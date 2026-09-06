Rating pemain Juventus-Milan, pertandingan yang berlaku untuk pekan ketiga Serie A 2026-27, laga yang dimainkan malam ini di Allianz Stadium, Turin.
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Juventus-Milan, nilai pemain versi CM: Gatti menyelamatkan Spalletti, Kolo Muani buruk, Ramos dan Rabiot mengecewakan, Cisse fantastis
JUVENTUS
Vicario 5,5: nyaris tak mendapat pekerjaan di bawah mistar pada babak pertama, hanya terlihat lewat beberapa distribusi bola dengan kaki. Kebobolan dari tembakan pertama Milan, sebuah penyelesaian Cisse yang melewati sela kaki Kalulu dan masuk ke tiang jauh.
Kalulu 5: dengan Celik yang lebih banyak mendorong di sisi kiri, pemain Prancis itu di kanan lebih sering bermain untuk menjaga area pertahanan. Pada gol Cisse, bersama Locatelli, dia dibuat tak berdaya oleh inisiatif pemain AC Milan itu.
Bremer 6: sejak menit-menit awal sudah memperlihatkan posturnya di area Ramos. Pada babak kedua, satu intervensinya sangat krusial untuk mencegah gol kedua Milan, setelah sebuah serangan balik bagus dari AC Milan.
Lucumì 6: bersama Bremer, dia berbagi tugas untuk mengawal satu-satunya penyerang Milan, Ramos. Pada babak kedua dia memulai dengan kesalahan besar yang bisa menimbulkan bahaya, tetapi mampu menebusnya dengan baik.
Celik 5,5: cukup terasa kontribusinya dalam fase menyerang pada awal pertandingan, sering unggul dalam duel melawan Moreira. Performa kemudian menurun seiring waktu, membatasi diri hanya untuk menahan lawan dan mendukung rekan setim tanpa lagi banyak maju (dari menit ke-89 Gatti 7: masuk sebagai penyerang tengah tambahan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan di masa injury time)
Locatelli 5,5: mungkin masih teringat beberapa kesalahan yang terlalu banyak pada musim lalu, dia tampak seperti takut melakukan kesalahan, sehingga terburu-buru dalam beberapa umpan dan dua kali melepaskan bola panjang ke depan tanpa melihat. Pada gol Cisse, bersama Kalulu, dia dibuat tak berdaya oleh inisiatif pemain AC Milan itu
Douglas Luiz 6: dengan ritmenya yang tenang, dia akurat dalam operan sambil berusaha mengambil risiko seminimal mungkin. Dia bagus saat memberi assist kepada Conceicao di penghujung babak pertama, tetapi pemain Portugal itu melihat penyelesaiannya ditepis. Pada babak kedua pun dia mendistribusikan bola dengan lancar, terutama mencari Conceicao, tetapi kesulitan dalam fase bertahan hingga diganti (dari menit ke-75 Woltemade 6,5: memanfaatkan tinggi badan dan posturnya, mendapatkan tendangan bebas yang bagus, dari situasi itulah dia memiliki peluang dengan kaki kiri, tetapi tembakannya melambung dan melebar)
Conceicao 6,5: pertama kali terlihat pada pertengahan babak pertama, dengan tendangan kaki kiri yang memaksa Maignan melakukan penyelamatan. Dia mengulanginya di penghujung paruh pertama: dari assist Douglas Luiz, penyelesaiannya dari posisi bagus ditepis. Pada awal babak kedua, setelah transisi yang bagus, dia membentur tiang lewat tendangan kaki kiri mendatar dari luar kotak penalti. Dia adalah pemain Juventus yang paling hidup pada babak kedua, tetapi pada akhirnya Spalletti menariknya keluar, mungkin karena sedikit penurunan fisik (dari menit ke-89' Zhegrova: sv)
Nico Gonzalez 6: dia mencoba lewat aksi individu bagus dalam dribel yang diakhiri dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti yang diamankan Maignan. Dia sangat mobile dan bergerak di seluruh lini serang, memulai sebagai second striker dan lebih sering bergeser ke kiri, atau bergerak dari lini tengah dengan vertikalisasi yang tiba-tiba dan cepat. Pada babak kedua dia lebih kesulitan dan tidak menemukan tembakan maupun vertikalisasi (dari menit ke-65 Koopmeiners 6,5: masuk dan menempati posisi di depan lini pertahanan saat Douglas Luiz keluar, assist-nya untuk gol Gatti sangat bagus)
Alajbegovic 6: mendapat peluang pertama setelah satu menit, tetapi memanfaatkannya dengan buruk lewat tendangan kaki kanan yang melambung dari 20 meter setelah dengan baik memanfaatkan kesalahan pertahanan AC Milan. Lincah di ruang sempit, dia bergerak dari kiri ke kanan, dengan satu kontrol yang mengundang tepuk tangan. Pada babak kedua performanya menurun drastis hingga diganti (dari menit ke-65 Boga 6: mencoba memberi daya hidup, tetapi tanpa hasil, menghadapi Gila yang sulit dilewati. Dia mencobanya pada masa injury time dengan tembakan yang ditepis Maignan)
Kolo Muani 5: mengawali laga dengan sangat sedikit menyentuh bola di depan dan kehilangan satu bola yang bisa sangat berbahaya di sepertiga akhir wilayah Juventus. Kontrol bolanya tidak selalu presisi, termasuk pada awal babak kedua, ketika dia juga mencoba dribel tumit yang sia-sia dari bola bagus yang diberikan Conceicao kepadanya. Pada babak kedua pun dia melanjutkan dengan pola yang sama.
