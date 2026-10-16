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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus pertimbangkan Kolo Muani dan Woltemade jadi starter bersama melawan Lazio. Inilah pemain yang bakal tersisih

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Setelah penampilan bagus Juventus dalam setengah jam terakhir di Vigo, saat kedua penyerang berada di lapangan, Spalletti mempertimbangkan untuk menurunkan mereka bersama sejak menit pertama.

Gagasan untuk menurunkan Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade bersama-sama sejak menit pertama dalam laga Juventus kontra Lazio pada Minggu malam semakin menguat seiring berjalannya waktu. Kehadiran kedua penyerang Juventus itu di lapangan pada fase akhir pertandingan Europa League yang dimenangi Juventus di markas Celta Vigo mengubah permainan tim dan membuahkan kebangkitan. Keduanya mencetak gol dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan.


Woltemade, yang bermain buruk pada babak pertama seperti hampir seluruh anggota tim, tampil dengan semangat berbeda pada babak kedua hingga akhirnya mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58. Itu merupakan gol keduanya bersama Juve, setelah gol penalti bersama NEC yang juga dicetak di Europa League. Kemudian, masuknya Kolo Muani pada menit ke-64 menggantikan Alajbegovic yang tampil lesu memberi dorongan tambahan bagi tim dan Woltemade sendiri, yang bergerak lebih baik dan lebih efektif. Hingga akhirnya pemain Prancis itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-92.


  • Apa pendapat Woltemade?

    Selepas pertandingan, Woltemade berkomentar: "Saya suka bermain bersama Kolo Muani. Hari ini kami tampil sangat baik dan dia mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut. Sebelum pertandingan, Capello mengatakan kepada Spalletti bahwa saya dan Kolo Muani harus bermain bersama? Ya, tetapi saya bukan pelatihnya: saya percaya kepadanya. Saya rasa jika kami terus mencetak gol, itu hanya akan membantu kami."


    Gagasan itu terus terlintas di benak Spalletti, terlepas dari saran Capello. Penampilan apik pada setengah jam terakhir melawan Celta juga bisa meyakinkan pelatih Juventus itu untuk memasang keduanya sebagai starter melawan Lazio dalam laga yang digelar belakangan pada hari Minggu di pekan ketujuh Serie A. Itu belum pasti, tetapi merupakan opsi yang sedang dipertimbangkan Spalletti, dan kita akan melihat apa yang dikatakannya dalam konferensi pers jelang pertandingan.

  • SIAPA YANG TIDAK MASUK?

    Jika Kolo Muani dan Woltemade sama-sama menjadi starter, siapa yang mungkin tersisih? Dibandingkan dengan susunan pemain yang diturunkan di Vigo, salah satu dari Conceicao dan Alajbegovic bisa duduk di bangku cadangan. Jika salah satu dari Kolo Muani dan Woltemade perlu diganti saat pertandingan berlangsung, Spalletti punya opsi Nico Gonzalez dan Boga. Boga hari ini berlatih bersama tim dan berpeluang kembali masuk skuad setelah lebih dari sebulan.

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