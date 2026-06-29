Juventus mengincar Jeff Ekhator: tawaran telah diajukan ke Genoa, kesepakatan bisa tercapai dalam 24 jam

Sebuah nama baru untuk lini serang, negosiasi yang berjalan lancar, yang kemungkinan akan rampung dalam beberapa jam ke depan. Menurut laporan Sky Sport, Juventus telah mengajukan permintaan kepada Genoa untuk merekrut Jeff Ekhator, penyerang kelahiran 2006 yang menjadi andalan tim U-21 kami. Kedua klub sedang membahas transfer permanen senilai 15 juta euro. Kesepakatan ini sudah berjalan lancar, dengan Genoa yang membutuhkan dana dan mungkin akan melepas penyerang asal Genoa tersebut, yang telah mencetak 3 gol di musim lalu.