Kualitasnya ada di depan mata semua orang, dia bisa menjadi pemimpin Cremonese dan bisa membawanya ke Serie A. Dan saya yakin setelah itu dia bisa menjadi aset bagi Juventus".

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