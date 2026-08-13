Juventus telah melancarkan dorongan terakhir untuk menyelesaikan situasi kiper utama mereka menjelang musim baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, raksasa Serie A itu bersikeras untuk mendatangkan Suzuki dengan status pinjaman.

PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper tersebut dari Parma dengan biaya transfer €35 juta, dengan pengumuman resmi yang diperkirakan akan segera dilakukan. Namun, Juventus ingin memanfaatkan peluang unik di bursa transfer ini. Juventus ingin membawa pemain internasional Jepang itu kembali ke Italia secepatnya, dengan menawarkan kesepakatan sementara yang akan membuatnya tetap di Turin hingga Juni.