Juventus mencatat keuntungan dari penjualan Alberto Costa ke Porto: transaksi terpisah dari Joao Mario

Mari kita mulai dari musim panas lalu, yaitu dari sesi transfer musim panas tahun 2025.

Alberto Costa dijual ke Porto dengan harga 15 juta euro, sementara Juventus membeli Joao Mario secara permanen dari Dragoes dengan harga tetap 11,4 juta euro, angka yang ditetapkan oleh pengumuman dari Vecchia Signora sendiri.

Transaksi tersebut, seperti yang ditekankan oleh Calcio&Finanza, menghasilkan pendapatan, yaitu selisih moneter sebesar sekitar 3 juta euro untuk Bianconeri, berdasarkan selisih antara harga tetap dan beberapa biaya tambahan.

Juventus menjelaskan bahwa: "Transaksi-transaksi ini - berdasarkan analisis yang dilakukan - dapat diklasifikasikan sebagai terpisah dan berbeda baik dari segi kontrak maupun substansi."