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zion-suzuki(C)Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Juventus mendorong peminjaman Zion Suzuki setelah PSG menuntaskan transfer €35 juta

Transfers
Juventus
Z. Suzuki
Paris Saint-Germain
Serie A
Ligue 1

Juventus sedang aktif berupaya mengamankan tanda tangan kiper Zion Suzuki dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain. Juara Prancis itu baru saja merekrut pemain internasional Jepang tersebut dengan nilai €35 juta, tetapi raksasa Italia itu berharap bisa segera membawanya kembali ke Serie A.

  • Juventus mempercepat pencarian kiper mereka

    Juventus telah melancarkan dorongan terakhir untuk menyelesaikan situasi kiper utama mereka menjelang musim baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Serie A itu bersikeras untuk mendatangkan Suzuki dengan status pinjaman.

    PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper tersebut dari Parma dengan biaya transfer €35 juta, dengan pengumuman resmi yang diperkirakan akan segera dilakukan. Namun, Juventus ingin memanfaatkan peluang unik di bursa transfer ini. Juventus ingin membawa pemain internasional Jepang itu kembali ke Italia secepatnya, dengan menawarkan kesepakatan sementara yang akan membuatnya tetap di Turin hingga Juni.

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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Suzuki terbuka untuk segera pindah ke Turin

    Mengamankan kiper kelahiran 2002 itu tampak sangat memungkinkan dari sisi sang pemain, karena Suzuki sudah menyatakan ketersediaan penuhnya untuk kepindahan yang diusulkan. Ia dikabarkan tidak memiliki keberatan untuk pindah ke Juventus hingga sisa musim ini.

    Sang kiper sangat tertarik dengan prospek mengenakan seragam klub top Eropa sambil terus bermain secara reguler di Serie A. Keputusan akhir kini sepenuhnya berada di tangan manajer Luis Enrique dan jajaran petinggi PSG. Mereka harus menentukan masa depan jangka pendek sang pemain sebelum negosiasi terperinci terkait struktur gaji dan syarat tambahan lainnya dapat dimulai.

  • Beberapa jam krusial menanti untuk transfer

    Beberapa jam ke depan diperkirakan akan sangat intens dan pada akhirnya menentukan untuk penyelesaian operasi transfer yang rumit ini. Juventus bekerja tanpa lelah di balik layar untuk meyakinkan pihak Prancis agar menyetujui peminjaman tersebut. Jika PSG memberi lampu hijau, kedua klub akan segera perlu menyepakati rincian finansial spesifik, termasuk bagaimana gaji sang pemain akan dibagi.

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  • zion suzuki Getty Images

    Spalletti menginginkan kiper nomor satu barunya

    Juventus telah menetapkan target yang sangat jelas untuk beberapa hari ke depan. Jajaran petinggi klub ingin menghadirkan kiper pilihan utama yang baru kepada pelatih kepala Luciano Spalletti sebelum akhir pekan tiba. Menuntaskan kesepakatan ini dengan cepat akan memberi Suzuki waktu yang sangat penting untuk beradaptasi dengan mekanisme taktik tim di tempat latihan. Tim asuhan Spalletti akan bertandang untuk menghadapi Frosinone pada laga pembuka mereka, dan klub sangat ingin kiper utama barunya siap beraksi.

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