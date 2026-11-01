Juventus menjawab kritik dengan mengalahkan Napoli 2-0: Spalletti tertinggal enam poin dari zona Liga Champions, Allegri tetap di peringkat kedelapan klasemen

Seharusnya ini menjadi laga titik balik yang mampu menghidupkan kembali ambisi tim yang keluar sebagai pemenang saat peluit akhir berbunyi. Dan kemenangan 2-0 Juventus atas Napoli di Allianz Stadium, Turin, pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 memungkinkan Luciano Spalletti meredam kritik, membawa tim kembali terpaut enam poin dari zona Liga Champions yang menjadi target nyata musim ini, serta membungkam protes sebagian suporter yang juga mengkritik keras tim sebelum pertandingan.

Dua gol spektakuler yang nyaris identik dari Alajbegovic dan Boga pada menit ke-70 dan ke-87 membuat Juventus tidak hanya kembali meraih kemenangan setelah lawatan tengah pekan yang berakhir buruk ke markas Genoa, tetapi juga mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri sang pelatih, yang sekali lagi mengubah formasi untuk kesekian kalinya musim ini, serta tim dan pemain berbakat seperti pemain asal Bosnia itu, yang akhirnya tampil menentukan.

Pelatih yang menjalani skorsing, Massimiliano Allegri, harus menelan kekecewaan mendalam. Ia hanya bisa menyaksikan laga melawan mantan timnya dari tribune dan menghadapi hari yang sangat sulit dalam setiap keputusannya. Situasi itu dimulai dari batal tampilnya Rasmus Hojlund pada saat-saat terakhir karena flu, disusul protes atas tindakan Koopmeiners terhadap Anguissa yang nyaris berbuah kartu merah, masalah yang dialami Di Lorenzo dan De Bruyne saat jeda, lalu kartu merah Marianucci yang terjadi di antara dua aksi luar biasa para pemain sayap Juventus.

Kemenangan atas Monza pada laga tengah pekan pun sudah terlupakan. Kekalahan ini membuat Napoli kembali terpaut sembilan poin dari posisi Liga Champions dan 14 poin dari Lazio yang memuncaki klasemen. Perburuan Scudetto, yang menjadi target sejak awal musim, kini tampak seperti impian yang masih sangat jauh.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

PENCETAK GOL: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)