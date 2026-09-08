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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus: penyebab cedera, kontradiksi di bursa transfer, dan Spalletti yang harus menemukan solusi baru untuk lini serang

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Setelah tiga pertandingan, begitu banyak cedera dan lini serang yang merana: kerja sang pelatih menjadi penentu

Jumlah pemain cedera lebih banyak daripada poin di klasemen: sembilan berbanding tujuh. Itulah gambaran dari tiga pekan pertama liga di markas Juventus. Di ruang perawatan, dengan masalah yang kurang lebih serius dan durasi pemulihan yang kurang lebih panjang, ada: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal, dan Sarr. Di lapangan, ada kemenangan atas Frosinone dan Parma, lalu diikuti hasil imbang melawan Milan.


Akhir bursa transfer dan awal musim yang begitu khusus ini menjelaskan lebih baik daripada kata-kata mana pun besarnya tantangan yang menanti Juventus musim ini, serta seluruh kontradiksi dari tahun nol yang kesekian kalinya dalam sejarah Juventus belakangan ini.

  • Cedera dan pelatih fisik

    Mari kita mulai dari cedera. Penyebabnya berbeda-beda, karena mulai dari cedera traumatis (Yildiz) hingga masalah otot yang sudah ada sebelumnya (Thuram), lalu berakhir pada gangguan kecil yang datang dari pengalaman lain (Sarr), tetapi mungkin, jika ditarik kesimpulannya, bisa ditemukan benang merah. Dan bisa jadi salah satu penyebab yang membuat Juventus, dalam beberapa tahun terakhir, menjadi tim yang rata-rata memiliki pemain cedera terbanyak di seluruh Serie A juga harus dicari dari pergantian terus-menerus yang terjadi di Continassa.


    Sebab seperti halnya di level atas silih berganti Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli, dan Carnevali, dan di bangku pelatih ada Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri lagi, Motta, Tudor, dan Spalletti, figur pelatih fisik Juventus juga mengalami kisah berliku dengan perubahan yang terus-menerus. Setelah lima tahun Simone Folletti antara 2014 dan 2019, dari 2019 hingga sekarang yang silih berganti adalah: Losi, Ranzato, Bertelli, Folletti lagi, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci dan, kini, Sinatti. Perubahan terus-menerus yang tentu tidak membantu.


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  • Mati-matian mencari stabilitas

    Stabilitas dan kesinambungan itulah yang dicari Juventus, di setiap aspek pekerjaannya, dari jajaran manajemen hingga kursi pelatih, sampai kerja di lapangan. Dipertahankannya Spalletti, yang sangat didorong oleh Elkann dan Chiellini, dipikirkan dalam kerangka ini. Dan penunjukan Carnevali dan Massara dibayangkan dengan tujuan untuk membangun fondasi bagi stabilitas jangka panjang, untuk membuka sebuah siklus.

  • KONTRADIKSI-KONTRADIKSI

    Tentu saja, para petinggi saat ini, yang baru diangkat beberapa bulan lalu, belakangan ini sedang memeriksa secara langsung semua kontradiksi yang merupakan buah dari pergantian arah yang terus-menerus yang membuat Juventus menjadi protagonis dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh untuk menggambarkannya: gol dan assist dari Nico Gonzalez, Koopmeiners, dan Gatti, para pemain yang tidak hengkang pada musim panas hanya karena tawaran yang tepat tidak datang; awal musim Kolo Muani yang sangat buruk, didatangkan oleh Giuntoli, lalu dikejar oleh Comolli dan akhirnya diambil lagi oleh Carnevali, sebuah pengejaran panjang yang sejauh ini tidak membuahkan hasil, ditambah rentetan sindiran dari Spalletti; terakhir, sebuah lini serang yang tidak mencetak gol sementara hampir semua pemain ofensif yang meninggalkan Juve justru mencetak gol di tim baru mereka (Vlahovic, Openda, dan Licina).

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  • Kesenjangan dengan Inter dan Roma

    Kesimpulannya, baik manajemen maupun Spalletti punya banyak hal untuk dipikirkan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, demikian pula besarnya potensi skuad ini. Pada fase ini, setelah manajemen melakukan bagiannya di bursa transfer, terutama sang pelatihlah yang bertugas menemukan solusi, mungkin juga menciptakan yang baru dan keluar dari pakem 4-2-3-1 yang kini sudah mapan, untuk meningkatkan produktivitas di area serangan. Pertahanannya solid: selisih dengan Inter dan Roma saat ini sepenuhnya ada di lini depan, dalam jumlah gol yang dicetak, bukan yang kebobolan.

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