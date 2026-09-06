Vicario 5,5: nyaris tak mendapat pekerjaan di bawah mistar pada babak pertama, hanya terlihat lewat beberapa distribusi bola dengan kaki. Kebobolan dari tembakan pertama Milan, sebuah penyelesaian Cisse yang melewati sela kaki Kalulu dan masuk ke tiang jauh.





Kalulu 5: dengan Celik yang lebih banyak mendorong di sisi kiri, pemain Prancis itu di kanan lebih sering bermain untuk menjaga area pertahanan. Pada gol Cisse, bersama Locatelli, dia dibuat tak berdaya oleh inisiatif pemain AC Milan itu.





Bremer 6: sejak menit-menit awal sudah memperlihatkan posturnya di area Ramos. Pada babak kedua, satu intervensinya sangat krusial untuk mencegah gol kedua Milan, setelah sebuah serangan balik bagus dari AC Milan.





Lucumì 6: bersama Bremer, dia berbagi tugas untuk mengawal satu-satunya penyerang Milan, Ramos. Pada babak kedua dia memulai dengan kesalahan besar yang bisa menimbulkan bahaya, tetapi mampu menebusnya dengan baik.





Celik 5,5: cukup terasa kontribusinya dalam fase menyerang pada awal pertandingan, sering unggul dalam duel melawan Moreira. Performa kemudian menurun seiring waktu, membatasi diri hanya untuk menahan lawan dan mendukung rekan setim tanpa lagi banyak maju (dari menit ke-89 Gatti 7: masuk sebagai penyerang tengah tambahan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan di masa injury time)





Locatelli 5,5: mungkin masih teringat beberapa kesalahan yang terlalu banyak pada musim lalu, dia tampak seperti takut melakukan kesalahan, sehingga terburu-buru dalam beberapa umpan dan dua kali melepaskan bola panjang ke depan tanpa melihat. Pada gol Cisse, bersama Kalulu, dia dibuat tak berdaya oleh inisiatif pemain AC Milan itu





Douglas Luiz 6: dengan ritmenya yang tenang, dia akurat dalam operan sambil berusaha mengambil risiko seminimal mungkin. Dia bagus saat memberi assist kepada Conceicao di penghujung babak pertama, tetapi pemain Portugal itu melihat penyelesaiannya ditepis. Pada babak kedua pun dia mendistribusikan bola dengan lancar, terutama mencari Conceicao, tetapi kesulitan dalam fase bertahan hingga diganti (dari menit ke-75 Woltemade 6,5: memanfaatkan tinggi badan dan posturnya, mendapatkan tendangan bebas yang bagus, dari situasi itulah dia memiliki peluang dengan kaki kiri, tetapi tembakannya melambung dan melebar)





Conceicao 6,5: pertama kali terlihat pada pertengahan babak pertama, dengan tendangan kaki kiri yang memaksa Maignan melakukan penyelamatan. Dia mengulanginya di penghujung paruh pertama: dari assist Douglas Luiz, penyelesaiannya dari posisi bagus ditepis. Pada awal babak kedua, setelah transisi yang bagus, dia membentur tiang lewat tendangan kaki kiri mendatar dari luar kotak penalti. Dia adalah pemain Juventus yang paling hidup pada babak kedua, tetapi pada akhirnya Spalletti menariknya keluar, mungkin karena sedikit penurunan fisik (dari menit ke-89' Zhegrova: sv)





Nico Gonzalez 6: dia mencoba lewat aksi individu bagus dalam dribel yang diakhiri dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti yang diamankan Maignan. Dia sangat mobile dan bergerak di seluruh lini serang, memulai sebagai second striker dan lebih sering bergeser ke kiri, atau bergerak dari lini tengah dengan vertikalisasi yang tiba-tiba dan cepat. Pada babak kedua dia lebih kesulitan dan tidak menemukan tembakan maupun vertikalisasi (dari menit ke-65 Koopmeiners 6,5: masuk dan menempati posisi di depan lini pertahanan saat Douglas Luiz keluar, assist-nya untuk gol Gatti sangat bagus)





Alajbegovic 6: mendapat peluang pertama setelah satu menit, tetapi memanfaatkannya dengan buruk lewat tendangan kaki kanan yang melambung dari 20 meter setelah dengan baik memanfaatkan kesalahan pertahanan AC Milan. Lincah di ruang sempit, dia bergerak dari kiri ke kanan, dengan satu kontrol yang mengundang tepuk tangan. Pada babak kedua performanya menurun drastis hingga diganti (dari menit ke-65 Boga 6: mencoba memberi daya hidup, tetapi tanpa hasil, menghadapi Gila yang sulit dilewati. Dia mencobanya pada masa injury time dengan tembakan yang ditepis Maignan)





Kolo Muani 5: mengawali laga dengan sangat sedikit menyentuh bola di depan dan kehilangan satu bola yang bisa sangat berbahaya di sepertiga akhir wilayah Juventus. Kontrol bolanya tidak selalu presisi, termasuk pada awal babak kedua, ketika dia juga mencoba dribel tumit yang sia-sia dari bola bagus yang diberikan Conceicao kepadanya. Pada babak kedua pun dia melanjutkan dengan pola yang sama.





Pelatih Spalletti 6: menyiapkan pertandingan dengan baik dan timnya menciptakan lebih banyak peluang pada babak pertama. Setelah awal babak kedua yang seimbang, dia sedikit terlambat melakukan pergantian hingga timnya kebobolan. Pergantian pemain di akhir memberinya gol penyeimbang.



















