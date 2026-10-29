Manajemen (belum) seperti itu, karena baru datang beberapa bulan lalu dan masih mencari arah. Pelatih pun (tak lagi?) seperti itu, seolah tak pernah pulih dari guncangan akibat pengalamannya bersama tim nasional dan tampak sangat jauh dari sosok yang pernah memukau di Napoli. Para pemain pun jelas tidak seperti itu, dan Spalletti sendiri sudah mengatakan segalanya tentang mereka. Berapa banyak pemain Juventus yang saat ini akan menjadi starter di Inter, Roma, dan Como?





Lalu, bagaimana cara bangkit? Pertama-tama, karena tidak mungkin mengganti semua pemain, Spalletti perlu dievaluasi. Dalam beberapa pekan terakhir, ada sejumlah tanda bahwa sang pelatih tidak lagi mengendalikan tim, baik dari segi taktik maupun kekompakan dan kesamaan tujuan. Laga-laga penting sudah di depan mata dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan: nasib pelatih asal Toskana itu bergantung pada laga melawan Napoli, AZ, dan Fiorentina. Setelah itu akan ada jeda, saat yang tepat untuk melakukan perubahan.





Namun, persoalannya bukan hanya pelatih. Juventus saat ini tidak memiliki jiwa dan sosok yang bisa menjadi cerminan bagi para suporternya. Dengan kata lain, kebutuhan akan sosok yang dikenal dan mencerminkan identitas Juventus semakin besar. Sosok seperti Del Piero, bukan Ferrero, agar jelas.



