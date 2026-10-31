Pertandingan berikutnya JUV Serie A 14.45 NAP

Juventus dan Napoli akan berhadapan besok malam mulai pukul 20.45 di Allianz Stadium dalam laga besar kedua pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Pertandingan antara dua tim yang sama-sama tidak mengawali musim dengan baik, tetapi kini berada dalam situasi berbeda, akan menjadi laga yang menentukan.

Dalam wawancara dengan Betsson.Sport, Fabio Cannavaro, mantan bek yang pernah menjadi pemain penting bagi kedua tim, membahas pertandingan ini dengan menyoroti duel antarpemain, para pemain yang absen, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Ada satu benang merah dalam analisisnya: Juventus kontra Napoli bukan pertandingan seperti yang lain.