Juventus, melalui pernyataan di situs resminya, mengumumkan kepergian Damien Comolli, yang kini telah resmi mundur dari jabatannya sebagai direktur eksekutif klub Bianconeri: "Setelah bergabung dengan Juventus pada Juni 2025, Damien Comolli hari ini telah mengajukan pengunduran dirinya dari Klub. Seluruh keluarga Juventus ingin mengucapkan terima kasih kepada Damien atas dedikasinya selama masa kerjanya di Klub, serta mendoakan kesuksesan terbaik untuk masa depannya."





Menggantikannya adalah Giovanni Carnevali sebagai direktur umum klub Bianconeri, hal ini telah diumumkan secara resmi oleh La Vecchia Signora. Pihak manajemen baru saja memulai revolusi internal yang, kemungkinan besar, tidak akan berhenti hanya pada pemutusan hubungan kerja dengan Damien Comolli.