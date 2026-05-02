AFP
Diterjemahkan oleh
Juventus menyusun ‘rencana’ transfer Mason Greenwood sementara Marseille bersiap menghadapi minat klub-klub lain terhadap mantan penyerang Man Utd itu pada bursa transfer musim panas
Greenwood kembali masuk dalam radar Juventus
Menurut La Gazzetta dello Sport, Bianconeri sedang menyusun strategi yang memungkinkan pemain berusia 24 tahun itu pindah dari Ligue 1 ke Serie A pada bursa transfer musim panas mendatang.
Ini bukan kali pertama Si Nyonya Tua mengincar Greenwood - namanya telah dikaitkan dengan klub tersebut beberapa kali selama dua musim terakhir. Setelah penampilan gemilang di Prancis, namanya kembali muncul di Turin seiring upaya petinggi Juventus untuk memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.
- AFP
Formasi di Prancis menarik perhatian
Greenwood tampil sangat tajam sejak bergabung dengan Marseille, dengan mencetak 36 gol dalam 64 penampilan liga selama dua musim terakhir. Penampilannya pada musim 2025-26 sangat mengesankan, dengan 15 gol dalam 29 pertandingan liga.
Namun, terlepas dari kehebatannya secara individu, Marseille saat ini berada di posisi keenam klasemen Ligue 1 dengan hanya tersisa dua pertandingan. Dengan peluang yang kecil bagi tim Prancis ini untuk lolos ke Liga Champions, klub mungkin terpaksa menjual pemain andalannya untuk mengumpulkan dana dan memenuhi keinginan sang pemain untuk berkompetisi di kompetisi utama Eropa.
Efek domino Francisco Conceicao
Kedatangan Greenwood ke Turin berpotensi terwujud berkat hengkangnya Francisco Conceicao. Pemain internasional Portugal tersebut tampaknya telah menjadi incaran utama bagi dua raksasa Liga Premier, Liverpool dan Manchester United, berkat serangkaian penampilan gemilangnya di posisi sayap.
Conceicao, yang telah menyumbang empat gol dan empat assist musim ini, telah menarik perhatian para pemandu bakat Inggris berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kemampuan menggiring bola yang superior. Jika tawaran yang menggiurkan datang dari Liga Premier, Juventus mungkin akan sulit menahan godaan untuk menjualnya, sehingga membuka jalan bagi Greenwood.
- Getty Images
Membandingkan harga
Dari segi finansial, langkah-langkah tersebut bisa saling meniadakan. Juventus telah berinvestasi besar-besaran untuk Conceicao, dengan membayar biaya pinjaman awal sebesar €7 juta ditambah bonus, yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan pembelian permanen senilai €32 juta. Berbagai laporan menyebutkan bahwa dibutuhkan tawaran sekitar €50 juta untuk meyakinkan klub raksasa Italia tersebut agar melepasnya.
Secara kebetulan, angka €50 juta tersebut kira-kira sama dengan yang akan diminta Marseille untuk Greenwood. Dengan melepas Conceicao ke Liga Premier, Juventus pada dasarnya akan mengumpulkan modal yang diperlukan untuk membiayai perburuan Greenwood, sekaligus menyelesaikan perombakan signifikan pada barisan penyerang mereka.