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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, perselisihan antara Spalletti dan Comolli di hadapan Elkann terkait Alisson. Ketidakpuasan sang pelatih terhadap istri sang eksekutif

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Terungkap fakta-fakta baru mengenai hubungan yang sangat tegang antara pelatih Juventus dan mantan direktur eksekutif asal Prancis tersebut

Setelah pergantian antara Damien Comolli dan Giovanni Carnevali dalam jabatan direktur eksekutif Juventus, yang akan diresmikan hari ini oleh rapat dewan direksi luar biasa Bianconeri, terungkap detail baru mengenai alasan yang mendorong John Elkann untuk melakukan perubahan besar-besaran sekali lagi di dalam klub Bianconeri.


Corriere della Sera mengungkap beberapa latar belakang, terutama mengenai hubungan yang tegang antara mantan direktur eksekutif tersebut dan Luciano Spalletti, setelah satu musim penuh gesekan dan ketegangan. Pelatih tersebut menyalahkan Comolli atas bursa transfer 2025 yang berantakan, yang dihabiskan untuk mengejar Kolo Muani dan berakhir dengan perekrutan yang gagal seperti Openda dan David. Ketidakpuasan semakin memuncak pada Januari ketika Spalletti meminta penyerang baru namun tidak mendapatkannya, dan malah harus menyaksikan terhenti pembicaraan perpanjangan kontrak Vlahovic, demikian dilaporkan Corriere.


  • PERDEBATAN TENTANG ALISSON

    Puncaknya adalah pertengkaran yang terjadi di hadapan Elkann ketika sang pelatih menuduh Comolli gagal menuntaskan kesepakatan terkait Alisson: kesepakatan itu sebenarnya telah dirancang oleh sang pelatihsendiri yang sudah mengenal kiper tersebut sejak masa-masa di Roma, namun pada kesempatan itu pun kesepakatan tersebut gagal terwujud. Selain itu, seperti dilaporkan Corriere della Sera, Spalletti sejak awal tidak menyukai campur tangan istri Comolli yang berasal dari Turki, Selinay Gurgenc, yang tidak hanya hadir di pinggir lapangan sebelum setiap pertandingan, tetapi juga di area stadion yang secara eksklusif diperuntukkan bagi para pemain.


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  • TELEPON

    Sementara itu, Tuttosport melaporkan adanya percakapan telepon antara Elkann dan Spalletti pada hari kemarin. Menurut surat kabar olahraga asal Turin tersebut, Spalletti dilaporkan dihubungi langsung oleh Elkann, yang meyakinkannya dan memberi tahu bahwa Giovanni Carnevali akan menghubunginya. "Saya bertaruh pada Anda, musim baru dimulai hari ini": itulah pesan utama dari percakapan tersebut.