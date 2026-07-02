Juventus, pernyataan pertama Ekhator: "Bersama Spalletti, ada peluang untuk berkembang lebih jauh lagi"

Jeff Ekhator, penyerang kelahiran 2006 yang dibeli Juventus secara permanen dari Genoa, untuk pertama kalinya berbicara sebagai pemain Bianconeri melalui saluran resmi klub: "Bergabung dengan Juventus adalah pilihan terbaik bagi karier saya untuk berkembang, ini adalah keputusan yang paling tepat: saya langsung menelepon agen dan keluarga saya, mereka mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup."





"Saya adalah pemain yang terutama menyerang ke lini belakang lawan; dalam beberapa tahun terakhir, saya juga belajar bermain sebagai bagian dari tim dan menguasai bola, dan ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bisa tiba di sini: saya tidak sabar untuk memulai, saya bergabung dengan klub yang telah meraih banyak gelar dan selalu berada di puncak klasemen," tambah Ekhator. "Ada banyak hal yang masih harus saya tingkatkan dan kerjakan, dan saya yakin berada di tim yang tepat untuk melakukannya. Dan bersama pelatih (Spalletti, red.), saya yakin ada cara untuk berkembang lebih jauh lagi.”



