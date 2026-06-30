Juventus, pernyataan mengenai perjanjian penyelesaian UEFA: "Sesuai dengan yang diperkirakan oleh klub"

Setelah pernyataan resmi dari UEFA, Juventus pun mengeluarkan pernyataan terkait perjanjian penyelesaian (settlement agreement):





"Torino, 30 Juni 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” atau “Perusahaan”), menindaklanjuti apa yang telah diungkapkan dalam Laporan Semesteran per 31 Desember 2025, mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Kamar Pertama Badan Pengawas Keuangan Klub UEFA (“UEFA CFCB”) mengenai PerjanjianPenyelesaian – yang berlaku selama tiga tahun, hingga musim 2027/28 – terkait dengan ketidakpatuhan terhadap UEFA Football Earnings Rule selama periode tiga tahun 2022/23–2024/25. Perjanjian Penyelesaian tersebut, yang ketentuannya secara substansial sejalan dengan yang diproyeksikan oleh Perusahaan dan dengan yang biasanya diterapkan oleh UEFA, termasuk selama tahun buku saat ini, kepada klub-klub lain, secara ringkas mencakup:





- pembayaran sejumlah “tanpa syarat” sebesar 6,0 juta Euro, yang beban pembayarannya akan sepenuhnya dibebankan ke laporan laba rugi pada tahun buku 2025/26;

- pembayaran potensial atas jumlah “bersyarat” tambahan, sebesar maksimal 14 juta Euro, hanya jika terjadi ketidakpatuhan terhadap parameter ekonomi yang ditetapkan bersama UEFA untuk tahun buku saat ini dan dua tahun buku berikutnya; Perusahaan memperkirakan – pada kondisi saat ini – dapat memenuhi parameter tersebut dengan margin yang memadai dan, oleh karena itu, tidak perlu menanggung beban tersebut di masa depan;

- pembatasan olahraga standar yang berupa kewajiban untuk mematuhi batasan-batasan tertentu terkait total biaya pemain yang tercantum dalam apa yang disebut “Daftar A” menurut ketentuan UEFA, serta sanksi olahraga tambahan jika terjadi pelanggaran signifikan terhadap parameter ekonomi dan olahraga yang telah disepakati dengan UEFA".



