Hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo berisiko menjadi titik balik yang sangat penting bagi Juventus, tidak hanya karena hasilnya—yang semakin mempersulit perjuangan mereka untuk meraih tiket Liga Champions—tetapi juga terkait pengelolaan skuad di mana berbagai masalah mulai menumpuk.
Selama jeda kompetisi, Luciano Spalletti akan menjadi tokoh utama dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang juga akan mencakup bursa transfer mendatang sebagai tema utamanya, dan pilihan-pilihan yang diambil selama pertandingan, khususnya di lini serang, telah memberikan sinyal pertama yang sangat penting: David dan Openda tidak lagi dianggap sebagai bagian inti dari proyek teknisnya.