Juventus mencatat keuntungan dari penjualan Alberto Costa ke Porto: transaksi terpisah dari Joao Mario

Transaksi yang melibatkan Joao Mario (yang pindah ke Juventus) dan Alberto Costa (yang secara bersamaan pindah ke Porto) adalah dua transaksi terpisah yang berhasil menghasilkan keuntungan bagi klub-klub terkait dalam laporan keuangan masing-masing.
Hal ini ditetapkan oleh klub Juventus, yang dalam laporan keuangan konsolidasi semesteran per 31 Desember 2025—dokumen-dokumennya telah dikonsultasikan oleh rekan-rekan dari Calcio&Finanza—memberikan penjelasan mengenai transaksi dengan klub Portugal dan keputusan yang diambil terkait transfer yang disebutkan di atas.