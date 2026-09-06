Vicario 5,5: nyaris tak mendapat pekerjaan di bawah mistar pada babak pertama, hanya sesekali terlihat lewat beberapa distribusi bola dengan kaki. Kebobolan dari tembakan pertama (dan satu-satunya) Milan, sebuah penyelesaian Cisse yang melewati sela kaki Kalulu dan masuk ke tiang jauh.





Kalulu 5: dengan Celik yang lebih banyak mendorong di sisi kiri, pemain Prancis itu di kanan bermain terutama untuk menjaga pertahanan. Pada gol Cisse, bersama Locatelli, ia dibuat tak berkutik oleh inisiatif pemain AC Milan tersebut.





Bremer 6: sejak menit-menit awal sudah menunjukkan postur besarnya di area Ramos. Pada babak kedua, intervensinya sangat krusial untuk mencegah gol kedua Milan, setelah serangan balik AC Milan yang bagus.





Lucumì 6: bersama Bremer berbagi tugas mengawal satu-satunya penyerang Milan, Ramos. Pada babak kedua, ia memulai dengan sebuah kesalahan besar yang bisa menimbulkan bahaya, tetapi mampu menebusnya.





Celik 5,5: cukup terasa kontribusinya dalam fase menyerang di awal laga, sering unggul dalam duel melawan Moreira. Performanya menurun seiring waktu, sebatas bertahan dan menopang rekan-rekannya tanpa lagi memberi dorongan ke depan (dari menit ke-89 Gatti 7: masuk sebagai penyerang tengah tambahan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan tepat di masa injury time)





Locatelli 5,5: mungkin masih mengingat terlalu banyak kesalahan pada musim lalu, ia tampak nyaris takut berbuat salah, sehingga terburu-buru dalam beberapa umpan dan dua kali mengirim bola panjang ke depan tanpa melihat. Pada gol Cisse, bersama Kalulu, ia dibuat tak berkutik oleh inisiatif pemain AC Milan tersebut





Douglas Luiz 6: dengan ritmenya yang tenang, ia akurat dalam operan dan berusaha mengambil risiko seminimal mungkin. Ia bagus saat memberi assist kepada Conceicao di akhir babak pertama, tetapi penyelesaian pemain Portugal itu mampu ditepis. Pada babak kedua ia juga mendistribusikan bola dengan lancar, terutama berusaha mencari Conceicao, tetapi kesulitan dalam fase bertahan hingga akhirnya diganti (dari menit ke-75 Woltemade 6,5: memanfaatkan tinggi badan dan posturnya, memenangkan tendangan bebas yang bagus, dari situasi lanjutannya ia mendapat peluang dengan kaki kiri, tetapi tembakannya melambung dan melebar)





Conceicao 6,5: pertama kali terlihat pada pertengahan babak pertama, dengan tendangan kaki kiri yang memaksa Maignan melakukan penyelamatan. Ia mengulanginya di akhir paruh pertama: dari assist Douglas Luiz, penyelesaiannya dari posisi bagus mampu ditepis. Pada awal babak kedua, setelah transisi yang bagus, ia membentur tiang lewat tembakan kaki kiri datar dari luar kotak penalti. Ia menjadi pemain Juventus yang paling hidup pada babak kedua, tetapi Spalletti pada akhirnya menariknya keluar, mungkin karena sedikit penurunan kondisi fisik (dari menit ke-89' Zhegrova: tm)





Nico Gonzalez 6: mencoba lewat aksi individu yang bagus dalam dribel, diakhiri dengan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang diamankan Maignan. Ia sangat mobile dan bergerak di seluruh lini serang, berawal sebagai second striker dan lebih sering bergeser ke kiri, atau berangkat dari lini tengah dengan tusukan vertikal yang mendadak dan cepat. Pada babak kedua ia lebih kesulitan dan tak menemukan tembakan maupun umpan vertikal (dari menit ke-65 Koopmeiners 6,5: masuk dan menempati posisi di depan lini pertahanan saat Douglas Luiz keluar, assist-nya untuk gol Gatti sangat bagus)





Alajbegovic 6: mendapat peluang pertama setelah satu menit, tetapi memainkannya dengan buruk lewat tendangan kaki kanan yang melambung dari jarak 20 meter setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan AC Milan dengan baik. Lincah di ruang sempit, ia bergerak dari kiri ke kanan, dengan satu kontrol bola yang mengundang tepuk tangan. Pada babak kedua performanya turun drastis hingga diganti (dari menit ke-65 Boga 6: mencoba memberi daya hidup, tetapi tanpa hasil, melawan Gila yang sulit dilewati. Ia mencoba pada masa injury time dengan tembakan yang diamankan Maignan)





Kolo Muani 5: memulai dengan sangat sedikit menyentuh bola di depan dan kehilangan satu bola yang bisa berakibat fatal di sepertiga akhir wilayah Juventus. Ia tidak selalu presisi dalam kontrol bola, termasuk pada awal babak kedua, ketika ia juga mencoba dribel tumit yang sia-sia pada sebuah umpan bagus dari Conceicao. Pada babak kedua pun ia melanjutkan pola yang sama, kontrol bolanya buruk, selalu bermain membelakangi gawang, dan tak pernah menemukan jalan menuju tembakan.





Pelatih Spalletti 6: menyiapkan pertandingan dengan baik dan timnya menciptakan lebih banyak peluang pada babak pertama. Setelah awal babak kedua yang seimbang, ia sedikit terlalu lambat melakukan pergantian sampai akhirnya timnya kebobolan. Pergantian pemain di akhir memberinya gol penyeimbang.



















