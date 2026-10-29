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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, musim sudah berakhir pada Oktober: Spalletti di ujung jalan, tak lagi mengendalikan tim. Del Piero dibutuhkan sebagai presiden

Juventus
L. Spalletti
FEATURES
Opinion

Kekalahan dari Genoa memaksa Juventus menghadapi kenyataan. Kini, perubahan mendesak diperlukan.

"Scudetto? Ambisi Juventus selalu untuk menang". Demikian kata John Elkann pada 17 Agustus tahun ini. Namun, untuk gelar Serie A, bisa dibilang musim Juventus sudah berakhir pada akhir Oktober. Sebuah rekor negatif. Juventus masih memiliki Coppa Italia, Liga Europa, dan peluang lolos ke Liga Champions musim depan lewat posisi keempat. Namun, setelah menyaksikan kekalahan telak dari Genoa yang begitu mirip dengan kekalahan dari Lazio sepuluh hari lalu, target-target itu kini tampak mustahil.


Bagaimanapun, Elkann benar: kemenangan ada dalam DNA Juventus dan mengejarnya harus selalu menjadi ambisi klub, pelatih, dan tim. Masalahnya, saat ini Juventus masih sangat jauh dari gambaran sebuah tim pemenang.


  • Manajemen (belum) seperti itu, karena baru datang beberapa bulan lalu dan masih mencari arah. Pelatih pun (tak lagi?) seperti itu, seolah tak pernah pulih dari guncangan akibat pengalamannya bersama tim nasional dan tampak sangat jauh dari sosok yang pernah memukau di Napoli. Para pemain pun jelas tidak seperti itu, dan Spalletti sendiri sudah mengatakan segalanya tentang mereka. Berapa banyak pemain Juventus yang saat ini akan menjadi starter di Inter, Roma, dan Como?


    Lalu, bagaimana cara bangkit? Pertama-tama, karena tidak mungkin mengganti semua pemain, Spalletti perlu dievaluasi. Dalam beberapa pekan terakhir, ada sejumlah tanda bahwa sang pelatih tidak lagi mengendalikan tim, baik dari segi taktik maupun kekompakan dan kesamaan tujuan. Laga-laga penting sudah di depan mata dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan: nasib pelatih asal Toskana itu bergantung pada laga melawan Napoli, AZ, dan Fiorentina. Setelah itu akan ada jeda, saat yang tepat untuk melakukan perubahan.


    Namun, persoalannya bukan hanya pelatih. Juventus saat ini tidak memiliki jiwa dan sosok yang bisa menjadi cerminan bagi para suporternya. Dengan kata lain, kebutuhan akan sosok yang dikenal dan mencerminkan identitas Juventus semakin besar. Sosok seperti Del Piero, bukan Ferrero, agar jelas.


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