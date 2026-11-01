Juventus-Napoli lebih dari sekadar laga besar bersejarah di liga Italia. Pertandingan ini juga sarat keterkaitan, terutama yang menyangkut dua pelatih, Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri. Tiga poin yang diperebutkan sudah krusial bagi upaya kedua klub meraih tempat di Liga Champions. Menjelang laga, keduanya tertinggal 9 poin dari Como.

Karena itu pula, tekanan besar akan tertuju pada tim ketiga di lapangan, yakni tim wasit yang ditunjuk oleh penugas wasit Orsato, yang memilih Sozza untuk memimpin pertandingan. Berikut insiden perwasitan yang paling meragukan dan diperdebatkan dalam ulasan tayangan ulang kami.