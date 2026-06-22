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grafica ZanioloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus mengincar Zaniolo: Adzic dan Cabal sebagai pemain pengganti untuk Udinese

Juventus
Transfers
Udinese
N. Zaniolo

Udinese telah membeli haknya dari Galatasaray, namun negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu

Setelah kembali bersinar bersama Udinese, di mana ia menutup musim lalu dengan 5 gol dan 5 assist, Nicolò Zaniolo kini menjadi sorotan di bursa transfer. Klub asal Friuli tersebut baru saja menebus kontraknya dari Galatasaray dengan nilai sekitar 5 juta euro, namun pembaruan kontrak terhenti karena perbedaan gaji: selisih antara tuntutan dan tawaran mencapai sekitar 600-700 ribu euro per musim.


Menurut Tuttosport, pertemuan penting antara pihak pemain dan keluarga Pozzo dijadwalkan berlangsung dalam minggu ini. Saat ini, kemungkinan terjadinya perpecahan tidak dapat dikesampingkan, sebuah skenario yang akan membuka peluang bagi transfer pemain tersebut.


  • Juventus terus memantau perkembangan situasi ini dengan cermat: nilai transfernya, sekitar 15 juta euro, dianggap terjangkau dan, menurut surat kabar asal Turin tersebut, pemain seperti Adzic atau Cabal mungkin akan dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan. Gelandang serang kelahiran 1999 ini juga menarik minatkuat dari Como asuhan Fabregas, yang sedang mencari pemain Italia untuk memperkuat skuad menjelang kompetisi Eropa.


    Zaniolo tetap menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan oleh Juve untuk posisi gelandang serang, bersama dengan Brahim Diaz yang diidam-idamkan, yang—setelah kegagalan merekrut Bernardo Silva—kini menjadi incaran utama Luciano Spalletti. Namun, satu hal yang tampaknya sudah pasti: tanpa penyesuaian gaji, sang pemain dipastikan akan meninggalkan Udine, dengan prioritas untuk tetap bermain di Serie A.



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