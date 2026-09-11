Padahal pada Juni lalu, pesan dari Carnevali tampak jelas, diperkuat oleh fakta perekrutan Jeff Ekhator dari Genoa: memperkuat komponen Italia dalam skuad. Namun beberapa bulan kemudian, situasinya berubah total. Sampai-sampai pada Minggu malam, di Mapei Stadium melawan Sassuolo, Luciano Spalletti bisa menurunkan Juventus dengan sepuluh pemain asing sebagai starter dan hanya satu pemain Italia, Guglielmo Vicario, di bawah mistar.





Yang terutama menyebabkan perubahan drastis ini adalah cedera. Absennya Manuel Locatelli dalam waktu lama, sekitar enam bulan, membuat Spalletti kehilangan acuan utama pemain Italia di lini tengah. Selain dia, ada juga Andrea Cambiaso, yang masih bergelut dengan masalah pergelangan kaki. Ekhator juga belum tersedia setidaknya selama satu setengah bulan.