Pelatih Spalletti 6: menyiapkan pertandingan dengan baik dan timnya menciptakan lebih banyak peluang pada babak pertama. Setelah awal babak kedua yang seimbang, dia sedikit terlambat melakukan pergantian hingga timnya kebobolan. Pergantian pemain di akhir memberinya gol penyeimbang.
Milan
Maignan 7: terlibat duel dengan Conceicao dan menggagalkan kebahagiaan golnya pada babak pertama lewat dua penyelamatan luar biasa. Jika Milan tetap bertahan, itu terutama berkat kaptennya. Reaktif.
Gila 6,5: menerima intensitas yang diperlihatkan para gelandang serang Juventus dan tampil menonjol dalam atmosfer laga yang penuh pertarungan. Bagus dalam menaikkan garis permainan tim dengan aksi membawa bola keluar dari belakang. Karisma bercita rasa Spanyol. (dari menit ke-87 Terracciano s.v)
De Winter 7: dua sapuan bagus atas Kolo Muani dan Conceicao yang melaju ke arah gawang pada awal babak kedua. Waspada, fokus, selalu siap, dalam salah satu penampilan terbaiknya sejak mengenakan seragam Milan.
Pavlovic 5,5: tidak sampai ke nilai lulus karena kesalahan pembacaannya masih terlalu kentara dan berisiko.
Moreira 5: tentu ada alasan yang meringankan karena kita berbicara tentang pemain yang sangat muda, yang baru tiba di Italia sekitar dua puluh hari lalu dan menjalani debut dengan seragam AC Milan. Namun, penampilannya praktis kekurangan segalanya: kepribadian, duel satu lawan satu, dan umpan silang. Belum lulus. (dari menit ke-60 Chukwueze 7: assist untuk gol Cisse sangat memikat dengan umpan terukur tepat ke kaki mantan pemain Verona itu. Masuknya dia memberi bobot pada aksi-aksi ofensif Milan)
Musah 6: berlari untuk dua orang dan menguras banyak tenaga. Dari sisi teknis, dia tidak sepresisi yang seharusnya dalam fase membangun serangan. Dia mengurai situasi rumit di area penaltinya pada akhir laga. Krusial.
Modric 6,5: pada babak pertama dia menyentuh sangat banyak bola karena rekan-rekannya berlindung padanya untuk mencoba keluar dari pressing Juventus. Jernih, konsisten, dan bijak seperti yang hanya bisa dia lakukan. Faktor penentu (dari menit ke-82 Jashari s.v).
Estupinan 6: berusaha bermain seimbang, terkadang berlebihan dalam fase ofensif, tetapi secara keseluruhan dia menjalankan tugasnya tanpa melakukan kesalahan mencolok.
Rabiot 5,5: di awal laga dia mengambil tanggung jawab untuk mengatur permainan, tetapi dengan hasil yang naik turun. Terlalu berlebihan saat yang dibutuhkan adalah agresivitas dan determinasi, dia dipanggil kembali ke bangku cadangan oleh Amorim ketika tanda kelelahan sudah terlihat jelas (dari menit ke-60 Loftus-Cheek 5,5: tampil menonjol dalam serangan balik di ruang terbuka: dalam dua kesempatan dia menciptakan prasyarat untuk mencetak gol kedua. Nilainya dikurangi setengah poin karena dia kehilangan Gatti pada gol 1-1).
Saelemakers 5: Amorim mengubahnya menjadi gelandang serang yang bergerak dari kiri, tetapi Alexis seolah tertinggal di Milan: dia kalah dalam semua duel selain kehilangan beberapa bola yang bisa menjadi mematikan bagi timnya sendiri. Tak terlihat (dari menit ke-60 Cisse 7: si bocah emas: pada bola kedua yang disentuhnya, dia menciptakan gol fantastis lewat teknik, presisi, dan kemampuan merasakan gawang. Gol kedua dalam tiga pertandingan untuk mantan pemain Verona dan Catanzaro itu).
Ramos 5,5: hidup yang sulit bagi penyerang Milan ini: sering kali terlalu sendirian di antara Bremer dan Lucumi, dia berbuat sedikit untuk mencoba memberi pengaruh seperti yang dia bisa. Malam yang patut dilupakan.
All. Amorim 6: ada beberapa keraguan soal susunan pemain awal dan bagaimana tim mendekati pertandingan. Dia menebusnya dengan pergantian pemain yang mengubah jalannya laga. Dan dia nyaris saja berhasil membawa pulang poin penuh.
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