Juventus: penyebab cedera, kontradiksi di bursa transfer, dan Spalletti yang harus menemukan solusi baru untuk lini serang

Jumlah pemain cedera lebih banyak daripada poin di klasemen: sembilan berbanding tujuh. Itulah gambaran dari tiga pekan pertama liga di markas Juventus. Di ruang perawatan, dengan masalah yang kurang lebih serius dan durasi pemulihan yang kurang lebih panjang, ada: Yildiz, Thuram, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, Ekhator, Cabal, dan Sarr. Di lapangan, ada kemenangan atas Frosinone dan Parma, lalu diikuti hasil imbang melawan Milan.





Akhir bursa transfer dan awal musim yang begitu khusus ini menjelaskan lebih baik daripada kata-kata mana pun besarnya tantangan yang menanti Juventus musim ini, serta seluruh kontradiksi dari tahun nol yang kesekian kalinya dalam sejarah Juventus belakangan ini.