Juventus menggelar pertemuan antara Carnevali dan tim keuangan untuk merumuskan strategi transfer. Sorloth dan Dibu Martinez menjadi target potensial

Juventus menyadari hal ini; sebelum terjun ke bursa transfer dengan penuh keyakinan, mereka harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Mereka perlu melepas beberapa pemain untuk membebaskan ruang, tidak hanya dari segi kuantitas. Dalam skenario ini, Carnevali adalah orang yang tepat: memang benar bahwa Juventus, dalam hal skala, prestise, dan pengaruh, bukanlah Sassuolo, tetapi menjual pemain adalah keahliannya. Dan saat ini, ada beberapa pemain yang akan hengkang dari skuad, di semua lini lapangan. Mulai dari Di Gregorio hingga Cambiaso, dari Koopmeiners hingga Thuram, hingga lini serang yang diperkirakan akan mengalami perombakan besar, dengan Milik, Openda, dan David yang masuk daftar jual. Ada juga Bremer yang statusnya masih belum jelas; secara resmi ia tidak masuk daftar jual, namun tetap berpotensi hengkang jika ada tawaran yang menggiurkan.