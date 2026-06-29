Sebuah nama baru untuk lini serang, negosiasi yang berjalan lancar, yang kemungkinan akan rampung dalam beberapa jam ke depan. Menurut laporan Sky Sport, Juventus telah mengajukan permintaan kepada Genoa untuk merekrut Jeff Ekhator, penyerang kelahiran 2006 yang menjadi andalan tim U-21 kami. Kedua klub sedang membahas transfer permanen senilai 15 juta euro. Kesepakatan ini sudah berjalan lancar, dengan Genoa yang membutuhkan dana dan mungkin akan melepas penyerang asal Genoa tersebut, yang telah mencetak 3 gol di musim lalu.
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Juventus mengincar Jeff Ekhator: tawaran telah diajukan ke Genoa, kesepakatan bisa tercapai dalam 24 jam
CABAL MENOLAK GENOA, MENGINCAR SEORANG BAKAT DARI NEXT GEN
Di kubu Juventus, suasana penuh keyakinan, meski belum ada kesepakatan mengenai segala hal: jika kesepakatan tercapai, Genoa berpotensi merekrut Puczka, bek kiri asal Austria yang termasuk salah satu talenta paling cemerlang di Next Gen. Genoa sempat meminta Cabal, namun hingga saat ini belum ada respons positif dari pemain Kolombia yang pernah membela Hellas Verona tersebut.
KEAN ADALAH IDOLANYA
Ekhator terinspirasi oleh Usain Bolt dan menganggap Moise Kean sebagai panutannya. Pada tahun 2024, ia meraih gelar juara Under 18 Profesional bersama Genoa (di tim tersebut juga terdapat rekan-rekan Azzurrini lainnya, Ahanor dan Venturino). Pada musim 2025-26, ia mencetak gol ke gawang Parma, Roma, dan Pisa di liga, serta ke gawang Empoli di Coppa Italia.