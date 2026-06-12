Juventus, Rapat Dewan Direksi Luar Biasa LIVE: Perpisahan dengan Damien Comolli, Kedatangan Giovanni Carnevali

Sementara itu, Tuttosport mengungkap beberapa cerita di balik layar mengenai beberapa jam terakhir yang penuh gejolak di kubu Juventus, yang berujung pada pergantian mengejutkan di jajaran pucuk pimpinan klub. Damien Comolli sudah menyadari nasibnya, demikian dilaporkan harian asal Turin tersebut: direktur eksekutif asal Prancis itu telah menyadari bahwa musim panas yang aneh ini akan berujung pada skenario terburuk yang mungkin terjadi. Posisinya, yang sudah lemah, semakin melemah akibat kegagalan teknis dalam negosiasi untuk Bernardo Silva dan Alisson, perkembangan pembicaraan mengenai Brahim Diaz, serta kesulitan yang dihadapi dengan Atletico dalam menuntaskan transfer Sorloth. Hari ini, dalam rapat dewan direksi luar biasa, ruang besar di lantai atas akan menjadi saksi perpisahannya, dan hal itu akan terjadi di hadapan Antonio Belloni, “pengawas” yang ditunjuk untuk memantau gerakannya dalam beberapa bulan terakhir yang menentukan ini.





Anggota dewan independen Juventus, yang sangat dekat dengan Bernard Arnault, pendiri dan CEO LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, awalnya mengikuti jejak sang pengusaha Prancis dan kemudian menarik kesimpulan. Dia hadir di setiap pertemuan antara Elkann dan Spalletti, kemudian antara pelatih dan CEO itu sendiri (terutama setelah pertengkaran pasca-derby), yang ketidakhadirannya sangat terasa dalam pertemuan-pertemuan transfer terakhir, meskipun secara formal operasi tetap berjalan sesuai keinginannya. Elkann menunggu rencana B yang lebih konkret dan menemukannya dalam diri Giovanni Carnevali.







