Masih merugi. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut, laporan keuangan Juventus berada di zona merah; kecuali ada kejutan, klub Bianconeri ini akan menutup laporan keuangan berikutnya dengan kerugian sekitar 63 juta euro, lebih besar dari 58 juta euro pada tahun buku sebelumnya. Semua ini disebabkan oleh musim 2025-26 yang patut dilupakan, yang berakhir di babak playoff Liga Champions (kalah dari Galatasaray) dan tanpa lolos ke kompetisi Eropa bergengsi karena finis di peringkat keenam liga. Pendapatan turun dari 530 juta menjadi 471 juta, dan penyebabnya bukan hanya karena perjalanan mereka di kompetisi Eropa terhenti di babak 16 besar—yang merupakan target minimal yang gagal tercapai. Juventus—seperti yang dilaporkan Tuttosport—mendapatkan pendapatan yang jauh lebih sedikit dari pengelolaan pemain dibandingkan masa lalu.
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Juventus, neraca keuangan masih defisit: targetnya adalah mengurangi biaya sebesar 10%. Carnevali harus melakukan 'keajaiban'
PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN
Sebagaimana dilaporkan Tuttosport, kerugian berhasil dibatasi berkat pertumbuhan sektor komersial, terutama berkat kembalinya Jeep sebagai sponsor, ditambah dengan pendapatan dari "Visit Detroit". Namun jelas bahwa semua ini belum cukup untuk menyeimbangkan keuangan. Untuk musim 2026-27 pun, pemotongan anggaran harus terus dilakukan, bahkan lebih besar daripada yang telah dilakukan pada tahun lalu. Total gaji telah sedikit berkurang, sementara biaya penyusutan menurun dan pengeluaran terkait pinjaman berbunga serta komisi juga berkurang. “Penghematan” tersebut sekitar 50 juta lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya, namun hal ini belum cukup untuk mencapai keseimbangan anggaran.
MISI KARNAVAL
Anggaran klub terbebani oleh sanksi UEFA terkait pelanggaran Fair Play Keuangan: 6 juta telah dicatat dalam laporan keuangan, sedangkan 14 juta masih bergantung pada pemenuhan parameter ekonomi tertentu pada tahun-tahun buku mendatang. Singkatnya, tanpa pendapatan dari Liga Champions, Carnevali harus melakukan keajaiban kecil di bursa transfer, mengingat kebutuhan untuk mengurangi biaya sebesar 10%: menjual pemain dengan harga yang tepat, membeli pemain dengan harga yang wajar, sekaligus meningkatkan kualitas skuad.
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