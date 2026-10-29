Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Setelah kekalahan ketiga dalam sembilan pekan liga, posisi Luciano Spalletti sebagai pelatih semakin goyah. Juventus mengoleksi 14 poin, tertinggal 11 poin dari posisi puncak dan 6 poin dari posisi keempat, yang memberi tiket ke Liga Champions musim depan. Juventus yang tampil di Marassi, tempat mereka kalah 2-0 dari Genoa, tampak nyaris kehilangan arah dalam banyak aspek: mental, teknik, dan taktik. Hal serupa terjadi sepuluh hari lalu saat mereka kalah 3-0 dari Lazio di kandang. Seusai pertandingan di Ferraris, Spalletti melontarkan kritik keras kepada timnya: "Tim ini hanya memberikan sedikit dalam segala hal. Kita harus melihat apakah saat ini para pemain memiliki semua itu." Di awal musim ini, pelatih asal Certaldo itu juga keras terhadap dirinya sendiri: "Di sini saya mempertaruhkan kesempatan untuk mengakhiri karier dengan baik. Usia saya hampir 70 tahun."