Hari pertama kerja bagi Giovanni Carnevali. Mantan pemain Sassuolo yang kini menjabat sebagai CEO dan Direktur Jenderal Juventus ini, setelah beberapa hari beristirahat di Forte dei Marmi, hari ini akan hadir di Continassa untuk menghadiri rapat operasional pertamanya. Seperti yang dilaporkan Tuttosport hari ini, ia akan bertemu dengan tim keuangan untuk memahami kondisi keuangan Juventus dan seberapa besar ruang gerak yang tersedia di bursa transfer. Musim panas ini, akibat kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan, diperlukan kehati-hatian ekstra sebelum menuntaskan sebuah kesepakatan, terutama karena masih harus menegosiasikan perjanjian penyelesaian dengan UEFA, yang tak terhindarkan akan menetapkan batasan-batasan tertentu.
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Juventus menggelar pertemuan antara Carnevali dan tim keuangan untuk merumuskan strategi transfer. Sorloth dan Dibu Martinez menjadi target potensial
TUJUAN UTAMA: MENJUAL
Juventus menyadari hal ini; sebelum terjun ke bursa transfer dengan penuh keyakinan, mereka harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Mereka perlu melepas beberapa pemain untuk membebaskan ruang, tidak hanya dari segi kuantitas. Dalam skenario ini, Carnevali adalah orang yang tepat: memang benar bahwa Juventus, dalam hal skala, prestise, dan pengaruh, bukanlah Sassuolo, tetapi menjual pemain adalah keahliannya. Dan saat ini, ada beberapa pemain yang akan hengkang dari skuad, di semua lini lapangan. Mulai dari Di Gregorio hingga Cambiaso, dari Koopmeiners hingga Thuram, hingga lini serang yang diperkirakan akan mengalami perombakan besar, dengan Milik, Openda, dan David yang masuk daftar jual. Ada juga Bremer yang statusnya masih belum jelas; secara resmi ia tidak masuk daftar jual, namun tetap berpotensi hengkang jika ada tawaran yang menggiurkan.
SORLOTH DAN MARTINEZ MASIH BERDIRI
Di sisi perekrutan, tentu saja akan ada langkah yang diambil, dimulai dari lini serang seperti yang telah disebutkan. Sorloth dari Atletico Madrid tetap menjadi opsi yang konkret, namun sebelum mengambil langkah tersebut — menurut La Gazzetta dello Sport — akan dilakukan upaya baru untuk mendatangkan Vlahovic. Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu untuk memahami seberapa besar ruang gerak yang ada untuk membalikkan keadaan dan menandatangani kesepakatan Dusan-bis: Carnevali akan menghubungi ayah Milos atau sang pemain sendiri, lalu menarik kesimpulannya. Pertimbangan juga sedang berlangsung untuk posisi kiper: Dibu Martinez tetap menjadi pilihan utama, agen pemain asal Argentina itu terus bekerja untuk mendekatkan kedua belah pihak dan meyakinkan Aston Villa untuk menurunkan permintaan sebesar 10 juta euro.