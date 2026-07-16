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Juventus mengincar bintang Tottenham lainnya seiring dimulainya pembicaraan mengenai kemungkinan transfer Richarlison senilai €25 juta
Pembicaraan dimulai antara Turin dan London
Hubungan antara CEO Juventus Giovanni Carnevali dan pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi terbukti menjadi katalisator bagi pergerakan transfer besar-besaran. Keduanya, yang sebelumnya pernah bekerja sama di Sassuolo, belakangan ini sering menjalin komunikasi. Meskipun pembicaraan awal berfokus pada target lain, nama Richarlison kini muncul sebagai opsi yang serius bagi raksasa Italia tersebut, menurut La Gazzetta dello Sport.
Kontrak Richarlison akan memasuki tahun terakhirnya, yang saat ini dijadwalkan berakhir pada Juni 2027. Tanpa adanya indikasi bahwa perpanjangan kontrak akan segera terwujud di Tottenham Hotspur Stadium, Spurs dilaporkan bersedia melepasnya sebelum batas waktu pada bulan Agustus. Biaya transfer sekitar €20 juta hingga €25 juta mungkin cukup untuk membuat mantan pemain Everton ini pindah dari London ke Turin.
- Getty Images Sport
Alternatif yang mencolok dan sasaran utama
Meskipun ada ketertarikan terhadap Richarlison, yang mencetak 12 gol musim lalu, ia saat ini dipandang sebagai 'Rencana B' berkualitas tinggi oleh petinggi Juventus. Fokus utama Si Nyonya Tua tetap tertuju pada Randal Kolo Muani. Mantan pemain Juventus dan Tottenham Hotspur ini menjadi pilihan utama untuk memimpin lini depan, namun negosiasi dengan Paris Saint-Germain terbukti sulit karena juara Prancis tersebut bersikeras meminta biaya transfer yang signifikan.
Carnevali telah menawarkan sekitar €40 juta untuk Kolo Muani, namun PSG saat ini menuntut tambahan €10 juta agar bersedia melepasnya kembali ke Italia. Jika negosiasi tersebut gagal, Richarlison berada di urutan teratas daftar cadangan yang juga mencakup Alexander Sorloth dari Atletico Madrid serta penyerang Monaco dan timnas AS, Folarin Balogun. Kemampuan serba bisa pemain asal Brasil ini di lini depan menjadikannya profil yang menarik bagi rekan-rekan De Zerbi di Italia.
Pertarungan untuk merebut posisi nomor satu
Pembicaraan antara Carnevali dan De Zerbi juga banyak menyinggung nama Guglielmo Vicario. Kiper asal Italia ini menghadapi masa depan yang tak pasti di London menyusul kedatangan Martin Dubravka ke Tottenham, dan Juventus sangat berminat untuk membawanya kembali ke Serie A. Vicario dipandang sebagai kandidat utama dari dalam negeri untuk menggantikan posisi kiper di Turin musim depan.
Namun, ia bukan satu-satunya kiper ternama yang menjadi incaran. Juventus masih dikaitkan erat dengan juara dunia saat ini, Emiliano Martinez, meskipun Aston Villa terbukti menjadi negosiator yang tangguh. Laporan menunjukkan bahwa kiper tersebut tampaknya ingin memaksa kepindahannya ke Italia setelah klub asal Birmingham itu secara terbuka menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan. Villa dilaporkan telah menetapkan harga €12 juta untuk pemain asal Argentina tersebut, tetapi tawaran Juve saat ini yang berkisar €6,5 juta masih jauh dari penilaian tersebut.
- Getty Images
Perubahan taktik di Continassa
Juventus jelas ingin memanfaatkan ketidakpastian yang dialami para bintang di Liga Premier untuk memperkuat skuad mereka. Upaya merekrut Richarlison menandakan keinginan untuk mendapatkan pemain dengan pengalaman internasional yang teruji dengan biaya yang lebih terjangkau. Di usia 29 tahun, penyerang ini memiliki profil yang berbeda dari target-target mereka yang lebih muda, namun etos kerja dan kegigihannya dianggap sebagai sifat-sifat ideal untuk kompetisi papan atas Italia.
Meskipun situasi Kolo Muani tetap menjadi prioritas untuk saat ini, beberapa hari ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan arah yang akan diambil Bianconeri. Baik itu kembalinya pemain asal Prancis tersebut atau perburuan bintang Brasil dari Tottenham dengan harga murah, Juventus bertekad untuk menghadirkan pemain penyerang baru bagi para penggemarnya sebelum jendela transfer ditutup.
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