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Getafe-Celta-Vigo-La-LigaAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus mengincar Ilaix Moriba, yang sering disamakan dengan Yayà Touré: inilah sosoknya

Juventus
I. Moriba
Transfers
Celta Vigo

Untuk lini tengah, Bianconeri sedang memantau pemain kelahiran 2003 dari Celta Vigo

Ada nama baru dalam daftar incaran Juventus untuk memperkuat lini tengah: Ilaix Moriba, pemain asal Guinea yang memiliki kewarganegaraan Spanyol, yang kontraknya dengan Celta Vigo akanberakhir pada 2029 dan dihargai 15 juta euro. Menurut laporan Tuttosport, klub Bianconeri dilaporkan telah melakukan pendekatan awal terhadap gelandang kelahiran 2003 tersebut, sambil mengevaluasi profilnya menjelang musim depan.


Meskipun baru berusia 23 tahun, Moriba telah melalui berbagai fase dalam kariernya. Tumbuh di akademi Barcelona, ia telah menarik perhatian dunia sepak bola Eropa sejak usia sangat muda, melakukan debut di tim utama pada usia 17 tahun, dan sering dibandingkan dengan Yayà Touré berkat postur tubuhnya yang kokoh, kemampuan mencakup lapangan yang luas, serta kualitas dalam mengolah bola.

  • KEGAGALAN DI LEIPZIG

    Harapan yang sangat tinggi membuat Leipzig berinvestasi sebesar 16 juta euro untuk mendatangkannya pada musim panas 2021. Namun, di Jerman, kariernya tidak berjalan sesuai harapan (hanya tampildalam 6 pertandingan) dan perkembangannya mengalami kemundurandrastis, sehingga dengan cepat mengubah salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa menjadi seorang pemain yang sedang mencari peluang untuk bangkit kembali.

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  • ANGKA-ANGKA PENTING DI CELTA

    Titik baliknya terjadi pada beberapa musim terakhir, pertama melalui pengalamannya selama satu setengah tahun di Valencia (46 penampilan dan 1 gol), dan kemudian terutama bersama Celta Vigo (25 penampilan, 1 gol, dan 2 assist pada musim 2024-25, serta 48 penampilan, 2 gol, dan 4 assist pada musim 2025-26), di mana Moriba kembali menemukan konsistensi dan peran sentral dalam skema taktis tim. Karakteristiknya sebagai gelandang pengatur serangan yang dinamis, dipadukan dengan pengaturan tempo permainan dan kemampuan membangun serangan, merupakan kualitas yang saat ini langka dalam skuad Juventus.


    Karena alasan inilah profilnya masuk dalam radar Juventus, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Saat ini, minat tersebut masih bersifat awal, tanpa adanya negosiasi yang telah dimulai, namun nama Moriba merupakan salah satu yang dipantau dengan cermat oleh manajemen Bianconeri.