AFP
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Juventus mempertimbangkan untuk merekrut kiper PSG, Lucas Chevalier, hanya setahun setelah ia bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut
Juventus memperluas pencarian kiper baru
Urusan penjaga gawang tampaknya akan mendominasi minggu-minggu terakhir jendela transfer Juventus. Setelah tidak terkesan dengan Michele Di Gregorio, klub asal Turin ini memperluas jangkauan pencarian mereka untuk mencari kiper utama baru, dengan Chevalier menjadi nama terbaru yang masuk dalam pembicaraan, menurut Foot Mercato. Ketertarikan tersebut sejalan dengan upaya yang terus dilakukan untuk mendatangkan Emiliano Martinez dan Guglielmo Vicario – dua target yang sejauh ini terbukti jauh dari mudah bagi direktur olahraga Frederic Massara untuk direalisasikan.
Di usia 24 tahun, Chevalier masih memiliki sisa kontrak empat tahun di Paris, yang berlaku hingga 2030 – hal ini mengindikasikan bahwa Juventus mungkin harus merogoh kocek dalam-dalam jika mereka ingin melanjutkan pendekatan serius ini.
- AFP
Persaingan untuk merekrut bintang asal Jepang semakin memanas
Upaya merekrut Chevalier menjadi rumit karena baik Juventus maupun PSG sama-sama mengincar kiper Parma, Zion Suzuki. Pemain timnas Jepang tersebut tampil mengesankan di Serie A, sehingga berpotensi memicu persaingan antara kedua raksasa Eropa tersebut di bursa transfer. Minat yang sama ini bisa menimbulkan efek domino; jika PSG berhasil mendatangkan Suzuki, hal itu mungkin membuka jalan bagi kepergian Chevalier ke Turin, meskipun persaingan untuk mendapatkan pemain Parma tersebut masih sulit diprediksi.
Musim debut yang kontras di Paris
Kemungkinan hengkangnya Chevalier terjadi hanya setahun setelah ia menyelesaikan transfer besar-besaran ke PSG dari Lille dengan biaya €40 juta pada musim panas 2025, dalam apa yang pada akhirnya terbukti menjadi musim perdana yang sangat naik-turun di ibu kota Prancis. Kiper muda ini bergabung dengan klub dengan label eksplisit sebagai kiper utama masa depan, namun kesulitan mempertahankan performanya.
Sepanjang musim yang melelahkan itu, pemain asal Prancis ini secara bertahap kehilangan posisi starternya kepada pemain internasional Rusia, Matvey Safonov. Situasinya semakin rumit akibat cedera yang dialaminya pada waktu yang kurang tepat, tak lama sebelum Piala Dunia, yang membuatnya absen dari pertandingan kompetitif selama beberapa minggu dan pada akhirnya menghalanginya untuk ikut serta dalam turnamen tersebut sama sekali.
- Getty Images Sport
Musim panas yang sibuk bagi Juventus di bawah asuhan Spalletti
Upaya Juventus mencari pemain baru musim panas ini tidak hanya terbatas pada posisi penjaga gawang, dengan perombakan lini serang mereka mengambil berbagai bentuk dalam beberapa pekan terakhir. Yang menarik, penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dilaporkan telah memberikan persetujuan awalnya untuk pindah dengan status pinjaman kembali ke Serie A, menurut La Gazzetta dello Sport. Direktur sepak bola baru Ricky Massara, yang sebelumnya pernah berusaha mendatangkan pemain asal Belanda itu ke Roma, dikabarkan menjadi motor di balik minat ini, meskipun Zirkzee kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Inggris, dengan hanya mencatatkan 19 kali menjadi starter dari 68 penampilannya di Liga Premier.
Di samping pembicaraan mengenai Zirkzee, CEO Juventus Giovanni Carnevali sedang berupaya menyelesaikan kesepakatan untuk pemain PSG Randal Kolo Muani, meskipun kedua klub masih terpaut sekitar €10 juta, dengan tawaran €40 juta dari Carnevali masih belum memenuhi tuntutan PSG.
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