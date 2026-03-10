Goal.com
Juventus mencatat keuntungan dari penjualan Alberto Costa ke Porto: transaksi terpisah dari Joao Mario

Penjelasan lebih lanjut mengenai operasi ganda antara kedua perusahaan tersebut telah tiba.

Transaksi yang melibatkan Joao Mario (yang pindah ke Juventus) dan Alberto Costa (yang secara bersamaan pindah ke Porto) adalah dua transaksi terpisah yang berhasil menghasilkan keuntungan bagi klub-klub terkait dalam laporan keuangan masing-masing.

Hal ini ditetapkan oleh klub Juventus, yang dalam laporan keuangan konsolidasi semesteran per 31 Desember 2025—dokumen-dokumennya telah dikonsultasikan oleh rekan-rekan dari Calcio&Finanza—memberikan penjelasan mengenai transaksi dengan klub Portugal dan keputusan yang diambil terkait transfer yang disebutkan di atas.

    Mari kita mulai dari musim panas lalu, yaitu dari sesi transfer musim panas tahun 2025.

    Alberto Costa dijual ke Porto dengan harga 15 juta euro, sementara Juventus membeli Joao Mario secara permanen dari Dragoes dengan harga tetap 11,4 juta euro, angka yang ditetapkan oleh pengumuman dari Vecchia Signora sendiri.

    Transaksi tersebut, seperti yang ditekankan oleh Calcio&Finanza, menghasilkan pendapatan, yaitu selisih moneter sebesar sekitar 3 juta euro untuk Bianconeri, berdasarkan selisih antara harga tetap dan beberapa biaya tambahan.

    Juventus menjelaskan bahwa: "Transaksi-transaksi ini - berdasarkan analisis yang dilakukan - dapat diklasifikasikan sebagai terpisah dan berbeda baik dari segi kontrak maupun substansi." 

  • KEUNTUNGAN YANG DICATAT

    Perusahaan Piedmont - dalam dokumen yang dikonsultasikan oleh Calcio&Finanza - telah menyatakan bahwa: "Sebaliknya, sesuai dengan IAS 38 yang mengatur hal ini, jika transaksi dianggap sebagai pertukaran dan jika salah satu dari dua persyaratan (substansi komersial dan pengukuran nilai wajar yang dapat diandalkan) yang diperlukan untuk pencatatan transaksi pada nilai wajar (dan, oleh karena itu, dengan pengakuan dampak positif pada laporan laba rugi yang disebutkan di atas) tidak terpenuhi, transaksi tidak dapat diakui pada nilai wajar."

    Namun, hal ini tidak terjadi: Juventus, berkat penjualan Alberto Costa, mencatat keuntungan lebih dari 2,4 juta euro. Dan Porto juga mencatat keuntungan sebesar 10,4 juta euro dari transfer Joao Mario ke Juventus.

