Juventus, perselisihan antara Spalletti dan Comolli di hadapan Elkann terkait Alisson. Ketidakpuasan sang pelatih terhadap istri sang eksekutif

Setelah pergantian antara Damien Comolli dan Giovanni Carnevali dalam jabatan direktur eksekutif Juventus, yang akan diresmikan hari ini oleh rapat dewan direksi luar biasa Bianconeri, terungkap detail baru mengenai alasan yang mendorong John Elkann untuk melakukan perubahan besar-besaran sekali lagi di dalam klub Bianconeri.





Corriere della Sera mengungkap beberapa latar belakang, terutama mengenai hubungan yang tegang antara mantan direktur eksekutif tersebut dan Luciano Spalletti, setelah satu musim penuh gesekan dan ketegangan. Pelatih tersebut menyalahkan Comolli atas bursa transfer 2025 yang berantakan, yang dihabiskan untuk mengejar Kolo Muani dan berakhir dengan perekrutan yang gagal seperti Openda dan David. Ketidakpuasan semakin memuncak pada Januari ketika Spalletti meminta penyerang baru namun tidak mendapatkannya, dan malah harus menyaksikan terhenti pembicaraan perpanjangan kontrak Vlahovic, demikian dilaporkan Corriere.



