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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus menjawab kritik dengan menaklukkan Napoli 2-0: Spalletti tertinggal 6 poin dari zona Liga Champions, Allegri tetap di peringkat ke-8 klasemen

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Ikuti Juventus vs Napoli, pertandingan pekan ke-10 Serie A

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Seharusnya ini menjadi pertandingan titik balik, yang mampu menghidupkan kembali ambisi tim yang keluar sebagai pemenang saat peluit akhir dibunyikan. Kemenangan 2-0 Juventus atas Napoli di Allianz Stadium, Turin, pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 memungkinkan Luciano Spalletti meredam kritik, membawa timnya kembali berjarak enam poin dari zona Liga Champions yang menjadi target nyata musim ini, sekaligus membungkam protes sebagian suporter yang juga mengecam keras tim sebelum pertandingan.

Gol-gol spektakuler yang nyaris identik dari Alajbegovic dan Boga pada menit ke-70 dan ke-87 membuat Juventus bukan hanya kembali menang setelah laga tandang tengah pekan yang berakhir buruk melawan Genoa di Genoa. Kedua gol itu juga mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri sang pelatih, yang sekali lagi menjadi sorotan dengan perubahan formasi kesekian kalinya musim ini, serta tim dan para pemain berbakat seperti pemain asal Bosnia yang akhirnya tampil menentukan.

Pelatih yang menjalani skorsing, Massimiliano Allegri, harus menelan kekecewaan dari tribune saat menghadapi mantan timnya. Ia menjalani hari yang sangat sulit dalam setiap keputusannya, mulai dari absennya Rasmus Hojlund pada saat-saat terakhir karena influenza, protes atas aksi Koopmeiners terhadap Anguissa yang nyaris berujung kartu merah, masalah yang dialami Di Lorenzo dan De Bruyne saat jeda, hingga kartu merah untuk Marianucci yang terjadi di antara dua aksi gemilang para pemain sayap Juventus.

Dengan demikian, kemenangan atas Monza pada laga tengah pekan pun langsung terlupakan. Kekalahan ini membuat Napoli kembali tertinggal sembilan poin dari zona Liga Champions dan 14 poin dari Lazio yang memuncaki klasemen. Persaingan memperebutkan Scudetto, target mereka pada awal musim, kini tampak seperti impian yang sangat jauh.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

PENCETAK GOL: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    87' GOL - Cambiaso mengoper ke belakang dari tepi kotak penalti kepada Boga. Dari posisi yang sama dengan Alajbegovic, Boga juga melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan yang bersarang di sisi tiang jauh dan menaklukkan Meret.

    75' NAPOLI TINGGAL 10 PEMAIN - Marianucci jelas menginjak kaki Cabal sehingga Sozza mengeluarkan kartu kuning. Itu kartu kuning keduanya, yang disusul kartu merah.

    74' PELUANG - Boga mengoper kepada Koopmeiners, yang mencapai garis akhir sendirian lalu mengirim umpan silang ke kotak penalti. Di sana, Woltemade terjatuh setelah berkontak dengan Olivera.

    70' GOL - Gol luar biasa dari Alajbegovic! Zhegrova lolos dari tekanan Napoli dan melaju ke depan sebelum mengoper ke sisi kanan-tengah kepada pemain kreatif asal Bosnia itu. Tanpa pikir panjang, Alajbegovic melepaskan tembakan keras menyilang yang membentur tiang di sebelah kiri Meret lalu masuk ke gawang.

    58' KESALAHAN BESAR! - Kesalahan buruk Lucumì. Di bawah tekanan Politano, ia terjatuh dan, sambil meluncur, mengembalikan bola terlalu pelan ke arah Vicario. Pemain sayap Napoli itu menyambar bola, tetapi pada saat terakhir Vicario keluar dengan nekat dan lebih dulu merebut bola sepenuhnya.

    45+2' PELUANG - Kali ini Meret yang melakukan penyelamatan gemilang. Alajbegovic beraksi sendiri dari posisi sedikit di dalam tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan menyilang. Namun, kiper Napoli yang sangat sigap itu menjatuhkan diri ke kiri dan menepis bola.

    31' PELUANG - Serangan berbalik arah dengan skenario serupa: Kolo Muani mencapai garis akhir dan mengirim umpan tarik lambung kepada Alajbegovic. Tanpa mendapat gangguan, ia bersiap menembak, tetapi sepakan kaki kanannya melambung tipis.

    30' PELUANG - Anguissa merebut bola dan mengumpan kepada Politano, yang mengirim umpan silang ke tengah dan menemukan Lang. Tembakannya dari posisi bagus melambung.

    28' TIANG GAWANG - Umpan silang dari kanan membentur tubuh Cabal dan bola menghantam tiang di sebelah kanan Meret. Dalam kelanjutan serangan itu, Cabal terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti akibat kontak dengan Olivera

    16' PELUANG - Sepak pojok Koopmeiners disambut Lucumì dengan lututnya di tengah kotak penalti, tetapi bola melambung tipis.

    11' KOOPMEINERS TERANCAM KARTU MERAH - Tekel buruk Koopmeiners mengenai betis, lalu pergelangan kaki Anguissa saat ia berusaha merebut bola. Sozza bahkan tidak memberikan kartu kuning, sementara Napoli meminta kartu merah (BACA ULASAN KEPUTUSAN WASIT DI SINI)

    7' PELUANG - Peluang nyata pertama dalam pertandingan ini menjadi milik Napoli. Rangkaian serangan bertubi-tubi di sisi kanan berujung pada umpan silang Politano. Di tengah kotak penalti, Lucca mengambil posisi dengan baik saat berduel dengan Bremer dan menyundul bola. Namun, Vicario melakukan penyelamatan gemilang dengan menepisnya menjadi sepak pojok dan menjaga skor tetap imbang.

    0' Sepak mula dijadwalkan pukul 20.45 di Allianz Stadium, Turin.

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • JUVENTUS-NAPOLI: RINCIAN PERTANDINGAN

    Juventus-Napoli 2-0

    Pencetak gol: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3):Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Cadangan: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Pelatih: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Cadangan: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Pelatih: Allegri.

    Pelatih: Allegri.

    Wasit: Sozza

    Kartu kuning: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Kartu merah: Marianucci (dua kartu kuning) (N)

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