(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Juventus mendorong peminjaman Zion Suzuki setelah PSG menuntaskan transfer €35 juta
Juventus mempercepat pencarian kiper mereka
Juventus telah melancarkan dorongan terakhir untuk menyelesaikan situasi kiper utama mereka menjelang musim baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Serie A itu bersikeras untuk mendatangkan Suzuki dengan status pinjaman.
PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper tersebut dari Parma dengan biaya transfer €35 juta, dengan pengumuman resmi yang diperkirakan akan segera dilakukan. Namun, Juventus ingin memanfaatkan peluang unik di bursa transfer ini. Juventus ingin membawa pemain internasional Jepang itu kembali ke Italia secepatnya, dengan menawarkan kesepakatan sementara yang akan membuatnya tetap di Turin hingga Juni.
- (C)Getty Images
Suzuki terbuka untuk segera pindah ke Turin
Mengamankan kiper kelahiran 2002 itu tampak sangat memungkinkan dari sisi sang pemain, karena Suzuki sudah menyatakan ketersediaan penuhnya untuk kepindahan yang diusulkan. Ia dikabarkan tidak memiliki keberatan untuk pindah ke Juventus hingga sisa musim ini.
Sang kiper sangat tertarik dengan prospek mengenakan seragam klub top Eropa sambil terus bermain secara reguler di Serie A. Keputusan akhir kini sepenuhnya berada di tangan manajer Luis Enrique dan jajaran petinggi PSG. Mereka harus menentukan masa depan jangka pendek sang pemain sebelum negosiasi terperinci terkait struktur gaji dan syarat tambahan lainnya dapat dimulai.
Beberapa jam krusial menanti untuk transfer
Beberapa jam ke depan diperkirakan akan sangat intens dan pada akhirnya menentukan untuk penyelesaian operasi transfer yang rumit ini. Juventus bekerja tanpa lelah di balik layar untuk meyakinkan pihak Prancis agar menyetujui peminjaman tersebut. Jika PSG memberi lampu hijau, kedua klub akan segera perlu menyepakati rincian finansial spesifik, termasuk bagaimana gaji sang pemain akan dibagi.
- Getty Images
Spalletti menginginkan kiper nomor satu barunya
Juventus telah menetapkan target yang sangat jelas untuk beberapa hari ke depan. Jajaran petinggi klub ingin menghadirkan kiper pilihan utama yang baru kepada pelatih kepala Luciano Spalletti sebelum akhir pekan tiba. Menuntaskan kesepakatan ini dengan cepat akan memberi Suzuki waktu yang sangat penting untuk beradaptasi dengan mekanisme taktik tim di tempat latihan. Tim asuhan Spalletti akan bertandang untuk menghadapi Frosinone pada laga pembuka mereka, dan klub sangat ingin kiper utama barunya siap beraksi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami