Juventus, menghabiskan 15 juta euro untuk gaji jajaran eksekutif dalam lima tahun terakhir: gaji Arrivabene, Scanavino, Giuntoli, dan Comolli

Sementara itu, pada Juli 2023, Cristiano Giuntoli tiba di Torino; seorang eksekutif “lapangan” yang diberi wewenang luas, sama seperti yang pernah diberikan kepada Fabio Paratici. Untuk Managing Director Sepak Bola yang baru, mantan Napoli, gaji sebesar 2,9 juta pada 2023-24 dan 2,3 juta pada 2024-25, ditambah 850 ribu euro sebagai pesangon atas pemutusan hubungan kerja dini. Total: sekitar 6 juta dalam dua musim. Giuntoli keluar, Comolli masuk, mantan pemain Toulouse: bonus penandatanganan sebesar 950 ribu euro dan gaji yang diperkirakan sekitar 3 juta euro untuk musim 2025-26, awalnya sebagai direktur umum dan, mulai November, sebagai direktur eksekutif.





Arrivabene, Scanavino, Giuntoli, dan Comolli: totalnya sekitar 15 juta euro dalam lima musim. Pada periode yang sama, di bursa transfer telah dihabiskan sekitar 350 juta euro setelah dikurangi hasil penjualan pemain, untuk meraih Coppa Italia pada 2024.







