Juventus, petunjuk tentang Vlahovic: lokernya masih penuh. Dan Massara mungkin akan bertemu dengan ayah sang penyerang tengah

Ada satu hal yang tidak luput dari perhatian di Continassa: sementara Filip Kostic telah mengosongkan lokernya setelah kontraknya berakhir, loker Dusan Vlahovic tetap utuh. Barang-barang pribadi penyerang asal Serbia itu masih berada di tempatnya, persis seperti yang ia tinggalkan setelah pertandingan terakhir liga melawan Torino, sebuah tanda yang memicu spekulasi tentang kemungkinan kembalinya ia ke Juventus.

Setelah berminggu-minggu hubungan yang membeku dan negosiasi yang terhenti dengan jajaran manajemen Bianconeri, Vlahovic dilaporkan telah menyatakan kesediaannya untuk membuka kembali dialog, sekaligus melunakkan tuntutan finansialnya. Perubahan sikap ini, menurut Tuttosport, diamati dengan penuh minat oleh Juve, meski tanpa terburu-buru.





Klub yang kini dipimpin oleh Giovanni Carnevali tersebut belum secara resmi bertemu dengan sang pemain, namun topik ini kembali dibahas oleh chief football officer baru, Frederic Massara. Keputusan akhir baru akan diambil setelah pertemuan langsung, sementara klub terus memantau kemungkinan mendatangkan Randal Kolo Muani.





Untuk saat ini, masa depan Vlahovic masih belum pasti. Namun, loker yang masih penuh di Continassa merupakan detail yang menunjukkan bahwa, setidaknya secara simbolis, ikatan dengan Juventus belum terputus.