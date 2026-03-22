Goal.com
Live
cm grafica david openda
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Juventus: Openda dan David akan hengkang. Spalletti bahkan lebih memilih Milik, kini sedang dicari pembeli

Keputusan yang diambil Luciano Spalletti dalam laga Juventus melawan Sassuolo merupakan pesan bagi jajaran manajemen dan pemilik klub. Di tengah proses negosiasi perpanjangan kontrak, bursa transfer pun akan menjadi sorotan utama.

Hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo berisiko menjadi titik balik yang sangat penting bagi Juventus, tidak hanya karena hasilnya—yang semakin mempersulit perjuangan mereka untuk meraih tiket Liga Champions—tetapi juga terkait pengelolaan skuad di mana berbagai masalah mulai menumpuk.


Selama jeda kompetisi, Luciano Spalletti akan menjadi tokoh utama dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang juga akan mencakup bursa transfer mendatang sebagai tema utamanya, dan pilihan-pilihan yang diambil selama pertandingan, khususnya di lini serang, telah memberikan sinyal pertama yang sangat penting: David dan Openda tidak lagi dianggap sebagai bagian inti dari proyek teknisnya.


  • SPALLETTI BAHKAN LEBIH MEMILIH MILIK

    Pesan tersebut, seperti yang telah disebutkan, sangat jelas. Pada saat-saat krusial, ketika tim berusaha melancarkan serangan terakhir, Spalletti—yang memulai pertandingan dengan Yildiz sebagai false 9—melihat ke bangku cadangan dan dari empat penyerang tengah yang tersedia, ia memilih untuk memasukkan Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik yang baru pulih dari cedera, alih-alih memilih Jonathan David dan Lois Openda. Perlu diingat bahwa kontrak pemain Serbia itu akan berakhir pada akhir musim ini, sedangkan pemain Polandia itu belum bermain dalam pertandingan resmi selama lebih dari setahun, sejak Maret 2024.

  • OPENDA DI LUAR PROYEK

    Kedua penyerang yang semula diharapkan menjadi andalan lini serang Juventus musim ini kini menjadi kandidat utama untuk hengkang dari Turin pada musim panas mendatang, namun kedua situasi tersebut tidaklah sama.


    Pemain asal Belgia, yang opsi pembeliannya sebesar 45 juta euro akan berlaku, adalah yang paling tidak disukai oleh Spalletti dan, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, secara resmi sudah tidak masuk dalam rencana tim hingga menjadi masalah nyata yang harus diselesaikan oleh Juventus.


    Pihak klub sedang mencari pembeli, namun dengan angka sebesar itu dan setelah musim yang begitu mengecewakan, hal itu tidak akan mudah. Kemungkinan yang paling konkret adalah ia akan pergi dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, mungkin ke Liga Premier, dengan tujuan menemukan klub yang mungkin menyertakan kewajiban pembelian.

  • DAVID, PELUANG UNTUK MENINGKATKAN NILAI, TAPI WASPADAI VLAHOVIC

    Spalletti, seperti yang telah kami sampaikan, telah meminta klub untuk memperpanjang kontrak Vlahovic dan, karenanya, menganggap David bisa dilepas. Jika pemain asal Serbia itu setuju, maka pemain asal Kanada itu akan langsung dilepas ke bursa transfer dengan tujuan jelas untuk meraup keuntungan besar. Dampak finansialnya, karena ia datang dengan status bebas transfer, hanya sebesar sekitar 10 juta euro yang terkait dengan komisi dan bonus saat penandatanganan. Ia memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi daripada Openda, tetapi tidak seperti pemain asal Belgia itu, Juventus tidak terburu-buru untuk mencari klub baru bagi mantan pemain Lille tersebut sebelum mendapatkan jawaban pasti dari Vlahovic.

  • REVOLUSI

    Bagaimanapun hasilnya nanti, dan jika Spalletti benar-benar memperpanjang kontraknya, Juventus akan mengalami semacam perombakan pada musim panas nanti. Dana dari Liga Champions akan menambah kas klub yang dapat diinvestasikan kembali, dengan empat posisi kunci yang telah diidentifikasi oleh pelatih untuk memperkuat skuad: seorang bek tengah, seorang sayap kanan, seorang gelandang tengah, dan seorang penyerang untuk mendampingi Vlahovic jika pemain Serbia itu memperpanjang kontraknya. Untuk David dan Openda, tidak ada ruang lagi, dan bursa transfer harus menjadi solusinya.



Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN