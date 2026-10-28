Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
David RaumGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus prioritaskan perekrutan pemain di sisi kiri: tiga nama untuk Spalletti

Juventus
A. Cambiaso
D. Raum
T. Mitchell
M. Nagida

Juventus sudah memutuskan: pada Januari, mereka akan berinvestasi di sektor sayap.

Andrea Cambiaso tengah dalam pemulihan, tetapi masa depannya di Juventus tetap berada di bawah tekanan. Di satu sisi, beredar kabar ketertarikan klub-klub luar negeri, termasuk Barcelona yang terus memantau situasinya. Di sisi lain, peran sentralnya di bawah Luciano Spalletti sama sekali belum terjamin.

Terkait hal itu, menurut Tuttosport, Juventus mulai menjadikan perekrutan pemain di sisi kiri sebagai prioritas menjelang bursa transfer Januari. Sudah ada tiga nama dalam daftar incaran Massara dan Carnevali.


  • NAGIDA, NAMA PERTAMA

    Nama yang paling memungkinkan adalah Mahamadou Aboubakar Nagida, pemain sayap kelahiran 2005 dan anggota tim nasional Kamerun yang terikat kontrak dengan Rennes.

    Ia berkaki kidal dan telah mencatatkan 11 penampilan, satu gol, serta satu assist. Ia juga tampil menonjol dalam pertemuan di Liga Europa melawan Juventus.

    Mengapa ia menjadi opsi yang paling memungkinkan? Karena ia memiliki agen yang sama dengan Khephren Thuram dan Jeremie Boga, yang sudah terikat kontrak dengan Juventus.

  • MITCHELL

    Tyrick Mitchell kembali masuk pembicaraan karena sudah lama berada dalam radar tim transfer Juventus. Ia merupakan salah satu pemain andalan Crystal Palace, klub yang didatanginya pada 2016 dan tempat ia menuntaskan seluruh pembinaan usia mudanya.

    Ia bisa bermain sebagai bek sayap dalam formasi empat bek maupun sebagai wing-back, dan kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2027, yang berarti peluang merekrutnya dengan status bebas transfer baru terbuka pada musim panas mendatang.

  • RAUM

    Kontrak bek sayap RB Leipzig asal Jerman, David Raum, yang lahir pada 1998, juga akan berakhir pada 30 Juni 2027. Pemain tim nasional Jerman itu lebih merupakan bek sayap murni dalam formasi empat bek. Selain itu, dibandingkan dengan Mitchell, Raum bermain untuk klub yang cenderung menjual pemain. Kontraknya yang habis pada akhir musim bisa mempermudah perekrutannya pada Januari, terlebih kedua klub sudah beberapa kali berbisnis pada masa lalu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
GEN

GEN

Serie A

28 Okt 2026

JUV

JUV