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Fabio CannavaroGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus-Napoli, Cannavaro angkat bicara: "Spalletti dan Allegri mirip. Kolo Muani dan Hojlund? Pekerja keras, tetapi kurang mematikan di kotak penalti. Bremer dan Buongiorno bek sejati, tetapi kurang beruntung soal cedera"

Juventus
SSC Napoli
Serie A
F. Cannavaro
Juventus vs SSC Napoli

Mantan bek yang pernah membela Juventus dan Napoli itu mengulas laga besar pekan ke-10 Serie A sebagai berikut.

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Juventus dan Napoli akan berhadapan besok malam mulai pukul 20.45 di Allianz Stadium dalam laga besar kedua pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Pertandingan antara dua tim yang sama-sama tidak mengawali musim dengan baik, tetapi kini berada dalam situasi berbeda, akan menjadi laga yang menentukan.

Dalam wawancara dengan Betsson.Sport, Fabio Cannavaro, mantan bek yang pernah menjadi pemain penting bagi kedua tim, membahas pertandingan ini dengan menyoroti duel antarpemain, para pemain yang absen, serta kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Ada satu benang merah dalam analisisnya: Juventus kontra Napoli bukan pertandingan seperti yang lain.

  • DEBUT BERSAMA NAPOLI

    "Saya rasa itu adalah hari paling emosional dalam hidup saya karena saya tumbuh besar di Fuorigrotta, tempat saya beruntung bisa bermain baik di luar maupun di dalam stadion San Paolo yang lama. Tidak semua orang bisa bermain di Serie A bersama klub yang dicintainya."

  • Juventus melambangkan perencanaan dan masa depan

    "Juventus adalah klub yang benar-benar mengedepankan perencanaan dan masa depan. Ketika seseorang bergabung dengan klub itu, ia sadar bahwa ia hanya perlu memikirkan bermain sepakbola. Saat ini, keduanya mewakili sepakbola dengan sangat baik. Melatih salah satu dari keduanya? Saya selalu ingin meraih yang tertinggi."

  • Bremer dan Buongiorno, bek sejati yang kurang beruntung

    "Saya sangat menyukai Buongiorno karena dia bek sejati. Dia mampu membaca bahaya, tahu kapan harus meningkatkan kecepatan, dan tahu kapan harus bermain keras. Begitu pula Bremer, karena keduanya pemain luar biasa. Namun, mereka berdua selalu sering mengalami cedera [...] tetapi bagi Juventus maupun Napoli, mereka adalah dua pemain penting."

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  • Penyerang kurang tajam di kotak penalti dibandingkan masa lalu

    "Hojlund dan Kolo Muani adalah pekerja keras. Sepakbola saat ini jauh lebih cepat, jauh lebih intens, dan jauh lebih mengandalkan fisik. Para penyerang generasi saya sedikit lebih 'mematikan' di depan gawang. Sekarang, para penyerang lebih banyak bermain untuk tim dan juga berusaha bekerja keras tanpa bola."

  • SPALLETTI DAN ALLEGRI

    "Spalletti dan Alleri adalah dua pelatih hebat yang meraih hasil-hasil gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sangat memahami sepak bola Italia dan segala hal di sekitarnya, termasuk cara menangani pemain, wartawan, dan suporter. Secara taktik, mereka tidak terpaku pada satu sistem permainan dan tahu cara menyesuaikan diri dengan para pemain."

  • Roma dan Inter lebih maju dalam persiapan

    "Napoli jelas harus menanggung dampak dari cedera yang terlalu banyak pada awal musim liga ini. Juventus, yang melakukan lebih banyak perubahan dibandingkan tahun lalu, belum mampu menemukan konsistensi. Gasperini dan Chivu sama-sama telah bekerja dengan skuad masing-masing, dan hasilnya mulai terlihat tahun ini."

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP