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Modesto Juventus Grafica

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Juventus, Modesto mungkin harus pamit: masa depan direktur olahraga Ottolini juga dipertanyakan, ada tiga kandidat untuk menggantikannya

Juventus
Transfers
M. Benatia
Serie A

Kepergian Comolli menandai dimulainya perombakan jajaran manajemen di klub Bianconero.

Juventus, melalui pernyataan di situs resminya, mengumumkan kepergian Damien Comolli, yang kini telah resmi mundur dari jabatannya sebagai direktur eksekutif klub Bianconeri: "Setelah bergabung dengan Juventus pada Juni 2025, Damien Comolli hari ini telah mengajukan pengunduran dirinya dari Klub. Seluruh keluarga Juventus ingin mengucapkan terima kasih kepada Damien atas dedikasinya selama masa kerjanya di Klub, serta mendoakan kesuksesan terbaik untuk masa depannya."


Menggantikannya adalah Giovanni Carnevali sebagai direktur umum klub Bianconeri, hal ini telah diumumkan secara resmi oleh La Vecchia Signora. Pihak manajemen baru saja memulai revolusi internal yang, kemungkinan besar, tidak akan berhenti hanya pada pemutusan hubungan kerja dengan Damien Comolli.

  • TOGNOZZI, KANDIDAT KUAT

    Di internal Juventus, saat ini sedang dilakukan pertimbangan mendalam terkait penambahan tenaga profesional baru di bidang olahraga. Salah satu kandidat yang paling diunggulkan adalah Matteo Tognozzi, seorang eksekutif yang sangat memahami lingkungan Juventus berkat pengalamannya selama masa kepemimpinan Paratici. Profilnya sangat disukai oleh Giorgio Chiellini.


    Saat ini ia menjabat sebagai direktur olahraga Rio Ave, dan Marinakis telah menawarinya posisi direktur umum untuk klub-klub yang terkait (Nottingham Forest, Rio Ave, dan Olympiacos), seperti yang dilaporkan oleh Alfredo Pedullà.

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  • MODESTO HILANG, OTTOLINI DIBAWAH TANDA TANY

    Kepergian Comolli tampaknya tidak akan menjadi satu-satunya perubahan dalam jajaran manajemen Juventus saat ini: menurut informasi yang beredar dari kalangan yang dekat dengan klub Bianconeri, François-Joseph Modesto juga akan hengkang. Pengumuman mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan.


    Posisi direktur olahraga Marco Ottolini, yang kembali ke Juventus pada bulan Desember lalu setelah pengalamannya di Genoa, juga sedang dievaluasi: saat ini peluangnya untuk tetap bertahan lebih besar, namun situasinya masih dinamis dan tidak dapat dikesampingkan adanya kejutan.

  • PLANES DAN BENATIA TERMASUK DALAM PILIHAN

    Dalam beberapa jam terakhir, nama Ramon Planes, direktur olahraga asal Spanyol kelahiran 1967 yang akan hengkang dari Al-Ittihad dan juga telah dihubungi oleh Milan dalam beberapa hari terakhir, diajukan sebagai kandidat untuk Juventus.


    Kandidat lain yang serius adalah Mehdi Benatia, yang saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Marseille pada 18 Mei lalu.