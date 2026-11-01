Juventus-Napoli jauh lebih dari sekadar laga besar bersejarah di Liga Italia dan duel yang sarat keterkaitan, terutama antara kedua pelatih, Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri. Tiga poin yang diperebutkan sudah sangat menentukan dalam upaya kedua klub mengejar tiket Liga Champions. Menjelang pertandingan, keduanya tertinggal 9 poin dari Como.

Karena itu pula, tekanan besar akan tertuju pada tim ketiga di lapangan, yakni tim wasit. Penunjuk wasit, Orsato, memilih Sozza untuk memimpin pertandingan. Berikut insiden-insiden perwasitan yang paling meragukan dan menjadi perdebatan dalam analisis tayangan ulang kami.