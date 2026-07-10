Juventus, neraca keuangan masih defisit: targetnya adalah mengurangi biaya sebesar 10%. Carnevali harus melakukan 'keajaiban'

Masih merugi. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut, laporan keuangan Juventus berada di zona merah; kecuali ada kejutan, klub Bianconeri ini akan menutup laporan keuangan berikutnya dengan kerugian sekitar 63 juta euro, lebih besar dari 58 juta euro pada tahun buku sebelumnya. Semua ini disebabkan oleh musim 2025-26 yang patut dilupakan, yang berakhir di babak playoff Liga Champions (kalah dari Galatasaray) dan tanpa lolos ke kompetisi Eropa bergengsi karena finis di peringkat keenam liga. Pendapatan turun dari 530 juta menjadi 471 juta, dan penyebabnya bukan hanya karena perjalanan mereka di kompetisi Eropa terhenti di babak 16 besar—yang merupakan target minimal yang gagal tercapai. Juventus—seperti yang dilaporkan Tuttosport—mendapatkan pendapatan yang jauh lebih sedikit dari pengelolaan pemain dibandingkan masa lalu.