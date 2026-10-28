Juventus prioritaskan perekrutan pemain di sisi kiri: tiga nama untuk Spalletti

Andrea Cambiaso tengah dalam pemulihan, tetapi masa depannya di Juventus tetap berada di bawah tekanan. Di satu sisi, beredar kabar ketertarikan klub-klub luar negeri, termasuk Barcelona yang terus memantau situasinya. Di sisi lain, peran sentralnya di bawah Luciano Spalletti sama sekali belum terjamin.

Terkait hal itu, menurut Tuttosport, Juventus mulai menjadikan perekrutan pemain di sisi kiri sebagai prioritas menjelang bursa transfer Januari. Sudah ada tiga nama dalam daftar incaran Massara dan Carnevali.



