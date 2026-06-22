Juventus mengincar Zaniolo: Adzic dan Cabal sebagai pemain pengganti untuk Udinese

Setelah kembali bersinar bersama Udinese, di mana ia menutup musim lalu dengan 5 gol dan 5 assist, Nicolò Zaniolo kini menjadi sorotan di bursa transfer. Klub asal Friuli tersebut baru saja menebus kontraknya dari Galatasaray dengan nilai sekitar 5 juta euro, namun pembaruan kontrak terhenti karena perbedaan gaji: selisih antara tuntutan dan tawaran mencapai sekitar 600-700 ribu euro per musim.





Menurut Tuttosport, pertemuan penting antara pihak pemain dan keluarga Pozzo dijadwalkan berlangsung dalam minggu ini. Saat ini, kemungkinan terjadinya perpecahan tidak dapat dikesampingkan, sebuah skenario yang akan membuka peluang bagi transfer pemain tersebut.



