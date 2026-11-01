Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP Tonton

Juventus-Napoli menjadi laga besar kedua yang menutup pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Laga ini sudah sangat penting bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti maupun Napoli asuhan Massimiliano Allegri. Keduanya sama-sama mengoleksi 14 poin dan sudah tertinggal sembilan poin dari Como, yang saat ini menempati posisi keempat, zona untuk lolos ke Liga Champions.

De Bruyne dan rekan-rekannya tengah bangkit. Mereka menghadapi laga ini setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan sengit melawan Roma dan meraih kemenangan telak 4-1 di kandang Monza. Sementara itu, Juventus menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan liga terakhir saat bertandang ke Genoa, dengan penampilan yang jauh dari harapan Spalletti terhadap anak asuhnya.

JUVENTUS-NAPOLI

PENCETAK GOL: -