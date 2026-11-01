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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus-Napoli LIVE: Kabar terbaru susunan pemain, Allegri menghadapi krisis di lini pertahanan, Spalletti kembali ke formasi 3-5-2

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Ikuti laga Juventus-Napoli pada pekan ke-10 Serie A

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Juventus-Napoli menjadi laga besar kedua yang menutup pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Laga ini sudah sangat penting bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti maupun Napoli asuhan Massimiliano Allegri. Keduanya sama-sama mengoleksi 14 poin dan sudah tertinggal sembilan poin dari Como, yang saat ini menempati posisi keempat, zona untuk lolos ke Liga Champions.

De Bruyne dan rekan-rekannya tengah bangkit. Mereka menghadapi laga ini setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan sengit melawan Roma dan meraih kemenangan telak 4-1 di kandang Monza. Sementara itu, Juventus menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan liga terakhir saat bertandang ke Genoa, dengan penampilan yang jauh dari harapan Spalletti terhadap anak asuhnya.

JUVENTUS-NAPOLI

PENCETAK GOL: -

  • Juventus vs Napoli: Perkiraan Susunan Pemain dan Statistik Pertandingan

    Juventus-Napoli

    Pencetak gol: -

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Pelatih: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

    Pelatih: Allegri.

    Wasit: Sozza

    Pemain yang mendapat kartu kuning: -

    Pemain yang mendapat kartu merah: -

  • Gol dan momen-momen penting

    0' Kick-off pukul 20.45 di Allianz Stadium, Turin.

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

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Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP