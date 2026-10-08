Fabrizio Ravanelli, mantan penyerang Juventus pada 1992 hingga 1996 (160 penampilan dan 68 gol, satu Scudetto, satu Liga Champions, satu Piala UEFA, satu Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia), dalam wawancara dengan Tuttosport membahas Juventus saat ini, dengan menyoroti secara khusus tiga pemain: Zhegrova, Kolo Muani, dan Licina (yang terakhir dipinjamkan ke Cremonese).





TENTANG ZHEGROVA

"Saya berbicara dengannya kemarin dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia fenomena dan bahwa apa yang dia lakukan dalam latihan dan bersama Kosovo, harus dia lakukan di Juventus dalam pertandingan. Jika dia menemukan konsistensi, dia adalah pemain terkuat, pembeda dalam pertandingan. Bagi saya dia punya potensi 10 gol, tetapi terutama dalam umpan terakhir. Saat dia memasuki 20 meter terakhir, dia menjadi sangat berbahaya dan melihat peluang untuk melakukan permainan. Dia dinilai ketika kondisinya tidak baik. Hari ini dia dalam kondisi baik dan menjadi pembeda, dan saya berharap dia bisa melakukannya di Cagliari".



