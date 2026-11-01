Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus-Napoli, sorotan keputusan wasit: Koopmeiners layak dikartu merah? Marelli: "Kontak terjadi di bagian atas, tetapi kakinya cepat tergelincir." Woltemade dan Cabal meminta penalti. Marianucci diusir

Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A

Insiden perwasitan dalam laga penutup rangkaian pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A

Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Juventus-Napoli lebih dari sekadar laga besar bersejarah di liga Italia. Pertandingan ini juga sarat keterkaitan, terutama yang menyangkut dua pelatih, Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri. Tiga poin yang diperebutkan sudah krusial bagi upaya kedua klub meraih tempat di Liga Champions. Menjelang laga, keduanya tertinggal 9 poin dari Como.

Karena itu pula, tekanan besar akan tertuju pada tim ketiga di lapangan, yakni tim wasit yang ditunjuk oleh penugas wasit Orsato, yang memilih Sozza untuk memimpin pertandingan. Berikut insiden perwasitan yang paling meragukan dan diperdebatkan dalam ulasan tayangan ulang kami.

  • JUVENTUS – NAPOLI: DAFTAR LENGKAP PENUGASAN WASIT

    JUVENTUS – NAPOLI Minggu pukul 20.45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75' MARIANUCCI DIKARTU MERAH

    Marianucci terlambat melakukan tekel dan jelas menginjak kaki Cabal, sehingga Sozza mengeluarkan kartu kuning. Namun, itu merupakan kartu kuning keduanya, yang berarti ia diusir dari lapangan.

  • 73' WOLTEMADE MEMINTA PENALTI

    Juventus kembali melancarkan serangan langsung ke depan. Koopmeiners mencapai garis akhir lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, sementara Woltemade terjatuh setelah bersentuhan dengan Olivera: "Saya setuju dengan Giaccherini, kontaknya sangat minim. Ada lengan yang menempel, tetapi tidak ada tarikan. Itu terlalu minim untuk memberikan penalti."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • 28' Cabal meminta penalti

    Tak lama setelah Cabal secara tidak sengaja membentur tiang gawang, bek itu bergegas mengejar bola dan terjatuh akibat Olivera, yang tidak melihatnya karena fokus pada bola, tanpa sengaja menginjak bagian belakang sepatunya. Sozza membiarkan permainan berlanjut, dan pemeriksaan VAR menguatkan keputusan di lapangan.

    Marelli: "Ini mirip dengan kontak terhadap Da Cunha dalam laga Torino-Como, tetapi ada satu perbedaan. Gelandang Como itu terkena tepat di pergelangan kaki, sedangkan dalam kasus ini Cabal hanya terkena sedikit. Saya setuju dengan keputusan VAR untuk tidak melakukan intervensi atas kontak yang tidak menentukan."

  • 23' Lucumì terancam kartu merah

    Lucumì kembali melakukan tekel yang berada di batas kewajaran. Ia menerjang dengan lutut setinggi leher Lucca dan menghentikannya dengan pelanggaran. Sozza tidak mengeluarkan kartu kedua karena menilai kontak itu masih wajar dalam permainan.

  • Menit ke-21, kartu kuning untuk Lucumì.

    Kali ini kartu kuning sepenuhnya tepat setelah Lucumì menghentikan Lucca saat melancarkan serangan balik. Kartu kuning itu sesuai aturan.

  • Menit ke-17: Douglas Luiz mendapat kartu kuning yang terlalu mudah diberikan.

    Setelah tak mengambil tindakan terhadap Koopmeiners, Sozza mengeluarkan kartu kuning pertama dalam laga ini untuk Douglas Luiz. Padahal, pelanggarannya terhadap Rafa Marin tidak disertai niat buruk. Kartu kuning yang terbilang terlalu mudah diberikan.

  • KOMENTAR MARELLI: "KAKINYA TERGELINCIR KE ARAH PERGELANGAN KAKI"

    Berikut komentar analis tayangan ulang Luca Marelli: "Dari gambar yang kami lihat, seharusnya Koopmeiners mendapat kartu kuning. Kontak terjadi cukup tinggi pada betis, di antara betis dan pergelangan kaki. Kita lihat apa yang akan dikatakan petugas VAR, meski ada kemungkinan insiden ini dinilai sebagai pelanggaran serius. Titik kontaknya cukup tinggi, tetapi ada satu hal penting: kaki kanan tergelincir pada pergelangan kaki, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kartu merah."

  • Menit ke-11: Koopmeiners terancam kartu merah

    Frank Anguissa mengambil risiko besar saat menjadi pemain terakhir. Ia tidak menyadari tekanan tinggi Koopmeiners yang berusaha merebut bola darinya. Koopmeiners lebih dulu mengenai Anguissa, lalu menyentuh bola yang akhirnya keluar melewati garis gawang. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa tindakan pemain asal Belanda itu jelas merupakan pelanggaran, dengan titik kontak pertamanya sangat tinggi. Sozza tidak mengambil keputusan dan VAR tidak turun tangan.

  • Menit ke-10: McKennie terancam mendapat kartu kuning.

    Napoli memprotes keputusan Sozza terkait aksi McKennie yang menghentikan serangan balik De Bruyne menuju gawang Vicario. Wasit membiarkan permainan berlanjut dan tidak mengambil tindakan, tetapi risikonya besar.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV