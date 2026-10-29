Setelah kekalahan ketiga dalam sembilan pekan liga, posisi Luciano Spalletti sebagai pelatih semakin goyah. Juventus mengoleksi 14 poin, tertinggal 11 poin dari posisi puncak dan 6 poin dari posisi keempat, yang memberi tiket ke Liga Champions musim depan. Juventus yang tampil di Marassi, tempat mereka kalah 2-0 dari Genoa, tampak nyaris kehilangan arah dalam banyak aspek: mental, teknik, dan taktik. Hal serupa terjadi sepuluh hari lalu saat mereka kalah 3-0 dari Lazio di kandang. Seusai pertandingan di Ferraris, Spalletti melontarkan kritik keras kepada timnya: "Tim ini hanya memberikan sedikit dalam segala hal. Kita harus melihat apakah saat ini para pemain memiliki semua itu." Di awal musim ini, pelatih asal Certaldo itu juga keras terhadap dirinya sendiri: "Di sini saya mempertaruhkan kesempatan untuk mengakhiri karier dengan baik. Usia saya hampir 70 tahun."
Juventus, posisi Spalletti terancam: pelatih top segera atau pelatih sementara sambil menunggu Inzaghi
Pertimbangan soal Spalletti masih berlangsung
Singkatnya, semua tanda menunjukkan bahwa beberapa jam dan hari ke depan akan menentukan nasib pelatih di Juventus. Pemilik klub, yang memilih Spalletti dan memperpanjang kontraknya, serta jajaran manajemen, yang mendapati Spalletti sudah ditunjuk ketika keputusan itu diambil, kini sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Setelah begitu banyak pergantian dalam beberapa tahun terakhir (dari Sarri ke Pirlo, dari Allegri ke Motta, hingga Tudor dan Spalletti), Elkann menetapkan "kesinambungan" sebagai prinsip utama. Namun, uang dari kelolosan ke Liga Champions musim depan sangat penting bagi Juventus. Jika situasi memburuk dalam beberapa pertandingan berikutnya, bukan tidak mungkin akan ada lagi pergantian pelatih saat musim berjalan. Laga kandang melawan Napoli pada Minggu nanti bahkan bisa menentukan nasib Spalletti. Setelah itu, sebelum jeda, akan ada pertandingan melawan AZ Alkmaar dan Fiorentina.
Conte atau Deschamps
Jika Spalletti dipecat, Juventus punya dua pilihan: segera mencoba membangun era baru bersama pelatih ternama, atau menunjuk pelatih sementara hingga akhir musim. Untuk pilihan pertama, nama yang masuk dalam daftar adalah Antonio Conte dan Didier Deschamps. Conte menjanjikan hasil, tetapi membutuhkan biaya besar dan mengajukan tuntutan besar di bursa transfer. Selain itu, pemilik klub belum sepenuhnya memaafkan perubahan sikapnya pada 2014. Perlu dilihat pula apakah Conte bersedia menangani Juventus yang kondisinya kini serba terbatas: pada 2025, ia memilih memperpanjang kontrak dengan Napoli dan menolak Juventus. Deschamps juga seorang pemenang dan memiliki ikatan kuat dengan Juventus di Turin, tetapi ia belum melatih klub sejak 2012, ketika menangani Marseille.
Pelatih sementara sambil menunggu Inzaghi
Sementara itu, untuk posisi pelatih sementara, nama yang paling banyak disebut adalah Stefano Pioli dan Paulo Sousa, yang sama-sama pernah meraih kesuksesan sebagai pemain Juventus. Pioli baru saja menjalani periode yang kurang menyenangkan di Fiorentina dan tengah berusaha membangkitkan kariernya, sedangkan Sousa mencari kesempatan baru di Eropa setelah pengalamannya bersama Shabab Al-Ahli di Uni Emirat Arab. Jika Juventus memilih menyerahkan tim kepada pelatih sementara, alasannya adalah keputusan yang sudah ditetapkan dan direncanakan untuk musim depan. Sosok yang diimpikan Giovanni Carnevali adalah Simone Inzaghi, mantan pelatih Lazio dan Inter yang terikat kontrak dengan Al-Hilal di Arab Saudi hingga Juni 2027.
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