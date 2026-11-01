Seharusnya ini menjadi pertandingan titik balik, yang mampu menghidupkan kembali ambisi tim yang keluar sebagai pemenang saat peluit akhir dibunyikan. Kemenangan 2-0 Juventus atas Napoli di Allianz Stadium, Turin, pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 memungkinkan Luciano Spalletti meredam kritik, membawa timnya kembali berjarak enam poin dari zona Liga Champions yang menjadi target nyata musim ini, sekaligus membungkam protes sebagian suporter yang juga mengecam keras tim sebelum pertandingan.

Gol-gol spektakuler yang nyaris identik dari Alajbegovic dan Boga pada menit ke-70 dan ke-87 membuat Juventus bukan hanya kembali menang setelah laga tandang tengah pekan yang berakhir buruk melawan Genoa di Genoa. Kedua gol itu juga mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri sang pelatih, yang sekali lagi menjadi sorotan dengan perubahan formasi kesekian kalinya musim ini, serta tim dan para pemain berbakat seperti pemain asal Bosnia yang akhirnya tampil menentukan.

Pelatih yang menjalani skorsing, Massimiliano Allegri, harus menelan kekecewaan dari tribune saat menghadapi mantan timnya. Ia menjalani hari yang sangat sulit dalam setiap keputusannya, mulai dari absennya Rasmus Hojlund pada saat-saat terakhir karena influenza, protes atas aksi Koopmeiners terhadap Anguissa yang nyaris berujung kartu merah, masalah yang dialami Di Lorenzo dan De Bruyne saat jeda, hingga kartu merah untuk Marianucci yang terjadi di antara dua aksi gemilang para pemain sayap Juventus.

Dengan demikian, kemenangan atas Monza pada laga tengah pekan pun langsung terlupakan. Kekalahan ini membuat Napoli kembali tertinggal sembilan poin dari zona Liga Champions dan 14 poin dari Lazio yang memuncaki klasemen. Persaingan memperebutkan Scudetto, target mereka pada awal musim, kini tampak seperti impian yang sangat jauh.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

PENCETAK GOL: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)