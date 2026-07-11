Nama baru untuk lini tengah Juventus. Dalam upaya mereka mencari pemain tambahan di lini tengah untuk diperkuat di bawah asuhan Luciano Spalletti, Bianconeri kini mengincar Joao Palhinha. Setelah kembali dari masa peminjaman di Tottenham, pemain asal Portugal yang saat ini membela Bayern Munich ini dipandang sebagai pilihan yang dapat diandalkan, berkat pengalaman internasional dan kepribadian yang kuat. A Bola-lah yang mengaitkan namanya dengan Juventus.
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Juventus mengincar Palhinha: ini adalah derby melawan Milan, skema tersebut disukai oleh Bianconeri
Menurut surat kabar Portugal tersebut, Palhinha hanya akan singgah sebentar di Bavaria dan Kompany telah menyetujui pelepasannya. Pemain yang juga diapresiasi oleh Amorim ini juga diminati oleh Milan, sehingga klub tersebut mungkin akan memicu semacam persaingan dengan Juventus.
Faktanya, setelah kembali ke bursa transfer karena Spurs memilih tidak mempermanenkan kontraknya dan lebih mengandalkan Tonali, pemain kelahiran 1995 ini berpotensi bergabung dengan skema pinjaman berbayar, seperti yang terjadi musim panas lalu di London—skema yang menarik minat kedua klub Italia tersebut.
Lagipula, seperti yang telah disebutkan, Juventus perlu memperbarui lini tengahnya dan sedang mempertimbangkan berbagai opsi: mulai dari Kessié dan Goretzka yang berstatus bebas transfer, peluang di bursa transfer seperti Frattesi dan Lobotka, hingga impian untuk mendatangkan Bruno Fernandes.
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