Kedatangan Giovanni Carnevali dan Frederic Massara, serta dipertahankannya Luciano Spalletti, menandai dimulainya tahun nol baru bagi Juventus, upaya kebangkitan kesekian kalinya bagi klub dan tim yang belum memenangi Scudetto sejak 2020. Dalam beberapa jam ini, saat Juventus merayakan 15 tahun markasnya, Juventus Stadium, ada satu data yang memungkinkan perbandingan dengan tahun nol lain dalam sejarah Juventus, 2011-12, musim pertama Antonio Conte di bangku pelatih, musim dari Scudetto pertama dalam rangkaian sembilan gelar beruntun. Pada tahun itu Juventus memainkan laga kandang pertamanya melawan Parma, sama seperti yang terjadi musim ini (sebelum hasil imbang 1-1 dengan Milan): mari lihat dua susunan pemain Juve dalam dua pertandingan ini, yang terpisah 15 tahun.
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Juventus, para pemain Italia menghilang: bagaimana peralihannya dari 70% ke 20%, di tengah keputusan transfer dan cedera proyek itu runtuh
PERBANDINGAN
Juventus-Parma 4-1 musim 2011-12
Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Pepe (71' Krasic), Matri (53' Vucinic), Del Piero (68' Vidal), Giaccherini. Pelatih: Conte
Juventus-Parma 2-0 musim 2026-27
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic 6); Kolo Muani. Pelatih: Spalletti
Data yang langsung mencolok, selain kehadiran jumlah juara yang jelas jauh lebih banyak di Juventus 2011-12 dibandingkan yang sekarang, adalah jumlah pemain Italia yang ada di tim Conte dibandingkan dengan tim Spalletti: 10 dari 14 untuk Juventus 2011-12 (71%), 3 dari 15 untuk Juventus 2026-27 (20%).
DENGAN SASSUOLO HANYA SATU ORANG ITALIA?
Padahal pada Juni lalu, pesan dari Carnevali tampak jelas, diperkuat oleh fakta perekrutan Jeff Ekhator dari Genoa: memperkuat komponen Italia dalam skuad. Namun beberapa bulan kemudian, situasinya berubah total. Sampai-sampai pada Minggu malam, di Mapei Stadium melawan Sassuolo, Luciano Spalletti bisa menurunkan Juventus dengan sepuluh pemain asing sebagai starter dan hanya satu pemain Italia, Guglielmo Vicario, di bawah mistar.
Yang terutama menyebabkan perubahan drastis ini adalah cedera. Absennya Manuel Locatelli dalam waktu lama, sekitar enam bulan, membuat Spalletti kehilangan acuan utama pemain Italia di lini tengah. Selain dia, ada juga Andrea Cambiaso, yang masih bergelut dengan masalah pergelangan kaki. Ekhator juga belum tersedia setidaknya selama satu setengah bulan.
Pilihan transfer
Selain itu, bursa transfer makin mengurangi kehadiran pemain Italia: Fabio Miretti, Mattia Perin, dan Michele Di Gregorio telah meninggalkan Continassa, dengan yang terakhir digantikan langsung oleh Vicario. Dengan demikian, yang tersisa adalah Federico Gatti, Daniele Rugani, serta para pemain muda Next Gen Augusto Owusu dan Filippo Pagnucco, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang, kecuali ada kejutan, diperkirakan akan tampil sebagai starter melawan Sassuolo.
Data ini tetap signifikan bagi sebuah klub yang secara historis merupakan pemasok utama Timnas Italia, dan yang berkontribusi secara menentukan lewat 'blok-blok' pemainnya terhadap kesuksesan Italia. Juventus terakhir yang menurunkan sepuluh pemain asing dan hanya satu pemain Italia sejak awal adalah saat derby melawan Torino pada 28 Februari 2023, ketika satu-satunya pemain Italia yang menjadi starter adalah Nicolò Fagioli. Sebuah situasi yang luar biasa: dalam sejarah Juventus, tidak pernah terjadi Juventus memulai pertandingan tanpa satu pun pemain Italia di sebelas pemain starter.
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