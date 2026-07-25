Juventus mempertimbangkan untuk merekrut kiper PSG, Lucas Chevalier, hanya setahun setelah ia bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut

Urusan penjaga gawang tampaknya akan mendominasi minggu-minggu terakhir jendela transfer Juventus. Setelah tidak terkesan dengan Michele Di Gregorio, klub asal Turin ini memperluas jangkauan pencarian mereka untuk mencari kiper utama baru, dengan Chevalier menjadi nama terbaru yang masuk dalam pembicaraan, menurut Foot Mercato. Ketertarikan tersebut sejalan dengan upaya yang terus dilakukan untuk mendatangkan Emiliano Martinez dan Guglielmo Vicario – dua target yang sejauh ini terbukti jauh dari mudah bagi direktur olahraga Frederic Massara untuk direalisasikan.

Di usia 24 tahun, Chevalier masih memiliki sisa kontrak empat tahun di Paris, yang berlaku hingga 2030 – hal ini mengindikasikan bahwa Juventus mungkin harus merogoh kocek dalam-dalam jika mereka ingin melanjutkan pendekatan serius ini.