Juventus mengincar bintang Tottenham lainnya seiring dimulainya pembicaraan mengenai kemungkinan transfer Richarlison senilai €25 juta

Hubungan antara CEO Juventus Giovanni Carnevali dan pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi terbukti menjadi katalisator bagi pergerakan transfer besar-besaran. Keduanya, yang sebelumnya pernah bekerja sama di Sassuolo, belakangan ini sering menjalin komunikasi. Meskipun pembicaraan awal berfokus pada target lain, nama Richarlison kini muncul sebagai opsi yang serius bagi raksasa Italia tersebut, menurut La Gazzetta dello Sport.

Kontrak Richarlison akan memasuki tahun terakhirnya, yang saat ini dijadwalkan berakhir pada Juni 2027. Tanpa adanya indikasi bahwa perpanjangan kontrak akan segera terwujud di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs dilaporkan bersedia melepasnya sebelum batas waktu pada bulan Agustus. Biaya transfer sekitar €20 juta hingga €25 juta mungkin cukup untuk membuat mantan pemain Everton ini pindah dari London ke Turin.







