Juventus, negosiasi untuk Ekhator terus berlanjut: kabar terbaru dan alasan mengapa ia diminati oleh Bianconeri

Juventus dan Genoa saat ini terus menjalin komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang berpotensi membawa Jeff Ekhator ke kubu Bianconeri. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, jika kesepakatan ini tercapai, Genoa akan mendatangkan David Puczka, seorang bek sayap yang mencetak 10 gol bersama Juventus Next Gen pada musim lalu. Ekhator, yang sangat disukai baik oleh direktur olahraga Juventus—dan mantan pejabat Genoa—Marco Ottolini, maupun oleh direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, juga mendapat dukungan dari Luciano Spalletti. Pemain kelahiran 2006 ini telah mencatatkan total 57 penampilan bersama Genoa, dengan mencetak 5 gol. Di Juventus, ia dianggap sebagai pemain yang berpotensi berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan, dan juga merupakan salah satu pemain yang, bersama dengan yang lain, dapat menjadi bagian dari kelompok pemain Italia di dalam skuad Bianconeri.



