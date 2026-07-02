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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, pernyataan pertama Ekhator: "Bersama Spalletti, ada peluang untuk berkembang lebih jauh lagi"

Juventus
J. Ekhator

Penyerang yang didatangkan dari Genoa: "Bergabung dengan Juventus adalah pilihan terbaik bagi karier saya untuk terus berkembang"

Jeff Ekhator, penyerang kelahiran 2006 yang dibeli Juventus secara permanen dari Genoa, untuk pertama kalinya berbicara sebagai pemain Bianconeri melalui saluran resmi klub: "Bergabung dengan Juventus adalah pilihan terbaik bagi karier saya untuk berkembang, ini adalah keputusan yang paling tepat: saya langsung menelepon agen dan keluarga saya, mereka mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup."


"Saya adalah pemain yang terutama menyerang ke lini belakang lawan; dalam beberapa tahun terakhir, saya juga belajar bermain sebagai bagian dari tim dan menguasai bola, dan ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bisa tiba di sini: saya tidak sabar untuk memulai, saya bergabung dengan klub yang telah meraih banyak gelar dan selalu berada di puncak klasemen," tambah Ekhator. "Ada banyak hal yang masih harus saya tingkatkan dan kerjakan, dan saya yakin berada di tim yang tepat untuk melakukannya. Dan bersama pelatih (Spalletti, red.), saya yakin ada cara untuk berkembang lebih jauh lagi.”


  • SIARAN PERS

    Siaran pers klub: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan klub Genoa CFC terkait akuisisi hak atas jasa olahraga pemain Jeff Osayuki Ekhator secara permanen, dengan nilai € 16 juta yang dibayarkan dalam tiga tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar € 0,4 juta. Selain itu, terdapat bonus dengan jumlah tidak melebihi € 2 juta, yang akan dibayarkan jika target-target olahraga tertentu tercapai. Juventus telah menandatangani kontrak kerja sama olahraga dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2031".

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