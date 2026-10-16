Gagasan untuk menurunkan Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade bersama-sama sejak menit pertama dalam laga Juventus kontra Lazio pada Minggu malam semakin menguat seiring berjalannya waktu. Kehadiran kedua penyerang Juventus itu di lapangan pada fase akhir pertandingan Europa League yang dimenangi Juventus di markas Celta Vigo mengubah permainan tim dan membuahkan kebangkitan. Keduanya mencetak gol dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan.





Woltemade, yang bermain buruk pada babak pertama seperti hampir seluruh anggota tim, tampil dengan semangat berbeda pada babak kedua hingga akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58. Itu merupakan gol keduanya bersama Juve, setelah gol penalti bersama NEC yang juga dicetak di Europa League. Kemudian, masuknya Kolo Muani pada menit ke-64 menggantikan Alajbegovic yang tampil lesu memberi dorongan tambahan bagi tim dan Woltemade sendiri, yang bergerak lebih baik dan lebih efektif. Hingga akhirnya pemain Prancis itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-92.



