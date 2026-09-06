Penilaian pemain Juventus-Milan 1-1, laga yang berlaku untuk pekan ketiga Serie A 2026-27, pertandingan yang dimainkan malam ini di Allianz Stadium, Turin.
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Juventus-Milan, rapor pemain versi CM: Gatti menyelamatkan Spalletti, Kolo Muani tampil buruk, Ramos dan Rabiot mengecewakan, Cisse fantastis
JUVENTUS
Vicario 5,5: nyaris tak mendapat pekerjaan di bawah mistar pada babak pertama, hanya sesekali terlihat lewat beberapa distribusi bola dengan kaki. Kebobolan dari tembakan pertama (dan satu-satunya) Milan, sebuah penyelesaian Cisse yang melewati sela kaki Kalulu dan masuk ke tiang jauh.
Kalulu 5: dengan Celik yang lebih banyak mendorong di sisi kiri, pemain Prancis itu di kanan bermain terutama untuk menjaga pertahanan. Pada gol Cisse, bersama Locatelli, ia dibuat tak berkutik oleh inisiatif pemain AC Milan tersebut.
Bremer 6: sejak menit-menit awal sudah menunjukkan postur besarnya di area Ramos. Pada babak kedua, intervensinya sangat krusial untuk mencegah gol kedua Milan, setelah serangan balik AC Milan yang bagus.
Lucumì 6: bersama Bremer berbagi tugas mengawal satu-satunya penyerang Milan, Ramos. Pada babak kedua, ia memulai dengan sebuah kesalahan besar yang bisa menimbulkan bahaya, tetapi mampu menebusnya.
Celik 5,5: cukup terasa kontribusinya dalam fase menyerang di awal laga, sering unggul dalam duel melawan Moreira. Performanya menurun seiring waktu, sebatas bertahan dan menopang rekan-rekannya tanpa lagi memberi dorongan ke depan (dari menit ke-89 Gatti 7: masuk sebagai penyerang tengah tambahan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan tepat di masa injury time)
Locatelli 5,5: mungkin masih mengingat terlalu banyak kesalahan pada musim lalu, ia tampak nyaris takut berbuat salah, sehingga terburu-buru dalam beberapa umpan dan dua kali mengirim bola panjang ke depan tanpa melihat. Pada gol Cisse, bersama Kalulu, ia dibuat tak berkutik oleh inisiatif pemain AC Milan tersebut
Douglas Luiz 6: dengan ritmenya yang tenang, ia akurat dalam operan dan berusaha mengambil risiko seminimal mungkin. Ia bagus saat memberi assist kepada Conceicao di akhir babak pertama, tetapi penyelesaian pemain Portugal itu mampu ditepis. Pada babak kedua ia juga mendistribusikan bola dengan lancar, terutama berusaha mencari Conceicao, tetapi kesulitan dalam fase bertahan hingga akhirnya diganti (dari menit ke-75 Woltemade 6,5: memanfaatkan tinggi badan dan posturnya, memenangkan tendangan bebas yang bagus, dari situasi lanjutannya ia mendapat peluang dengan kaki kiri, tetapi tembakannya melambung dan melebar)
Conceicao 6,5: pertama kali terlihat pada pertengahan babak pertama, dengan tendangan kaki kiri yang memaksa Maignan melakukan penyelamatan. Ia mengulanginya di akhir paruh pertama: dari assist Douglas Luiz, penyelesaiannya dari posisi bagus mampu ditepis. Pada awal babak kedua, setelah transisi yang bagus, ia membentur tiang lewat tembakan kaki kiri datar dari luar kotak penalti. Ia menjadi pemain Juventus yang paling hidup pada babak kedua, tetapi Spalletti pada akhirnya menariknya keluar, mungkin karena sedikit penurunan kondisi fisik (dari menit ke-89' Zhegrova: tm)
Nico Gonzalez 6: mencoba lewat aksi individu yang bagus dalam dribel, diakhiri dengan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang diamankan Maignan. Ia sangat mobile dan bergerak di seluruh lini serang, berawal sebagai second striker dan lebih sering bergeser ke kiri, atau berangkat dari lini tengah dengan tusukan vertikal yang mendadak dan cepat. Pada babak kedua ia lebih kesulitan dan tak menemukan tembakan maupun umpan vertikal (dari menit ke-65 Koopmeiners 6,5: masuk dan menempati posisi di depan lini pertahanan saat Douglas Luiz keluar, assist-nya untuk gol Gatti sangat bagus)
Alajbegovic 6: mendapat peluang pertama setelah satu menit, tetapi memainkannya dengan buruk lewat tendangan kaki kanan yang melambung dari jarak 20 meter setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan AC Milan dengan baik. Lincah di ruang sempit, ia bergerak dari kiri ke kanan, dengan satu kontrol bola yang mengundang tepuk tangan. Pada babak kedua performanya turun drastis hingga diganti (dari menit ke-65 Boga 6: mencoba memberi daya hidup, tetapi tanpa hasil, melawan Gila yang sulit dilewati. Ia mencoba pada masa injury time dengan tembakan yang diamankan Maignan)
Kolo Muani 5: memulai dengan sangat sedikit menyentuh bola di depan dan kehilangan satu bola yang bisa berakibat fatal di sepertiga akhir wilayah Juventus. Ia tidak selalu presisi dalam kontrol bola, termasuk pada awal babak kedua, ketika ia juga mencoba dribel tumit yang sia-sia pada sebuah umpan bagus dari Conceicao. Pada babak kedua pun ia melanjutkan pola yang sama, kontrol bolanya buruk, selalu bermain membelakangi gawang, dan tak pernah menemukan jalan menuju tembakan.
