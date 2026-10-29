"Scudetto? Ambisi Juventus selalu untuk menang". Demikian kata John Elkann pada 17 Agustus tahun ini. Namun, untuk gelar Serie A, bisa dibilang musim Juventus sudah berakhir pada akhir Oktober. Sebuah rekor negatif. Juventus masih memiliki Coppa Italia, Liga Europa, dan peluang lolos ke Liga Champions musim depan lewat posisi keempat. Namun, setelah menyaksikan kekalahan telak dari Genoa yang begitu mirip dengan kekalahan dari Lazio sepuluh hari lalu, target-target itu kini tampak mustahil.
Bagaimanapun, Elkann benar: kemenangan ada dalam DNA Juventus dan mengejarnya harus selalu menjadi ambisi klub, pelatih, dan tim. Masalahnya, saat ini Juventus masih sangat jauh dari gambaran sebuah tim pemenang.