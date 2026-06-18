Juventus mengincar Ilaix Moriba, yang sering disamakan dengan Yayà Touré: inilah sosoknya

Ada nama baru dalam daftar incaran Juventus untuk memperkuat lini tengah: Ilaix Moriba, pemain asal Guinea yang memiliki kewarganegaraan Spanyol, yang kontraknya dengan Celta Vigo akanberakhir pada 2029 dan dihargai 15 juta euro. Menurut laporan Tuttosport, klub Bianconeri dilaporkan telah melakukan pendekatan awal terhadap gelandang kelahiran 2003 tersebut, sambil mengevaluasi profilnya menjelang musim depan.





Meskipun baru berusia 23 tahun, Moriba telah melalui berbagai fase dalam kariernya. Tumbuh di akademi Barcelona, ia telah menarik perhatian dunia sepak bola Eropa sejak usia sangat muda, melakukan debut di tim utama pada usia 17 tahun, dan sering dibandingkan dengan Yayà Touré berkat postur tubuhnya yang kokoh, kemampuan mencakup lapangan yang luas, serta kualitas dalam mengolah bola.