Pelatih Spalletti 6: menyiapkan pertandingan dengan baik dan timnya menciptakan lebih banyak peluang pada babak pertama. Setelah awal babak kedua yang seimbang, ia sedikit terlalu lambat melakukan pergantian sampai akhirnya timnya kebobolan. Pergantian pemain di akhir memberinya gol penyeimbang.
Milan
Maignan 7: terlibat duel dengan Conceicao, yang dua kali digagalkannya mencetak gol pada babak pertama lewat dua penyelamatan luar biasa. Jika Milan tetap bertahan, itu terutama berkat kaptennya. Reaktif.
Gila 6,5: menerima intensitas yang diperlihatkan para gelandang serang Juventus dan tampil menonjol dalam atmosfer pertarungan. Bagus dalam menaikkan garis permainan tim lewat tusukan membawa bola. Karisma bercita rasa Spanyol. (dari menit ke-87 Terracciano s.v)
De Winter 7: dua sapuan bagus atas Kolo Muani dan Conceicao yang melaju ke gawang pada awal babak kedua. Waspada, fokus, selalu siap untuk apa yang menjadi salah satu penampilan terbaiknya sejak mengenakan seragam Milan.
Pavlovic 5,5: belum layak mendapat nilai cukup karena kesalahan pembacaannya masih terlalu kentara dan berisiko.
Moreira 5: jelas ada faktor yang meringankan karena kita berbicara tentang pemain yang masih sangat muda, baru tiba di Italia sekitar dua puluh hari lalu, dan menjalani debut dengan seragam AC Milan. Namun, penampilannya praktis kurang dalam segala hal: kepribadian, duel satu lawan satu, dan umpan silang. Ditunda. (dari menit ke-60 Chukwueze 7: assist untuk gol Cisse begitu memikat, dengan umpan terukur tepat ke kaki eks Verona itu. Masuknya dia memberi bobot pada aksi-aksi ofensif Milan)
Musah 6: berlari untuk dua orang dan menguras banyak tenaga. Dari sisi teknik, dia tidak sepresisi yang seharusnya saat membangun permainan. Mengurai situasi rumit di area penalti timnya pada akhir laga. Krusial.
Modric 6,5: pada babak pertama dia menyentuh sangat banyak bola karena rekan-rekannya berlindung padanya untuk mencoba keluar dari pressing Juventus. Jernih, konsisten, dan bijak seperti yang hanya bisa dia lakukan. Faktor penentu (dari menit ke-82 Jashari s.v).
Estupinan 6: mencoba bermain dengan seimbang, kadang berlebihan dalam fase ofensif, tetapi secara keseluruhan menjalankan tugasnya tanpa membuat kesalahan mencolok.
Rabiot 5,5: pada awal laga dia mengambil tanggung jawab mengatur permainan, tetapi dengan hasil yang naik turun. Terlalu banyak gaya saat yang dibutuhkan adalah keganasan dan determinasi, dia dipanggil kembali ke bangku cadangan oleh Amorim ketika lampu cadangan energinya sudah menyala (dari menit ke-60 Loftus-Cheek 5,5: tampil menonjol dalam serangan balik di ruang terbuka: dalam dua situasi dia menciptakan prasyarat untuk mencetak gol kedua. Nilainya berkurang setengah poin karena dia kehilangan Gatti pada gol 1-1).
Saelemakers 5: Amorim mengubah perannya menjadi gelandang serang yang bergerak dari kiri, tetapi Alexis seolah tertinggal di Milan: dia kalah dalam semua duel selain beberapa kali kehilangan bola yang bisa menjadi mematikan bagi timnya sendiri. Tak terlihat (dari menit ke-60 Cisse 7: bocah emas: pada bola kedua yang disentuhnya, dia menciptakan gol fantastis lewat teknik, presisi, dan kemampuannya merasakan gawang. Gol kedua dalam tiga pertandingan bagi eks Verona dan Catanzaro itu).
Ramos 5,5: hidup memang berat bagi penyerang Milan ini: sering terlalu sendirian di antara Bremer dan Lucumi, dia melakukan sedikit hal untuk mencoba memberi pengaruh seperti yang dia tahu. Malam yang harus dilupakan.
Pelatih Amorim 6: ada beberapa keraguan soal susunan pemain awal dan bagaimana tim mendekati pertandingan. Dia menebusnya dengan pergantian yang mengubah laga. Dan sedikit lagi dia nyaris membawa pulang poin penuh.
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