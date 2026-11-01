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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus menjawab kritik dengan mengalahkan Napoli 2-0: Spalletti tertinggal enam poin dari zona Liga Champions, Allegri tetap di peringkat kedelapan klasemen

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Ikuti Juventus vs Napoli, pertandingan pekan ke-10 Serie A

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Seharusnya ini menjadi laga titik balik yang mampu menghidupkan kembali ambisi tim yang keluar sebagai pemenang saat peluit akhir berbunyi. Dan kemenangan 2-0 Juventus atas Napoli di Allianz Stadium, Turin, pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 memungkinkan Luciano Spalletti meredam kritik, membawa tim kembali terpaut enam poin dari zona Liga Champions yang menjadi target nyata musim ini, serta membungkam protes sebagian suporter yang juga mengkritik keras tim sebelum pertandingan.

Dua gol spektakuler yang nyaris identik dari Alajbegovic dan Boga pada menit ke-70 dan ke-87 membuat Juventus tidak hanya kembali meraih kemenangan setelah lawatan tengah pekan yang berakhir buruk ke markas Genoa, tetapi juga mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri sang pelatih, yang sekali lagi mengubah formasi untuk kesekian kalinya musim ini, serta tim dan pemain berbakat seperti pemain asal Bosnia itu, yang akhirnya tampil menentukan.

Pelatih yang menjalani skorsing, Massimiliano Allegri, harus menelan kekecewaan mendalam. Ia hanya bisa menyaksikan laga melawan mantan timnya dari tribune dan menghadapi hari yang sangat sulit dalam setiap keputusannya. Situasi itu dimulai dari batal tampilnya Rasmus Hojlund pada saat-saat terakhir karena flu, disusul protes atas tindakan Koopmeiners terhadap Anguissa yang nyaris berbuah kartu merah, masalah yang dialami Di Lorenzo dan De Bruyne saat jeda, lalu kartu merah Marianucci yang terjadi di antara dua aksi luar biasa para pemain sayap Juventus.

Kemenangan atas Monza pada laga tengah pekan pun sudah terlupakan. Kekalahan ini membuat Napoli kembali terpaut sembilan poin dari posisi Liga Champions dan 14 poin dari Lazio yang memuncaki klasemen. Perburuan Scudetto, yang menjadi target sejak awal musim, kini tampak seperti impian yang masih sangat jauh.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

PENCETAK GOL: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOL DAN MOMEN PENTING

    87' GOL - Cambiaso mengoper ke belakang kepada Boga di tepi kotak penalti. Dari posisi yang sama dengan Alajbegovic, Boga juga melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan yang masuk melalui sisi tiang jauh dan menaklukkan Meret.

    75' NAPOLI TINGGAL 10 PEMAIN - Marianucci jelas menginjak kaki Cabal, sehingga Sozza mengeluarkan kartu kuning. Itu kartu kuning keduanya dan kartu merah pun menyusul.

    74' PELUANG - Boga mengoper kepada Koopmeiners, yang mencapai garis akhir sendirian dan mengirim umpan silang ke kotak penalti. Di sana, Woltemade terjatuh setelah bersentuhan dengan Olivera.

    70' GOL - Gol luar biasa dari Alajbegovic! Zhegrova lolos dari tekanan Napoli dan melaju ke depan, lalu mengoper ke gelandang serang asal Bosnia itu di area tengah-kanan. Tanpa berpikir dua kali, Alajbegovic melepaskan tembakan keras menyilang yang membentur tiang di sebelah kiri Meret sebelum masuk ke gawang.

    58' KESALAHAN BESAR! - Kesalahan buruk dari Lucumì. Di bawah tekanan Politano, ia terjatuh dan, sambil meluncur, menyapu bola terlalu pelan ke arah Vicario. Pemain sayap Napoli itu menerjang bola, tetapi Vicario lebih dulu keluar dari gawang pada saat terakhir dan berhasil merebut bola.

    45+2' PELUANG - Kali ini Meret yang melakukan penyelamatan gemilang. Alajbegovic beraksi sendiri tepat di dalam tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan menyilang. Namun, kiper Napoli yang sigap itu merebahkan badan ke kiri dan menepisnya.

    31' PELUANG - Serangan berbalik arah dengan pola yang sama: Kolo Muani mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang tinggi ke belakang untuk Alajbegovic. Ia menyambutnya tanpa kawalan, tetapi tembakan kaki kanannya melambung tipis.

    30' PELUANG - Anguissa merebut bola dan mengirim umpan kepada Politano, yang mengirim umpan silang ke tengah dan menemukan Lang. Tembakan yang tampaknya pasti berbuah gol itu justru melambung.

    28' TIANG GAWANG - Umpan silang dari kanan mengenai tubuh Cabal, lalu bola membentur tiang di sebelah kanan Meret. Dalam kelanjutan serangan, Cabal terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti setelah bersentuhan dengan Olivera

    16' PELUANG - Sepak pojok Koopmeiners disambut Lucumì dengan lututnya di tengah kotak penalti, tetapi bola melambung tipis.

    11' KOOPMEINERS TERANCAM KARTU MERAH - Pelanggaran keras Koopmeiners saat berusaha merebut bola dari Anguissa: ia mengenai betis, lalu pergelangan kaki lawannya. Sozza bahkan tidak memberikan kartu kuning, sementara Napoli meminta kartu merah (BACA ANALISIS KEPUTUSAN WASIT DI SINI)

    7' PELUANG - Peluang nyata pertama dalam pertandingan ini menjadi milik Napoli. Serangan bertubi-tubi di sisi kanan berujung pada umpan silang Politano. Di tengah kotak penalti, Lucca memosisikan diri dengan baik saat berduel dengan Bremer dan menyundul bola, tetapi Vicario melakukan penyelamatan gemilang dengan menepisnya menjadi sepak pojok dan menjaga skor tetap bertahan.

    0' Sepak mula dijadwalkan pukul 20.45 di Allianz Stadium, Turin.

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • JUVENTUS-NAPOLI: RINGKASAN PERTANDINGAN

    Juventus-Napoli 2-0

    Pencetak gol: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Cadangan: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Pelatih: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Cadangan: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Pelatih: Allegri.

    Pelatih: Allegri.

    Wasit: Sozza

    Kartu kuning: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Kartu merah: Marianucci (dua kartu kuning) (N)

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