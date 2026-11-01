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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus-Napoli, analisis keputusan wasit langsung: Koopmeiners layak mendapat kartu merah? Marelli: "Kontaknya tinggi, tetapi kakinya cepat tergelincir." Woltemade dan Cabal meminta penalti. Marianucci diusir

Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A

Momen-momen terkait keputusan wasit dalam laga penutup rangkaian pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A

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Juventus-Napoli jauh lebih dari sekadar laga besar bersejarah di Liga Italia dan duel yang sarat keterkaitan, terutama antara kedua pelatih, Luciano Spalletti dan Massimiliano Allegri. Tiga poin yang diperebutkan sudah sangat menentukan dalam upaya kedua klub mengejar tiket Liga Champions. Menjelang pertandingan, keduanya tertinggal 9 poin dari Como.

Karena itu pula, tekanan besar akan tertuju pada tim ketiga di lapangan, yakni tim wasit. Penunjuk wasit, Orsato, memilih Sozza untuk memimpin pertandingan. Berikut insiden-insiden perwasitan yang paling meragukan dan menjadi perdebatan dalam analisis tayangan ulang kami.

  • Juventus vs Napoli: Daftar Lengkap Perangkat Pertandingan

    JUVENTUS – NAPOLI Minggu pukul 20.45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 75' MARIANUCCI DIKARTU MERAH

    Marianucci terlambat melakukan tekel dan jelas menginjak kaki Cabal, sehingga Sozza mengeluarkan kartu kuning. Itu merupakan kartu kuning keduanya, yang berarti ia diusir dari lapangan.

  • 73' Woltemade meminta penalti

    Juventus kembali melancarkan serangan langsung. Koopmeiners mencapai garis akhir lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Woltemade terjatuh setelah bersentuhan dengan Olivera: "Saya setuju dengan Giaccherini, kontaknya sangat minim. Ada lengan yang menempel, tetapi tidak ada tarikan. Itu terlalu sedikit untuk memberikan penalti."

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  • 28' Cabal meminta penalti

    Tak lama setelah Cabal tanpa sengaja membentur tiang gawang, bek itu bergegas mengejar bola dan terjatuh akibat kontak yang tidak disengaja dengan Olivera. Olivera, yang sedang memperhatikan bola dan tidak melihat Cabal, menginjak bagian belakang sepatu Cabal. Sozza membiarkan permainan berlanjut, dan pemeriksaan VAR mengonfirmasi keputusan di lapangan.

    Marelli: "Ini mirip dengan kontak terhadap Da Cunha dalam laga Torino-Como, tetapi ada satu perbedaan. Gelandang Como itu terkena tepat di pergelangan kaki, sedangkan dalam kasus ini Cabal hanya tersentuh sedikit. Saya setuju dengan keputusan VAR untuk tidak melakukan intervensi atas kontak yang tidak menentukan."

  • Menit ke-23, Lucumì terancam kartu merah.

    Lucumì kembali melakukan tekel yang nyaris melewati batas, dengan lututnya setinggi leher Lucca dan menghentikannya lewat pelanggaran. Sozza tidak mengeluarkan kartu kedua karena menganggapnya sebagai kontak yang wajar dalam permainan.

  • Menit ke-21, kartu kuning untuk Lucumì.

    Kali ini, kartu kuning memang sepenuhnya tepat: Lucumì menghentikan Lucca saat melakukan serangan balik. Pelanggaran itu jelas layak diganjar kartu kuning.

  • Menit ke-17, kartu kuning yang terlalu mudah diberikan kepada Douglas Luiz.

    Setelah tidak mengambil tindakan dalam insiden yang melibatkan Koopmeiners, Sozza mengeluarkan kartu kuning pertama dalam laga ini untuk Douglas Luiz. Ia memang melanggar Rafa Marin, tetapi tanpa unsur kesengajaan. Kartu kuning itu terbilang terlalu mudah diberikan.

  • KOMENTAR MARELLI: "KAKI BERGESER KE ARAH PERGELANGAN KAKI"

    Berikut komentar analis tayangan ulang Luca Marelli: "Dari tayangan yang kita lihat, Koopmeiners seharusnya mendapat kartu kuning. Kontak terjadi cukup tinggi pada betis, di antara betis dan pergelangan kaki. Kita lihat apa yang akan mereka katakan di VAR, meski ada kemungkinan ini dinilai sebagai pelanggaran serius. Titik kontaknya cukup tinggi, tetapi ada satu hal penting: kaki kanan tergelincir pada pergelangan kaki, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk kartu merah."

  • Menit ke-11: Koopmeiners nyaris mendapat kartu merah

    Frank Anguissa mengambil risiko besar saat menjadi pemain terakhir di lini pertahanan. Ia tidak menyadari tekanan tinggi dari Koopmeiners, yang mencoba merebut bola darinya. Koopmeiners lebih dulu mengenai Anguissa, baru kemudian menyentuh bola yang keluar melewati garis gawang. Namun, tayangan ulang menunjukkan tekel itu jelas merupakan pelanggaran karena titik kontak pertama pemain asal Belanda tersebut sangat tinggi. Sozza tidak mengambil keputusan apa pun dan VAR tidak melakukan intervensi.

  • Menit ke-10, McKennie berisiko mendapat kartu kuning

    Napoli melayangkan protes kepada Sozza atas tindakan McKennie yang menghentikan serangan balik De Bruyne menuju gawang Vicario. Wasit membiarkan permainan berlanjut tanpa mengambil tindakan, tetapi risiko dari tindakan itu cukup besar.

Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV